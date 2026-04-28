Nghỉ lễ cho con đi biển, mẹ đừng chọn mũ lưỡi trai nữa, chẳng có mấy tác dụng đâu!

Kỳ nghỉ lễ dài đang đến gần, rất nhiều gia đình lên kế hoạch cho con đi biển để “đổi gió”. Biển thì đẹp thật, nhưng nắng biển cũng không “hiền” như nhiều người nghĩ. Có một món đồ nhỏ xíu, thường bị xem nhẹ, nhưng lại quyết định khá nhiều đến sự thoải mái và an toàn của trẻ: chiếc mũ chống nắng.

Nghe thì đơn giản, nhưng chọn sai mũ, trẻ có thể vẫn bị cháy nắng, khó chịu, thậm chí không chịu đội.

Vì sao mũ chống nắng lại quan trọng khi đi biển?

Da trẻ mỏng hơn người lớn, khả năng tự bảo vệ trước tia UV kém hơn. Ở biển, ánh nắng không chỉ chiếu trực tiếp từ trên xuống mà còn phản xạ từ cát và mặt nước, khiến mức độ tiếp xúc tăng lên đáng kể.

Những vùng như trán, tai, gáy là nơi dễ bị bỏ quên nhất và cũng là nơi dễ bị cháy nắng nhất.

Một chiếc mũ phù hợp không chỉ để “cho có”, mà giúp:

Giảm tiếp xúc trực tiếp với tia UV

Giữ đầu không bị quá nóng

Bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói

Không phải mũ nào cũng gọi là mũ chống nắng

Nhiều bố mẹ có thói quen đội tạm cho con chiếc mũ lưỡi trai hoặc mũ vải mỏng. Thực tế, những loại này chỉ che phía trước, còn tai và gáy gần như “phơi nắng”.

Khi chọn mũ đi biển cho trẻ, nên ưu tiên những tiêu chí sau:

1. Che phủ đủ rộng

Mũ nên có vành rộng hoặc thiết kế che kín cả tai và gáy. Đây là điểm quan trọng nhất, vì phần gáy là nơi rất dễ bị bỏ sót khi bôi kem chống nắng.

2. Chất liệu có khả năng chống tia UV

Nên chọn loại có ghi rõ chỉ số UPF (từ UPF 30 trở lên, tốt nhất là UPF 50+). Vải dày vừa phải, dệt chặt sẽ cản tia UV tốt hơn vải mỏng.

3. Thoáng khí, nhẹ

Đi biển thường nóng, nếu mũ bí, trẻ sẽ rất nhanh khó chịu và tìm cách tháo ra. Chất liệu nên thoáng, thấm hút mồ hôi tốt.

4. Có dây cố định

Gió biển không nhẹ nhàng như trong thành phố. Một cơn gió là đủ để “cuốn” chiếc mũ bay đi. Dây buộc giúp mũ giữ chắc trên đầu, nhất là với trẻ nhỏ.

5. Vừa vặn với đầu trẻ

Mũ quá rộng sẽ dễ tuột, mũ quá chật sẽ gây khó chịu. Cảm giác đội thoải mái là yếu tố quyết định việc trẻ có chịu hợp tác hay không.

Đừng chỉ mua – hãy tập cho con “chịu đội”

Nhiều bố mẹ mua mũ rất xịn nhưng ra biển con vẫn không đội. Lý do đơn giản: trẻ không quen.

Thay vì đợi đến ngày đi chơi mới đội, hãy cho con làm quen từ trước:

Đội mũ khi ra ngoài đi dạo

Biến việc đội mũ thành thói quen hằng ngày

Chọn mũ có màu sắc, hình ảnh con thích

Khi trẻ cảm thấy đó là “đồ của mình”, việc hợp tác sẽ dễ hơn rất nhiều.

Mũ không thay thế hoàn toàn chống nắng

Một điều cần nói rõ: mũ chống nắng không phải “áo giáp toàn diện”.

Bố mẹ vẫn cần:

Bôi kem chống nắng phù hợp cho trẻ

Hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt (10h – 16h)

Cho trẻ nghỉ ngơi trong bóng râm khi cần

Mũ chỉ là một phần trong “bộ bảo vệ”, nhưng là phần dễ bị bỏ quên nhất.

Lời kết

Đi biển là để vui, để con được chạy nhảy, khám phá. Nhưng chỉ cần một chút chủ quan, kỳ nghỉ có thể biến thành trải nghiệm khó chịu với làn da đỏ rát, quấy khóc.

Một chiếc mũ chống nắng đúng nghĩa không phải là thứ “có cũng được”, mà là món đồ nên chuẩn bị đầu tiên.

Bởi đôi khi, sự bảo vệ tốt nhất cho con lại đến từ những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý, bạn sẽ nghĩ nó không quan trọng. Nhưng đến khi cần, bạn mới thấy: may mà mình đã chuẩn bị từ trước.