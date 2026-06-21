Anne Hathaway thông báo mang thai con thứ 3 ở tuổi 43

Nữ diễn viên Hollywood Anne Hathaway vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đang mang thai em bé thứ 3 ở tuổi 43.

Ngày 19/6, ngôi sao của bộ phim The Devil Wears Prada đăng tải một đoạn video ngắn trên Instagram. Trong video, cô diện bộ trang phục màu trắng đơn giản, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu đang nhô rõ trước khi mỉm cười và chạy khỏi khung hình.

Đi kèm video là dòng trạng thái ngắn gọn: "Baby, I'm yours".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 16 triệu lượt thích , thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo một số nguồn tin, Anne Hathaway đã mang thai trong thời gian tham gia quảng bá nhiều dự án điện ảnh lớn của năm 2026, trong đó có phần tiếp theo của bộ phim đình đám The Devil Wears Prada 2 .

Dù đang mang thai, nữ diễn viên vẫn liên tục xuất hiện tại các sự kiện, buổi công chiếu phim và các hoạt động quảng bá quốc tế.

Cô vẫn mặc váy dạ hội, đi giày cao gót và di chuyển giữa nhiều quốc gia như kế hoạch đã định. Nhiều người đánh giá Anne Hathaway vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc như nhiều năm qua.

Anne Hathaway kết hôn với nhà sản xuất Adam Shulman từ năm 2012.

Trước khi mang thai lần thứ ba, cặp đôi đã có hai con trai: Con trai đầu lòng sinh năm 2016. Con trai thứ hai sinh năm 2019.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô đã trải qua một lần sảy thai trước đây. Đó là khoảng thời gian khó khăn và để lại nhiều cảm xúc đau buồn cho cô cũng như gia đình.

Có lẽ vì vậy mà lần này Anne Hathaway không lựa chọn cách công bố rầm rộ hay tổ chức bất kỳ sự kiện đặc biệt nào. Cô chỉ chia sẻ một đoạn video ngắn nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Ở tuổi 43, việc Anne Hathaway mang thai tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Bên dưới bài đăng, hàng triệu người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới nữ diễn viên và gia đình.

Nhiều người cho rằng hình ảnh Anne nhẹ nhàng ôm bụng bầu, không cầu kỳ hay phô trương, lại chính là cách chia sẻ hạnh phúc gần gũi và chân thành nhất.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau và đã có hai con trai, Anne Hathaway cùng chồng chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc sống khi chào đón em bé thứ ba. Đây được xem là tin vui đặc biệt với những người yêu mến nữ diễn viên từng giành giải Oscar này.

Nguồn: Tổng hợp