Nếu hỏi một đứa trẻ rằng bé quý nhất ai, câu trả lời rất có thể là ông bà chứ không phải cha mẹ. Điều đó không khó hiểu bởi người già thường rất kiên nhẫn cũng như chiều chuộng theo các sở thích của đứa trẻ. Đặc biệt, nếu có điều bất mãn với cha mẹ mình, rất nhiều em bé còn có thói quen gọi điện mách với ông bà.

Mới đây những hình ảnh lan truyền trên MXH Trung Quốc về một bé gái gọi điện mách tội bố mẹ với bà nội đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Cô bé mếu khóc giục bà nhanh nhanh quay về với biểu cảm vô cùng sinh động và đáng yêu.

"Bà ơi, bao giờ bà mới về?".

Cái miệng mếu xệch vô cùng đáng yêu.

Hóa ra bé gái ở nhà muốn xem ti vi và chơi điện thoại nhưng bị bố từ chối. Người bố cho rằng các thiết bị điện tử sẽ gây hại cho con. Cô bé bèn quay sang tìm kẹo để ăn cho đỡ chán thì mẹ ngay lập tức chạy đến ngăn lại. Người mẹ chỉ cho bé một cái, sợ con gái ăn nhiều đường bị sâu răng.

Bé gái bất mãn vô cùng vì mọi yêu cầu đều bị bố mẹ cự tuyệt, liền gọi điện cho bà nội tố khổ. Cô bé nghẹn ngào nói với bà: "Bà ơi, con trai bà không cho cháu xem ti vi, con dâu bà không cho cháu ăn kẹo, cháu khổ sở quá mà!". Sau đó bé liên tục hối thúc bà sớm trở về với mình để bé còn có người bênh vực.

Em bé nước mắt lã chã.

Bé gái tố khổ với bà "thảm cảnh" của mình ở nhà.

Cư dân mạng không khỏi phì cười trước sự ngây thơ, đáng yêu của bé gái. Em bé dù khóc sưng mắt nhưng đôi mắt vẫn to tròn, sáng long lanh, nhất là cái miệng nhỏ xinh cực kỳ dễ thương đủ sức "đốn tim" người xem.

Có ông bà chăm, trẻ sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn

Nếu bố mẹ bận rộn với công việc không có nhiều thời gian dành cho con cái, thì việc có ông bà ở chung nhà sẽ khiến trẻ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều. Ông bà rất kiên nhẫn chơi đùa cùng cháu, thủ thỉ tâm tình và kể chuyện cho cháu nghe. Điều đó sẽ có lợi cho sự phát triển tâm lý của trẻ.

Ngoài ra, ông bà là những người đã từng tự tay nuôi lớn ít nhất 1 đứa trẻ và với nhiều năm kinh nghiệm sống, họ có những cách chăm sóc trẻ hữu ích hơn các bậc phụ huynh trẻ non nớt kinh nghiệm thực tế.

Vẻ đáng yêu của bé gái "đốn tim" người xem.

Ông bà thường nuông chiều trẻ



Tình cảm mà ông bà dành cho cháu đôi khi đặc biệt tới mức các bậc cha mẹ lại cảm thấy phiền muộn. Người già có một nhược điểm lớn, đó là quá nuông chiều trẻ nhỏ. Hành động ấy sẽ tạo ra những tính cách tiêu cực nơi đứa trẻ, như sự ngang ngược, tự coi mình là trung tâm, ích kỷ và vô ơn.

Bên cạnh đó, người già thường chăm sóc trẻ phần nhiều dựa trên kinh nghiệm và những lời truyền miệng, vì thế họ có nhiều quan niệm phản khoa học trong vấn đề nuôi nấng trẻ em.

Ông bà và cha mẹ cần tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề nuôi dạy trẻ

Nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành rất cần sự nỗ lực và đồng thuận của cả gia đình. Người già nên học hỏi thêm những kiến thức khoa học hiện đại, cha mẹ cũng hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của người già, đồng thời tiếp thu, học tập thêm những kiến thức hữu ích từ họ. Sự thống nhất và đoàn kết trong gia đình về vấn đề nuôi dạy trẻ là yếu tố quan trọng góp phần nuôi dưỡng ra một đứa trẻ khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

@media screen and (max-width: 760px) { .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 { display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: column; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .left { width: 100%; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .left a { display: block; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .left a img { max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .right { width: 100%; display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: row; margin-top: 5px; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .right a { width: calc((100% - 10px) / 3); display: block; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .right a img { max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; } .VCSortableInPreviewMode .PhotoCMS_Caption { background-color: #ffffff; } } @media screen and (min-width: 760px) { .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 { display: flex; justify-content: space-between; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .left { width: 70.58%; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .left a { display: block; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .left a img { max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .right { width: calc(29.42% - 10px); display: flex; justify-content: space-between; flex-direction: column; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .right a { height: calc((100% - 20px) / 3); display: block; } .VCSortableInPreviewMode.PhotoGallery_Sep18 .glr-type-2 .right a img { max-height: 100%; height: 100%; width: 100%; max-width: 100%; display: block; margin: 0 auto; object-fit: cover; object-position: center; } .VCSortableInPreviewMode .PhotoCMS_Caption { background-color: #ffffff; } }