"Có lẽ đây là bài viết khó khăn nhất mà mình từng viết…", lời tâm sự của một người mẹ trẻ vừa sinh con tại Nhật Bản đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Sự cố y khoa ngoài ý muốn xảy ra ngay trong phòng mổ đã biến những ngày đầu làm mẹ thành hành trình đầy lo lắng, khi chị phải vừa chăm con, vừa tìm kiếm giải pháp điều trị tốt nhất cho bé.

Theo chia sẻ của sản phụ, sự việc xảy ra vào ngày 14/5 vừa qua tại một bệnh viện ở Nhật Bản. Do ngôi thai nằm ngang (một vị trí tương đối phức tạp), ca phẫu thuật bắt con gặp nhiều khó khăn, buộc ê-kíp bác sĩ phải rạch thêm đường mổ để đưa em bé ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, sau khi cháu bé chào đời, gia đình được thông báo về một sự cố hy hữu: Trong quá trình thao tác, dao mổ đã va chạm trúng ngón trỏ tay phải của bé.

Ở thời điểm đó, phía bệnh viện giải thích với gia đình đây là vết thương ngoài da, đã được xử lý khâu lại và băng bó cẩn thận. Tin tưởng vào chuyên môn của các bác sĩ nước sở tại, gia đình cố gắng giữ tâm lý lạc quan, hy vọng vết thương của con sẽ sớm lành.

Tuy nhiên, do nhận thấy quá trình theo dõi hậu sản chưa có sự tham gia sâu từ chuyên khoa chỉnh hình, người mẹ không khỏi lo lắng. Đến gần ngày xuất viện, sau khi nhận thấy những biểu hiện thận trọng từ bác sĩ chỉnh hình đến kiểm tra, người mẹ linh cảm tình trạng của con cần được đánh giá kỹ lưỡng hơn. Gia đình đã chủ động xin giấy giới thiệu để chuyển em bé sang một bệnh viện chuyên khoa tuyến trên.

Tại bệnh viện chuyên khoa, kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy tổn thương phức tạp hơn dự kiến ban đầu: Em bé bị đứt gân, mạch máu và dây thần kinh ở ngón tay.

Ngay sau đó, em bé đã phải trải qua một ca phẫu thuật tinh vi để nối lại các bộ phận bị tổn thương khi mới chỉ vài ngày tuổi. Đến nay, dù đã được tháo bột nhưng ngón tay của bé vẫn còn co quắp, chưa phục hồi như kỳ vọng và cần tiếp tục theo dõi định kỳ. Các bác sĩ cho biết có khả năng bé sẽ cần thêm các đợt can thiệp tiếp theo trong tương lai tùy thuộc vào mức độ tiến triển.

"Mỗi lần nhìn bàn tay nhỏ xíu của con, rồi nhìn những em bé khác được cử động bình thường, tim mình như thắt lại. Mình không biết sau này chức năng ngón tay của con sẽ hồi phục được đến đâu. Điều khiến mình lo nhất là tương lai của con và những ảnh hưởng lâu dài mà con có thể phải mang theo suốt cuộc đời", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Được biết, suốt thời gian qua, gia đình sản phụ đã cố gắng liên hệ với bệnh viện nơi sinh để tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng, sự chia sẻ trách nhiệm cũng như một phương án hỗ trợ, theo dõi y tế lâu dài cho bé. Tuy nhiên, do những khác biệt về ngôn ngữ, quy trình làm việc và thủ tục pháp lý tại Nhật Bản, tiến trình trao đổi giữa hai bên hiện vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Trước hoàn cảnh neo đơn nơi đất khách quê người, người mẹ trẻ quyết định chia sẻ câu chuyện lên cộng đồng với hy vọng tìm kiếm sự tư vấn về mặt pháp lý, thủ tục cũng như các vấn đề y tế.

Người mẹ nhấn mạnh, tâm nguyện lớn nhất của gia đình lúc này không phải là sự tranh chấp gay gắt, mà là tìm kiếm cơ hội điều trị tốt nhất để con gái có thể phục hồi chức năng bàn tay, đồng thời có đủ kiến thức pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho con trong tương lai.

Câu chuyện hiện đang nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng. Nhiều người hy vọng với sự hỗ trợ của các chuyên gia, gia đình sẽ sớm tìm được hướng giải quyết vẹn toàn cả về y tế lẫn pháp lý cho cháu bé.

Nguồn: FBNV Huyền Thanh