World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết. Tuy nhiên, bên cạnh chiếc cúp danh giá và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, công chúng toàn cầu còn đặc biệt chú ý đến một màn trình diễn khác diễn ra trong đêm cuối cùng của giải đấu: sự trở lại của Shakira trên sân khấu Halftime Show. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ khiến cả thế giới phải trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, thần thái rực lửa và phong độ biểu diễn không hề thua kém những năm tháng đỉnh cao.

Nữ ca sĩ sinh năm 1977 khiến dân tình bàn tán sôi nổi với màn trở lại tại World Cup năm nay.

Visual của người đẹp 49 tuổi khiến nhiều người đùa rằng cô như bị thời gian bỏ quên.

Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, Shakira đã chiếm trọn ánh nhìn với mái tóc vàng xoăn đặc trưng, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng quen thuộc đã trở thành thương hiệu suốt hơn hai thập kỷ. Trong bộ trang phục custom của Roberto Cavalli với gam màu cam - hồng nổi bật, phủ hàng trăm nghìn viên Swarovski, cô tiếp tục khai thác hình ảnh quyến rũ, hoang dã nhưng vẫn đầy quyền lực - đúng tinh thần của một biểu tượng Latin.

Nữ ca sĩ lựa chọn một thiết kế custom đến từ Roberto Cavalli, khoác lên mình chiếc váy cut-out táo bạo với bảng màu hồng rực, vàng và cam lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn. Phần thân váy ôm sát với những đường cắt khoe khéo vòng eo săn chắc, trong khi chân váy được tạo nên từ các lớp tua rua mềm mại, phủ đầy chi tiết lấp lánh giúp từng chuyển động vũ đạo của cô trở nên nổi bật dưới ánh đèn sân vận động.

Điểm đặc biệt của bộ trang phục nằm ở hơn 200.000 viên pha lê Swarovski được đính thủ công, tạo hiệu ứng bắt sáng mỗi khi Shakira di chuyển. Kết hợp cùng mái tóc vàng xoăn xõa tự nhiên, lớp makeup mắt khói quyến rũ và việc biểu diễn chân trần, Shakira vẫn giữ nguyên hình ảnh quen thuộc từng làm nên thương hiệu tại các kỳ World Cup trước: hoang dã, quyến rũ và luôn tràn đầy sức sống.

Điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất không chỉ nằm ở phần trình diễn mà còn là nhan sắc gần như “đóng băng thời gian” của Shakira. Không cần chạy theo những xu hướng làm đẹp quá cầu kỳ, cô vẫn giữ được vẻ đẹp rất riêng: ánh mắt sắc sảo, gương mặt cá tính, làn da khỏe khoắn cùng vóc dáng săn chắc nhờ nhiều năm biểu diễn và tập luyện ở cường độ cao. Ở tuổi mà nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã dần rời xa ánh đèn sân khấu lớn, Shakira vẫn có thể nhảy liên tục, thực hiện những động tác vũ đạo khó và giữ thần thái của một performer hàng đầu.

Shakira năm 22 tuổi và năm 49 tuổi.

Không chỉ gây bão với màn trình diễn Halftime Show ở trận chung kết, Shakira còn từng khiến sân khấu khai mạc World Cup 2026 nóng lên ngay từ những ngày đầu giải đấu. Xuất hiện tại SVĐ Estadio Azteca, nữ ca sĩ lựa chọn hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn trong bộ bodysuit vàng neon nổi bật của thương hiệu Off - white, phối cùng chân váy mini bất đối xứng và sneaker đế cao.

Siêu sao gốc Latin trong màn biểu diễn khai mạc World Cup.

Thiết kế mang tinh thần “soccercore” với những đường cut-out táo bạo, vừa khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 49, vừa giúp Shakira thoải mái thể hiện những bước nhảy đặc trưng.

Màn trình diễn năm 2026 càng khiến người hâm mộ nhớ lại hành trình đặc biệt của Shakira với World Cup - nơi cô gần như đã trở thành một “biểu tượng riêng” của giải đấu. Năm 2006, khi lần đầu đặt dấu ấn tại sân khấu World Cup, Shakira xuất hiện với hình ảnh đậm chất Latin quyến rũ quen thuộc. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ trang phục hai mảnh màu cam rực rỡ gồm áo bra-top tối giản với phần tua rua chuyển động theo từng nhịp nhảy và chân váy dài quấn hông có những đường sọc họa tiết nổi bật. Thiết kế khoe trọn vòng eo săn chắc, đồng thời giúp từng động tác lắc hông trứ danh của Shakira trở nên cuốn hút hơn trên sân khấu.

Nữ hoàng nhạc Latin xuất hiện trên sân khấu World Cup năm 2006.

Khi ấy mới 29 tuổi, Shakira mang đúng tinh thần của một ngôi sao Latin đang ở đỉnh cao: mái tóc vàng xoăn tự nhiên, vòng tay layer cá tính, phong cách gợi cảm nhưng không quá trau chuốt, tạo nên hình ảnh vừa hoang dã vừa phóng khoáng - một trong những diện mạo đáng nhớ nhất của cô tại World Cup.

Bốn năm sau lần đầu xuất hiện tại World Cup, Shakira trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh với một hình ảnh hoàn toàn bùng nổ hơn. Trong màn trình diễn “Waka Waka” tại World Cup 2010, nữ ca sĩ diện thiết kế custom từ Roberto Cavalli - nhà mốt vốn nổi tiếng với tinh thần gợi cảm và maximalism.

Bộ trang phục gồm crop top đính kết cầu kỳ, chân váy tua rua bay theo từng bước nhảy cùng những chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa châu Phi, biến mỗi chuyển động lắc hông đặc trưng của Shakira thành một phần của màn trình diễn thị giác.

Nhan sắc của Shakira ở tuổi 33.

Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn trong thiết kế custom của nhà thiết kế Lebanon Charbel Zoe . Khác với vẻ ngoài phóng khoáng, đậm chất bohemian của năm 2010, nữ ca sĩ lựa chọn một bộ váy đỏ rực được phủ kín bằng những chi tiết đính kết lấp lánh. Phần thân trên ôm sát với những đường cut-out táo bạo, tạo hiệu ứng khoe khéo vòng eo săn chắc, trong khi phần chân váy xuyên thấu với lớp tua rua dài chuyển động theo từng bước nhảy, khiến Shakira như một ngọn lửa trên sân khấu.

Điểm nhấn của tạo hình nằm ở sự kết hợp giữa vẻ đẹp Latin gợi cảm và tinh thần sân khấu đầy kịch tính: sắc đỏ nổi bật, những viên pha lê bắt sáng cùng phần tua rua giúp từng động tác lắc hông trứ danh của Shakira trở nên ấn tượng hơn. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin và nguồn năng lượng không hề suy giảm - minh chứng cho sức hút bền bỉ của một trong những biểu tượng lớn nhất của World Cup.

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ tại World Cup, điều khiến công chúng ấn tượng không chỉ là những màn trình diễn mang tính biểu tượng mà còn là nhan sắc gần như không thay đổi của Shakira. Từ cô gái 29 tuổi với mái tóc vàng xoăn hoang dã tại Đức năm 2006 đến nữ ca sĩ 49 tuổi trên sân khấu World Cup 2026, Shakira vẫn giữ nguyên những dấu ấn làm nên thương hiệu: ánh mắt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng luôn tràn đầy.

20 năm, xuất hiện biểu diễn tại 4 mùa World Cup, vóc dáng và nhan sắc của Shakira dường như không có quá nhiều thay đổi.

Dù phong cách có trưởng thành hơn theo thời gian, vẻ đẹp của Shakira chưa bao giờ bị đóng khung bởi tuổi tác. Cô không cố gắng níu giữ hình ảnh của quá khứ mà vẫn tự tin xuất hiện với đúng tinh thần vốn có: quyến rũ, tự do và đầy sức sống. Sau 20 năm, Shakira vẫn khiến khán giả có cảm giác như đang nhìn thấy “nữ hoàng Latin” của ngày nào - chỉ khác là phiên bản hiện tại còn thêm sự từng trải và khí chất của một biểu tượng toàn cầu.

Đã 20 năm kể từ lần đầu bước lên sân khấu World Cup, Shakira vẫn giữ nguyên thứ khiến khán giả yêu mến cô: một giọng hát đặc biệt, những bước nhảy không thể nhầm lẫn và nguồn năng lượng khiến hàng triệu người phải đứng dậy. Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần Shakira xuất hiện tại World Cup, cô không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn - cô là một phần ký ức của cả một thế hệ người hâm mộ bóng đá.

- Ảnh: Instagram, Reddit, Roberto Cavalli.