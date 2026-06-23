Bé Gạo diện váy hoa, mang dép "tổ ong thần thánh" trong clip ăn dặm, một câu nói của ba Huy hé lộ cách dạy con đáng học hỏi

Bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài đáng yêu cùng những khoảnh khắc đời thường đầy dễ thương. Mỗi lần xuất hiện trong các clip nấu đồ ăn dặm của ba Huy, cô bé lại khiến người xem xuýt xoa vì được mẹ Vân chăm chút trang phục chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.

Trong đoạn video mới đây, bé Gạo tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khi diện chiếc váy thêu hoa xinh xắn, kiểu dáng nhẹ nhàng và nữ tính. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở đôi dép tổ ong "huyền thoại" được phối cùng bộ váy điệu đà.

Sự kết hợp giữa nét đáng yêu của trẻ thơ và phong cách giản dị quen thuộc khiến hình ảnh của cô bé càng thêm gần gũi. Nhiều khán giả nhận xét bé Gạo trông "trộm vía" hơn hẳn trước đây, gương mặt bụ bẫm, lanh lợi và ngày càng biểu cảm.

Bên cạnh ngoại hình đáng yêu của cô bé, một chi tiết nhỏ trong clip cũng khiến nhiều phụ huynh chú ý. Khi quay lại khoảnh khắc con gái nhìn vào điện thoại, Huy Trần nhẹ nhàng chia sẻ: "Bé Gạo chưa bao giờ được xem điện thoại nên nhìn màn hình điện thoại sẽ hơi bất ngờ".

Biểu cảm đáng yêu của bé Gạo khi nhìn vào điện thoại thấy ba Huy, trong khi ba Huy ngồi ngay cạnh mình.

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại phần nào cho thấy quan điểm nuôi dạy con của vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Trong bối cảnh nhiều trẻ nhỏ ngày nay tiếp xúc với màn hình điện tử từ rất sớm, việc hạn chế cho con xem điện thoại được không ít chuyên gia khuyến khích nhằm giúp trẻ phát triển khả năng tập trung, giao tiếp và khám phá thế giới thực tế xung quanh.

Thay vì để con giải trí bằng các thiết bị điện tử, cặp đôi nổi tiếng lựa chọn dành thời gian tạo ra nhiều hoạt động tương tác, giúp bé học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế. Theo dõi những chia sẻ của Ngô Thanh Vân thời gian qua, có thể thấy vợ chồng cô rất chăm chỉ nghĩ ra các trò chơi đơn giản nhưng giàu tính giáo dục cho con gái.

Một trong những hoạt động gần đây được nữ diễn viên chia sẻ là trò chơi sensory play với những món đồ chơi được đông đá. "Mẹ đông đá vài món đồ chơi rồi đưa cho Gạo ngồi nghịch. Chỉ vậy thôi mà em sờ, cầm, gõ, xoay qua xoay lại cả buổi.Một hoạt động sensory play siêu đơn giản nhưng đủ để con khám phá cảm giác lạnh, tập trung và dùng đôi bàn tay nhỏ của mình thật nhiều. Không cần đồ chơi mắc tiền nhe các mẹ" - mẹ bỉm chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng hào hứng chia sẻ rằng không nhất thiết phải đầu tư những món đồ chơi đắt tiền mới giúp trẻ học hỏi. Đôi khi chỉ cần một ý tưởng nhỏ, một chút sáng tạo từ cha mẹ cũng đủ tạo nên những giờ phút khám phá bổ ích cho con.

Không chỉ vậy, mẹ bỉm sữa nổi tiếng còn thường xuyên thay đổi không gian vui chơi để kích thích sự tò mò của bé. Có hôm cô cho Gạo chơi đồ hàng, tập rửa rau, giặt đồ hoặc tham gia những hoạt động mô phỏng cuộc sống thường ngày. Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé luôn thể hiện sự hào hứng, chăm chú quan sát và muốn tự tay trải nghiệm mọi thứ.

Chia sẻ về cách nuôi dạy con, Ngô Thanh Vân từng bày tỏ: "Mình rất thích tạo ra những không gian khác nhau để bé Gạo được khám phá. Vì trẻ con thật sự rất mau chán, và mỗi ngày lớn lên là mỗi ngày con tò mò với những điều mới mẻ xung quanh mình. Việc thay đổi môi trường, góc chơi hay những trải nghiệm nhỏ mỗi ngày giúp kích thích trí tưởng tượng, khả năng quan sát và tạo thêm nhiều kết nối mới cho não bộ của con".

Qua những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, nhiều người nhận thấy bé Gạo không chỉ được mẹ chăm chút về ngoại hình, được ba Huy chăm sóc từng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, mà còn được nuôi dưỡng trong một môi trường giàu trải nghiệm.

Những bữa ăn dặm của ba Huy, những trò chơi sáng tạo từ mẹ Vân cùng cách hạn chế thiết bị điện tử đang góp phần giúp cô bé có cơ hội khám phá thế giới theo cách tự nhiên và gần gũi nhất. Chính điều đó khiến mỗi lần xuất hiện, "công chúa nhỏ" nhà Ngô Thanh Vân và Huy Trần lại càng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.