Bất lực nhìn 100 túi sữa hỏng vì chồng ngắt điện: Hành động VÔ Ý xuất phát từ sự VÔ TÂM

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trong hội nhóm các mẹ bỉm khiến nhiều người vừa xót vừa bực. Một bà mẹ đã đăng tải hình ảnh những túi sữa mẹ trữ đông bị hỏng toàn bộ. Nguyên nhân chỉ vì… nghỉ lễ cả nhà về quê, đến khi quay lại thành phố thì phát hiện ra chồng ngắt cầu dao tủ đông. Cứ thế, hơn 100 túi sữa, là cả một quá trình mẹ vắt ra từng giọt, thức khuya dậy sớm, kiêng khem đủ thứ để có sữa cho con bỗng chốc trở thành đổ xuống sông xuống bể.

"Thật sự nếu có thể, em ước chồng em được trải nghiệm cảm giác nứt cổ gà, tắc sữa, sốt rét, ngồi kì cạch hút đủ 100 lần".

Thoạt nghe, nhiều người có thể cho rằng đây chỉ là một sự cố vô ý, một “tai nạn nhỏ”. Cũng chẳng ít ông chồng và nhiều "bà mẹ chồng online" phán rằng làm gì có ai muốn thế, chẳng may thôi chứ ai cố tình đâu... nói chung, có nhiều lý do lý trấu để bao biện cho sự việc này lắm!

Nhưng với các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, ai cũng hiểu rằng, mỗi túi sữa không chỉ là thực phẩm, mà còn là tình thương, là công sức và cả sự hy sinh. Đằng sau 100 túi sữa bị hỏng là không biết bao nhiêu đêm mẹ gồng mình vắt sữa, có khi vừa ngồi ôm con vừa cắm máy hút sữa. Là những bữa cơm ăn vội để kịp giờ hút. Là những lần đau tức ngực, tắc tia sữa vẫn cố gắng không bỏ cuộc.

Vậy nên cái hành động VÔ Ý đó thực chất bắt nguồn từ sự VÔ TÂM và VÔ TRÁCH NHIỆM. Nếu thật sự quan tâm đến vợ con, anh ta sẽ lường trước được hậu quả của cái việc ngắt cầu dao điện, anh ta sẽ tự biết trân trọng cái tủ sữa đó vì đấy là sức khỏe của vợ mình, là thức ăn của con mình.

Nó không còn là chuyện “lỡ tay” nữa, mà thể hiện sự thiếu thấu hiểu và chia sẻ từ phía người chồng, người cha. Một người chồng thực sự quan tâm sẽ biết tủ đông sữa quý giá đến nhường nào, sẽ cẩn trọng trước khi đụng vào và quan trọng hơn cả – sẽ đồng hành cùng vợ trong hành trình nuôi con vất vả này.

Sự vô tâm đôi khi không nằm ở những việc lớn, mà xuất phát từ chính sự hờ hững trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Người vợ không chỉ mất sữa, mà còn mất đi cảm giác được trân trọng. Thay vì được thấu hiểu và chia sẻ, họ chỉ còn lại sự mệt mỏi, tủi thân và bất lực.

Làm chồng làm cha không chỉ là mang danh nghĩa, mà là sự đồng hành thực sự. Người vợ có thể lo cho con từng giọt sữa, nhưng người chồng cần là chỗ dựa, là người bảo vệ và sẻ chia. Bởi nuôi con không phải việc riêng của mẹ, mà là trách nhiệm chung của cả hai.

Một người mẹ chọn hút sữa cho con thực sự đã phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều điều mà đôi khi người ngoài khó hình dung hết được.

Sự tích "bình sữa dâu" - nỗi ám ảnh của nhiều mẹ sữa.

1. Hy sinh sức khỏe và giấc ngủ

Để duy trì nguồn sữa, mẹ phải hút đều đặn theo khung giờ, kể cả nửa đêm hay rạng sáng. Những giấc ngủ trọn vẹn gần như không còn, thay vào đó là chu kỳ thức – hút – cho con bú – lại ngủ vội.

2. Hy sinh sự thoải mái của cơ thể

Việc hút sữa nhiều khi đi kèm cảm giác đau, tức ngực, nứt đầu ti hay thậm chí tắc tia sữa. Dù khó chịu, mẹ vẫn kiên trì để con có đủ sữa.

3. Hy sinh thời gian cá nhân

Mỗi ngày, mẹ mất từ 2–4 giờ chỉ để hút, rửa, tiệt trùng, trữ sữa. Thời gian dành cho bản thân gần như bị cắt giảm.

4. Hy sinh trong ăn uống và sinh hoạt

Để sữa chất lượng, mẹ phải kiêng khem nhiều món mình thích, hạn chế cà phê, rượu bia, đồ cay nóng, thậm chí cả mỹ phẩm có mùi quá mạnh.

5. Hy sinh sự tự do

Đi đâu xa, mẹ cũng phải mang theo máy hút, bình trữ, túi giữ nhiệt. Lịch trình cá nhân luôn xoay quanh “giờ hút sữa”.

6. Hy sinh cả cảm xúc

Đôi khi mẹ thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí bật khóc vì áp lực “phải đủ sữa cho con”.

Tất cả những điều ấy gói gọn trong từng giọt sữa – không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là tình yêu, sự kiên trì và hy sinh thầm lặng của người mẹ.

Hy vọng sau sự cố này, không chỉ người chồng trong câu chuyện, mà tất cả các ông bố khác sẽ rút ra bài học. Đừng để đến khi “mất trắng” mới hiểu rằng, đôi khi sự vô tâm của mình còn đau hơn ngàn lần so với một sự cố bất ngờ.