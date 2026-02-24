Biến 4 khoảnh khắc “nói linh tinh” thành trò chuyện mỗi ngày, mẹ sẽ thấy con thông minh hơn mình nghĩ

Rất nhiều bố mẹ lần đầu bế trên tay em bé chỉ biết chớp mắt, ê a vài tiếng… thường rơi vào một tình huống khá “dễ thương mà lúng túng”:

Muốn nói chuyện với con lắm, nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì. Cuối cùng chỉ “a… ơ… ừm…” vài tiếng rồi… im luôn.

Nhưng mẹ biết không? Đừng coi thường em bé chỉ biết ăn và ngủ ấy nhé. Ngay từ ngày đầu chào đời, con đã khao khát được “trò chuyện” với bố mẹ rồi. Và những lời mẹ nghĩ là “nói vu vơ”, lại chính là nguồn dinh dưỡng ngôn ngữ quý giá nhất cho não bộ của con.

1. Biến việc chăm con hằng ngày thành “bản tin trực tiếp”

Bí quyết đơn giản nhất là: Mẹ đang làm gì, cứ nói ra điều đó.

Ví dụ khi thay tã, đừng lặng lẽ làm cho xong. Hãy vừa làm vừa nói: “Ôi, tã ướt rồi nè, chắc con khó chịu lắm đúng không? Mẹ thay cái mới cho con nhé, lát nữa mông thơm tho liền!”

Khi tắm cho bé: “Nước đây nè, mát mát nha. Giờ mình rửa tay nhỏ xíu trước, rồi tới cái bụng tròn tròn này…”

Nghe có vẻ như mẹ đang “tự nói một mình”, nhưng thật ra não bé đang tiếp nhận rất nhiều từ vựng, âm điệu và nhịp điệu ngôn ngữ.

Chính những lời nói đời thường ấy giúp con làm quen với thế giới từ rất sớm.

2. Đừng bỏ lỡ “lời mời trò chuyện” của con

Khoảng 2–3 tháng tuổi, bé bắt đầu phát ra những âm như “a”, “ô”, “gư”…

Đó chính là “thiệp mời” con gửi cho mẹ đấy!

Khi con “a” một tiếng, mẹ hãy “a” lại thật vui vẻ. Con ê a, mẹ cũng ê a theo. Cứ như hai mẹ con đang song ca vậy.

Mẹ sẽ thấy bé cười khanh khách, tay chân khua loạn xạ vì thích thú.

Những màn “đối đáp” đơn giản này giúp con hiểu rằng: “À, mình nói thì bố mẹ nghe. Mình quan trọng.”

Đây chính là nền tảng đầu tiên của sự tự tin và kỹ năng giao tiếp sau này. Hiệu quả hơn cả đồ chơi đắt tiền.

3. Dùng ánh mắt và “giọng mẹ” thật biểu cảm

Em bé đặc biệt thích nhìn khuôn mặt, nhất là đôi mắt của mẹ.

Khi nói chuyện, mẹ hãy đưa mặt lại gần khoảng 20–30cm, đó là khoảng cách con nhìn rõ nhất.

Phóng đại một chút biểu cảm: mở to mắt, nhướn mày, cười thật tươi.Dùng giọng cao hơn, chậm hơn, giống như đang hát:

“Ôi, ai mà xinh thế này?”; “Nhìn kìa, ngoài kia có cây, có chim đang bay đó!”

Dù con chưa hiểu hết từ ngữ, nhưng con cảm nhận được niềm vui, sự chú ý và tình yêu trong giọng nói của mẹ.

Cảm giác được yêu thương và lắng nghe ấy chính là nền móng cho sự an toàn tâm lý của trẻ.

4. Không cần đợi con biết nói mới bắt đầu

Cho con bú, thay tã, ru ngủ, thậm chí chỉ là hát một bài hơi… lạc tông, tất cả đều là “giờ học sớm” tuyệt vời nhất.

Đừng nghĩ con còn nhỏ nên chưa hiểu gì.Mỗi lời mẹ nói, mỗi ánh mắt đáp lại, đều đang giúp con xây dựng niềm tin vào thế giới này.

Vì vậy, từ hôm nay, mẹ cứ mạnh dạn trở thành một “bà mẹ nói nhiều” đi nhé.

Những cuộc trò chuyện tưởng như vô nghĩa hôm nay, chính là nền tảng để ngày mai con nói chuyện lưu loát, tự tin và thông minh hơn rất nhiều.

Và hơn hết, đó là quãng thời gian thân mật chỉ có mẹ và con mới hiểu được.

