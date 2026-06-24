Đừng dạy con theo kiểu dọa bỏ nếu không nghe lời nữa, thứ trẻ học được chỉ là nỗi sợ mà thôi

"Con mà không nghe lời nữa thì mẹ sẽ bỏ con đấy!"

Đây là câu nói rất nhiều cha mẹ từng thốt ra trong lúc nóng giận. Người lớn thường nghĩ đó chỉ là một cách dọa để con sợ và nghe lời hơn. Nhưng với trẻ nhỏ, câu nói này có thể để lại tổn thương sâu sắc hơn chúng ta tưởng.

Điều trẻ nghe được không phải là lời nhắc nhở, mà là nỗi sợ bị bỏ rơi

Khi nghe cha mẹ nói "không cần con nữa", "mẹ sẽ bỏ con", hay "mẹ không yêu con nữa", nhiều đứa trẻ thực sự tin điều đó.

Ở độ tuổi còn nhỏ, trẻ chưa đủ khả năng hiểu rằng cha mẹ chỉ đang tức giận nhất thời. Điều trẻ cảm nhận được là: người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất có thể sẽ rời bỏ mình.

Cảm giác ấy khiến trẻ lo lắng, bất an và sợ hãi.

Có những đứa trẻ sau đó trở nên quá ngoan, luôn cố gắng làm hài lòng cha mẹ. Có những bé lại bám bố mẹ hơn bình thường, liên tục hỏi "Mẹ có yêu con không?", hoặc không muốn rời cha mẹ dù chỉ trong chốc lát.

Nhiều người nghĩ đó là biểu hiện của sự ngoan ngoãn, nhưng thực chất đôi khi đó là dấu hiệu cho thấy trẻ đang thiếu cảm giác an toàn.

Trẻ không nghe lời không phải vì muốn chống đối

Trong quá trình lớn lên, việc trẻ cãi lại, làm sai, nghịch ngợm hay thử thách giới hạn là điều rất bình thường.

Đó là cách trẻ học hỏi về thế giới xung quanh và hiểu đâu là điều được phép, đâu là điều không nên làm.

Mỗi lần trẻ mắc lỗi cũng là lúc các em cần được hướng dẫn nhiều nhất.

Nếu cha mẹ dùng sự đe dọa để buộc trẻ nghe lời, trẻ có thể vâng lời vì sợ hãi, nhưng lại không thực sự hiểu được vấn đề.

Ngược lại, khi được giải thích và đồng hành, trẻ sẽ học được cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình mà không đánh mất cảm giác được yêu thương.

Kỷ luật không có nghĩa là rút lại tình yêu

Cha mẹ hoàn toàn có quyền tức giận khi con làm sai.

Bạn có thể nghiêm khắc, có thể đặt ra quy tắc và yêu cầu con chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy để trẻ hiểu rằng:

Hành vi của con có thể sai. Nhưng bản thân con không phải là người bị từ chối. Cha mẹ có thể không đồng ý với việc con làm, nhưng vẫn luôn yêu con.

Thay vì nói: "Con mà còn như vậy thì mẹ bỏ con luôn."

Hãy thử nói: "Mẹ đang rất giận vì việc con làm"; "Việc này là không đúng và chúng ta cần sửa lại"; "Dù vậy, mẹ vẫn luôn yêu con."

Những câu nói này giúp trẻ hiểu giới hạn nhưng vẫn cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc.

Điều trẻ cần nhất là biết rằng cha mẹ luôn ở bên mình

Không ai là cha mẹ hoàn hảo. Sẽ có những lúc chúng ta mất kiên nhẫn, mệt mỏi hoặc lỡ nói những lời không mong muốn.

Nhưng trong hành trình nuôi dạy con, điều quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con không phải là sự kiểm soát tuyệt đối, mà là cảm giác an toàn.

Một đứa trẻ biết rằng mình được yêu thương vô điều kiện sẽ tự tin hơn, mạnh dạn hơn và dễ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Bởi các con hiểu rằng: Dù có mắc lỗi hay thất bại, vẫn luôn có một nơi để quay về, đó là gia đình.

Và đó cũng chính là nền tảng quan trọng nhất giúp trẻ trưởng thành khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.