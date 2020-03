Bé gái 8 tuổi tử vong vì ngộ độc hải sản và những lưu ý cha mẹ cần nhớ khi cho trẻ ăn loại thực phẩm này

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân vụ bé gái tử vong do ăn nhầm hải sản có độc xảy ra tại xã Thanh An. Cụ thể hôm 8/3, trên đường trở về nhà sau chuyến du lịch Vũng Tàu cùng gia đình, anh D.M.T. (37 tuổi, ngụ xã Thanh An) đã mua 5 con sam biển với giá 250 nghìn đồng.

Đến 19h ngày 9/3, gia đình anh T. cùng hàng xóm, tổng cộng là 7 người đã cùng nhau nướng sam biển ăn. Chỉ hơn 1 tiếng sau, tất cả những người ăn sam đều có triệu chứng nôn ói. Dù đã được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng để cấp cứu nhưng cháu D.N.T., 8 tuổi, con gái của anh T. đã tử vong. 6 người còn lại tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị, hiện tất cả đã qua cơn nguy kịch.

Vì con sam và con so khá giống nhau nên nhiều người bị nhầm dẫn đến ngộ độc.

Sau khi lấy mẫu thức ăn để giám định và xác định nguyên nhân vụ việc, lực lượng chức năng nghi ngờ những người này đã ăn nhầm con so biển. Sam biển và so biển có hình dáng rất giống nhau, tuy nhiên so biển chứa độc tố, khi ăn phải sẽ gây tử vong.

Đây không phải là vụ tử vong đầu tiên do ăn nhầm sam và so biển song vụ việc vẫn khiến không ít người bàng hoàng. Đồng thời một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người cần cẩn trọng và tìm hiểu rõ ràng trước khi ăn những món ăn có nguy cơ gây ngộ độc.

Để tránh nhầm lẫn giữa con sam và con so, chúng ta có thể phân biệt bằng một vài dấu hiệu sau đây:

- Con sam có kích thước lớn hơn con so.

- Đuôi của con sam có hình tam giác, trên gờ đuôi có gai. Còn đuôi của con so thì tròn như một chiếc đũa và không có gai trên gờ đuôi.

- Con sam thường đi theo cặp, con đực bám trên lưng con cái. Trong khi đó, con so di chuyển đơn lẻ.

Hải sản là loại thực phẩm rất tốt nhưng cũng cần phải có lưu ý khi cho trẻ ăn. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần ghi nhớ những lưu ý khi cho trẻ ăn hải sản:

- Đạm trong hải sản thường gây dị ứng cho trẻ nên cha mẹ nên cho con ăn ít một, ăn từ từ để trẻ tập thích nghi, tốt nhất là nên cho trẻ ăn từ tháng thứ 7 trở đi, bắt đầu làm quen từ các loại cá đồng.

- Các loại cá biển như: Cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá basa... giàu chất béo không no omega-3 cần để tạo màng tế bào thần kinh và có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch, tốt cho sự phát triển thần kinh, thị giác, trí não của trẻ. Nên cho trẻ ăn các loại cá này sau khi đã làm quen với cá đồng.

- Cá đồng, tôm, cua đồng giàu đạm và canxi, nên cho trẻ ăn thường xuyên. Các loại hải sản có vỏ như: Hàu, ngao, hến, trai… nên cho bé ăn khi được 1 tuổi trở lên.

- Cần tránh cho trẻ một số loại cá chứa hàm lượng thủy ngân và các chất ô nhiễm cao như: Cá kình, cá cờ, cá thu lớn, cá ngừ lớn...

- Chọn hải sản tươi, không ăn hải sản đã chết, hải sản sống vì dễ gây ngộ độc thức ăn cho bé.

- Đối vởi trẻ từ 7 tháng tuổi - 3 tuổi có thể ăn 1 bữa hải sản/ngày. Trẻ 4 tuổi trở lên có thể ăn 1-2 bữa/ngày.