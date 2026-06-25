Bé trai 5 tuổi phải nhập viện khẩn cấp sau khi thời gian dài được bà nội bồi bổ theo cách này

Vì muốn bồi bổ cho cháu nội, một người bà ở Trung Quốc thường xuyên pha trứng gà sống với nước sôi cho cháu uống. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, bé trai 5 tuổi xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt cao kéo dài, phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ sau đó xác định nguyên nhân là nhiễm khuẩn Salmonella (vi khuẩn Salmonella) từ bát trứng pha nước sôi chưa được nấu chín hoàn toàn.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Hà Nam (Trung Quốc), bé trai tên Tiểu Vũ (tên đã được thay đổi) có vóc dáng gầy hơn so với các bạn cùng tuổi.

Nghe theo kinh nghiệm dân gian rằng "trứng gà pha nước sôi vừa bổ dưỡng vừa dễ tiêu hóa" , bà của bé thường xuyên chế biến món này cho cháu.

Không ngờ, món ăn được cho là bổ dưỡng lại trở thành nguồn gây bệnh.

Sau vài ngày sử dụng, bé bắt đầu xuất hiện các triệu chứng: Đau bụng; Nôn mửa; Tiêu chảy; Sốt cao kéo dài.

Kết quả xét nghiệm máu và phân cho thấy bé bị viêm dạ dày - ruột cấp do nhiễm khuẩn Salmonella , nguồn lây được xác định là từ quả trứng chưa được làm chín hoàn toàn.

Vì sao trứng pha nước sôi vẫn có thể gây nhiễm khuẩn?

Nhiều phụ huynh thắc mắc: "Trước giờ vẫn ăn trứng pha nước sôi mà không sao, tại sao lần này lại bị ngộ độc?"

Theo các bác sĩ, nguy cơ nhiễm khuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

1. Bản thân quả trứng có thể mang vi khuẩn Salmonella

Salmonella là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất liên quan đến trứng.

Vi khuẩn có thể xuất hiện: Từ gà mái bị nhiễm bệnh, khiến vi khuẩn có sẵn bên trong trứng. Hoặc xâm nhập qua các lỗ nhỏ li ti trên vỏ trứng trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

Nếu vô tình sử dụng quả trứng bị nhiễm khuẩn, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên.

2. Nước sôi không đồng nghĩa với việc trứng đã được nấu chín

Để tiêu diệt Salmonella, thực phẩm cần đạt nhiệt độ lõi trên 70°C và duy trì ít nhất 5 phút .

Trong khi đó, khi nước sôi được đổ vào bát chứa trứng ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ thực tế sẽ giảm rất nhanh.

Điều này khiến phần trứng bên trong có thể không đạt được mức nhiệt cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn.

Nói cách khác, trứng pha nước sôi không phải lúc nào cũng được nấu chín hoàn toàn .

3. Sức đề kháng của mỗi người khác nhau

Ở người khỏe mạnh, hệ miễn dịch có thể tiêu diệt một lượng nhỏ vi khuẩn mà không gây triệu chứng.

Tuy nhiên, những nhóm có nguy cơ cao gồm: Trẻ nhỏ; Người cao tuổi; Phụ nữ mang thai; Người mắc bệnh mạn tính... chỉ cần tiếp xúc với lượng vi khuẩn rất nhỏ cũng có thể bị nhiễm bệnh nặng.

Không chỉ có trứng sống, Salmonella còn có thể ẩn nấp ở nhiều nơi khác. Các chuyên gia từ Bệnh viện Nhi đồng Hà Nam cho biết Salmonella không chỉ xuất hiện trong trứng mà còn có thể tồn tại ở nhiều loại thực phẩm quen thuộc.

Thực phẩm chưa chín kỹ

Các thực phẩm có nguy cơ cao gồm: Trứng lòng đào; Bò tái hoặc bít tết chưa chín kỹ; Thịt nướng chưa chín hoàn toàn; Sốt mayonnaise làm từ trứng sống; Bánh mousse hoặc các món tráng miệng sử dụng trứng sống.

Các sản phẩm sữa chưa tiệt trùng

Vi khuẩn cũng có thể xuất hiện trong: Sữa tươi chưa tiệt trùng; Phô mai thủ công; Một số loại kem mềm.

Nguy cơ nhiễm khuẩn chéo trong nhà bếp

Nhiều trường hợp nhiễm Salmonella xảy ra do thói quen chế biến thực phẩm không đúng cách như:

Dùng chung thớt cắt thịt sống và thực phẩm ăn liền. Để trứng sống chung với thức ăn đã nấu chín trong tủ lạnh. Không rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thịt sống hoặc trứng sống.

Từ vật nuôi và môi trường xung quanh

Vi khuẩn cũng có thể lây truyền khi: Chạm vào vật nuôi hoặc gia cầm rồi cầm thức ăn mà không rửa tay. Tiếp xúc với nguồn nước hoặc rau quả bị ô nhiễm.

Làm gì để phòng tránh Salmonella cho trẻ?

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên ghi nhớ một số nguyên tắc đơn giản:

Nấu chín kỹ thực phẩm

Trứng, thịt và hải sản cần được nấu chín hoàn toàn trước khi cho trẻ ăn. Không nên vì muốn món ăn mềm hoặc ngon miệng hơn mà sử dụng thực phẩm còn sống hoặc tái.

Tách riêng thực phẩm sống và chín

Dùng thớt, dao riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm đã chế biến. Trong tủ lạnh, thực phẩm sống nên được bảo quản ở ngăn dưới để tránh nước từ thịt sống nhỏ xuống thức ăn khác.

Đưa trẻ đi khám nếu có dấu hiệu bất thường

Nếu trẻ xuất hiện: Nôn ói; Tiêu chảy; Đau bụng; Sốt sau khi ăn thực phẩm chưa chín... phụ huynh không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm và thông báo đầy đủ lịch sử ăn uống cho bác sĩ.

Chuyên gia nhấn mạnh:

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nguồn protein chất lượng cao và nhiều vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với yếu tố an toàn thực phẩm .

Vì vậy, thay vì sử dụng các món ăn từ trứng chưa chín kỹ theo kinh nghiệm truyền miệng, phụ huynh nên ưu tiên chế biến chín hoàn toàn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Nguồn: Sohu