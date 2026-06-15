Bé Gạo hóa "nàng tiên cá Cơm", mẹ Vân khiến cõi mạng trầm trồ với màn lên đồ chỉ hơn 200k mà chất miễn bàn

Mới chỉ cách đây không lâu, hình ảnh bé Gạo lần đầu đi biển còn khiến nhiều người bật cười vì gương mặt đầy lo lắng, nhất quyết không chịu chạm chân xuống cát. Chỉ cần bố mẹ đặt xuống bãi biển là cô bé lập tức co chân lên, mặt nhăn nhó vì không thích.

Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, cô bé 10 tháng tuổi đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ với màn "lột xác" đầy đáng yêu khi vô tư ngồi nghịch cát, cười tít mắt và còn hóa thân thành một "nàng tiên cá nhí" cực kỳ xinh xắn.

Hình ảnh mới được chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội. Trong khung cảnh bãi biển xanh mát, bé Gạo diện bộ trang phục nàng tiên cá với phần đuôi cá nhiều màu nổi bật, kết hợp cùng mái tóc đỏ rực nhỏ xinh khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa.

Từ biểu cảm ngơ ngác, đáng yêu đến những khoảnh khắc ngồi chơi cát đầy tự nhiên đều tạo nên một bộ ảnh vừa hài hước vừa dễ thương. Không ít người còn đùa rằng bé Gạo chính là "nàng tiên cá phiên bản nhí" đang làm náo loạn cả cõi mạng.

Bé Gạo "rất chill" trong chuyến đi biển cùng gia đình vào tháng 4 vừa qua.

Điều thú vị là bên cạnh những lời khen dành cho sự đáng yêu của cô bé, rất nhiều bà mẹ lại đặc biệt quan tâm đến bộ đồ nàng tiên cá mà bé mặc. Nhiều người bất ngờ khi biết bộ đồ này chỉ có giá hơn 200k nhưng khi lên hình lại nổi bật chẳng kém những bộ trang phục chụp ảnh chuyên nghiệp. Không ít bình luận hài hước còn cho rằng "đồ đẹp là một chuyện, quan trọng là người mặc quá đáng yêu nên mặc gì cũng thành siêu phẩm".

Nơi mua: Bộ nàng tiên cá

Sự thay đổi của bé Gạo cũng khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Bởi với trẻ nhỏ, việc sợ cát, sợ nước biển hay e dè trước môi trường mới là điều rất bình thường. Chỉ cần được làm quen dần dần trong không khí vui vẻ và an toàn, các bé sẽ tự tin khám phá mọi thứ theo cách rất tự nhiên.

Không cần những concept cầu kỳ hay địa điểm sang trọng, chỉ với bãi biển, một bộ đồ nhỏ xinh và những khoảnh khắc tự nhiên, bé Gạo đã dễ dàng chiếm trọn cảm tình của đông đảo cư dân mạng. Có tới hơn 1 nghìn bình luận xuýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu của "nàng tiên cá bé Gạo". Đến mẹ Vân cũng không thể nhịn cười và gọi bé là "nàng tiên cá Cơm" cho hợp với tên Gạo của bé.