Bé Gạo mới 9 tháng đã ăn dặm “đỉnh” thế này: Cơm tấm, bún riêu đến khổ qua xào trứng đều ăn ngon lành

Mới 9 tháng tuổi nhưng bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, đã khiến nhiều bố mẹ bỉm không khỏi xuýt xoa vì hành trình ăn dặm quá đáng yêu. Mới đây, mẹ Vân chia sẻ thực đơn ăn dặm của con sau 3 tháng làm quen với đồ ăn. Không chỉ gây chú ý bởi các món ăn đa dạng, gần gũi với bữa cơm Việt, bé Gạo còn khiến dân tình "xin vía lia lịa" vì nết ăn rất hợp tác, món nào cũng nhâm nhi ngon lành.

Bé Gạo 9 tháng tuổi, từ cơm tấm, bún riêu đến khổ qua xào trứng... đều ăn ngon lành

Theo chia sẻ của Ngô Thanh Vân, tiêu chí ăn dặm của bé Gạo vẫn là đi theo hướng tự chủ BLW. "Sau 3 tháng ăn dặm, tiêu chí của mẹ Vân vẫn là cho Gạo ăn theo hướng tự chủ BLW. Đến hiện tại thì ba Huy ăn gì, mẹ Vân ăn gì, Gạo ăn đó. Chỉ khác là phần của em không nêm gia vị" - mẹ bỉm chia sẻ.

Thực đơn tháng này của Gạo xoay quanh các món Việt Nam quen thuộc như cơm gia đình, cơm gà Hải Nam, phở xào bò, bún riêu cua, cơm chạo tôm, bún cá thì là, khổ qua xào trứng, cơm tấm sườn chả… Nghe qua thôi nhiều người lớn cũng đã thấy hấp dẫn, vậy mà cô bé 9 tháng tuổi lại có thể làm quen rất tự nhiên.

Đặc biệt, món khổ qua xào trứng vốn không dễ ăn với nhiều người vì vị đắng đặc trưng, nhưng Gạo vẫn khiến mọi người bất ngờ vì chịu thử và thưởng thức một cách ngon lành.

Cho con ăn và chờ đợi con khám phá cũng là một cách rèn sự kiên nhẫn cho bố mẹ

"Mẹ Vân luôn cố gắng để Gạo được ăn cùng ba mẹ. Không có ba thì có mẹ. Không chỉ để ăn, mà còn để em cảm nhận được sự kết nối và niềm vui trong mỗi bữa cơm gia đình. Trong 2 tháng đầu ăn dặm, ba mẹ chỉ tập trung vào rau củ và các nhóm thịt. Đến tháng thứ 3 mới bắt đầu cho Gạo làm quen với cá và hải sản" - mẹ Vân chia sẻ.

Với Ngô Thanh Vân, bữa ăn không chỉ đơn thuần là lúc nạp dinh dưỡng mà còn là khoảng thời gian kết nối. Mẹ Vân luôn cố gắng để Gạo được ăn cùng ba mẹ. Không có ba thì có mẹ, miễn là con được cảm nhận không khí ấm áp, vui vẻ của bữa cơm gia đình.

Đây cũng là một trong những điểm được nhiều phụ huynh đồng tình, bởi khi trẻ được ngồi ăn cùng người lớn, con có thêm cơ hội quan sát, học hỏi và hình thành thói quen ăn uống tích cực.

"Một điều ba mẹ rất chú trọng là xây dựng hệ tiêu hoá bằng sự đa dạng. Em được nếm nhiều mùi vị, nhiều loại thực phẩm và nhiều cách chế biến khác nhau. Điều đó không chỉ giúp hệ tiêu hoá làm quen dần với thức ăn, mà còn tạo nền tảng để em cởi mở hơn với đồ ăn mới khi lớn lên.

Tất nhiên mỗi em bé sẽ có sở thích riêng, nhưng mẹ Vân tin rằng việc cho con tiếp xúc đa dạng từ sớm sẽ giúp giảm nguy cơ kén ăn về sau".

Trong hai tháng đầu ăn dặm, ba mẹ Gạo tập trung cho con làm quen với rau củ và các nhóm thịt. Sang tháng thứ ba, em bé mới bắt đầu thử cá và hải sản. Ngô Thanh Vân cho biết gia đình rất chú trọng việc xây dựng hệ tiêu hóa bằng sự đa dạng.

Bé Gạo được nếm nhiều mùi vị, nhiều loại thực phẩm và nhiều cách chế biến khác nhau. Theo mẹ Vân, điều này không chỉ giúp con làm quen dần với thức ăn mà còn tạo nền tảng để em cởi mở hơn với các món mới khi lớn lên.

Tất nhiên, mỗi em bé đều có sở thích và tốc độ làm quen riêng. Có bé ăn nhanh, có bé cần nhiều thời gian quan sát, có bé hợp tác ngay từ đầu, cũng có bé phải thử đi thử lại nhiều lần. Nhưng nhìn hành trình của Gạo, nhiều bố mẹ bỉm càng có thêm cảm hứng để kiên nhẫn hơn trong việc cho con ăn dặm. Như Ngô Thanh Vân chia sẻ, cho con ăn và chờ đợi con khám phá cũng là một cách rèn sự kiên nhẫn cho bố mẹ.

Một em bé 9 tháng tuổi ngồi trước món mới, nhìn thật lâu rồi mới đưa vào miệng; một em bé gặm khúc xí quách ngon lành đến mức mẹ phải thốt lên đầy thích thú. Chỉ vài khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng đủ khiến hội mẹ bỉm "tan chảy". Bảo sao ai nấy đều muốn xin vía bé Gạo ăn ngoan, ăn vui và ăn rất trộm vía như thế.