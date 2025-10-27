Bé trai 6 tuổi nuốt móc khóa kim loại vào dạ dày

Theo gia đình, bé đang nghịch chiếc móc khóa thì bất cẩn đưa vào miệng và vô tình nuốt phải. Ngay sau đó, trẻ ho nhiều, quấy khóc, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại hình móc khóa nằm trong dạ dày. Do dị vật có đầu sắc và nguy cơ gây xước, thủng niêm mạc đường tiêu hóa nếu lưu lại lâu, ekip đã chỉ định nội soi cấp cứu. Dị vật được gắp ra an toàn, không gây tổn thương thêm cho trẻ. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ cảnh báo tình trạng trẻ nhỏ nuốt dị vật khá phổ biến, đặc biệt ở nhóm dưới 6 tuổi. Trẻ thường có xu hướng ngậm các vật nhỏ như đồng xu, viên pin, khuy áo, đồ chơi mini, đinh vít, móc khóa... dẫn đến nguy cơ mắc kẹt đường thở, rách hoặc thủng thực quản, dạ dày.

Bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần: Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra và xử trí kịp thời. Không tự tìm cách móc hay cho trẻ nôn vì có thể đẩy dị vật sâu hơn. Tránh cho trẻ tiếp xúc với vật nhỏ, sắc nhọn mà không có người lớn giám sát

Việc phát hiện và can thiệp sớm giúp giảm đáng kể biến chứng nguy hiểm và bảo vệ an toàn cho trẻ.