Những "người bạn vi khuẩn" cực thân thiết với các con, mẹ nào cũng biết nhưng chưa chắc đã hiểu

Nhiều bố mẹ chắc hẳn đã từng nghe qua cụm từ “men vi sinh” khi chăm sóc con, đặc biệt là trong giai đoạn trẻ dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng thật sự hiểu men vi sinh là gì và vì sao lại quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Men vi sinh thực chất gồm hai nhóm chính: Probiotics – những vi khuẩn sống có lợi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, và Prebiotics – nguồn “thức ăn” nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp chúng hoạt động hiệu quả. Nếu chỉ bổ sung một trong hai, hiệu quả sẽ không tối ưu bằng việc kết hợp cả hai.

Ở trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa còn non nớt nên rất dễ mất cân bằng lợi khuẩn, dẫn đến tiêu chảy, táo bón, chậm hấp thu hay biếng ăn. Khi được bổ sung men vi sinh đúng cách, trẻ không chỉ tiêu hóa tốt hơn mà còn tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, từ đó phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, lợi khuẩn còn tham gia vào việc xây dựng hệ miễn dịch, giảm nguy cơ dị ứng và hỗ trợ tâm trạng, trí não nhờ mối liên hệ mật thiết giữa “não – ruột”.

Men vi sinh (Probiotics & Prebiotics) và vai trò đối với trẻ

1. Men vi sinh là gì?

Probiotics là những vi sinh vật sống có lợi (thường là các chủng vi khuẩn như Lactobacillus, Bifidobacterium), khi được bổ sung với lượng phù hợp sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Prebiotics là chất xơ hòa tan hoặc thành phần không tiêu hóa được, đóng vai trò “thức ăn” nuôi dưỡng các lợi khuẩn, giúp chúng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn.

2. Vai trò của men vi sinh đối với trẻ

Cân bằng hệ tiêu hóa: Ở trẻ nhỏ, hệ vi sinh đường ruột còn non nớt, dễ mất cân bằng do thay đổi chế độ ăn, sử dụng kháng sinh hoặc sức đề kháng yếu. Probiotics giúp tái tạo sự cân bằng này, hạn chế tiêu chảy, táo bón, đầy hơi.

Tăng cường hấp thu dinh dưỡng: Lợi khuẩn giúp cải thiện khả năng tiêu hóa tinh bột, chất béo, đạm và hỗ trợ tổng hợp vitamin nhóm B, K… từ đó giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Hỗ trợ hệ miễn dịch: Khoảng 70% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, sức đề kháng của trẻ cũng được nâng cao, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, dị ứng.

Giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa do kháng sinh: Nhiều trẻ phải dùng kháng sinh dễ bị tiêu chảy, loạn khuẩn. Probiotics giúp phục hồi nhanh sự ổn định của hệ vi sinh.

Ảnh hưởng đến tâm trạng và phát triển trí não: Nghiên cứu gần đây cho thấy hệ vi sinh đường ruột có mối liên hệ mật thiết với trục não – ruột, góp phần ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi và sự phát triển trí tuệ của trẻ.

3. Bổ sung thế nào cho hợp lý?

Ưu tiên bổ sung từ nguồn tự nhiên: sữa chua, sữa công thức (đọc kĩ bảng thành phần để biết sản phẩm sữa công thức đó có chứa Probiotics & Prebiotics không), phô mai, dưa cải...

Khi cần, có thể sử dụng sản phẩm men vi sinh theo tư vấn của bác sĩ.

Kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ (rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám) để cung cấp prebiotics, giúp lợi khuẩn hoạt động tối ưu.

Tóm lại, men vi sinh không chỉ giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh mà còn đóng vai trò tăng cường miễn dịch và hỗ trợ phát triển toàn diện. Việc hiểu và sử dụng đúng cách probiotics & prebiotics sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe của trẻ.

Dưới đây là bảng thực phẩm giàu Probiotics & Prebiotics phù hợp cho từng độ tuổi của trẻ để mẹ dễ tham khảo:

Độ tuổi của trẻ Thực phẩm giàu Probiotics (lợi khuẩn) Thực phẩm giàu Prebiotics (chất xơ nuôi lợi khuẩn) Lưu ý cho mẹ 6–12 tháng - Sữa chua không đường (ít, tập dần)

- Sữa công thức - Chuối chín

- Bí đỏ, khoai lang hấp

- Yến mạch nấu nhuyễn Bắt đầu tập ăn dặm, nên thử từng loại với lượng nhỏ để tránh dị ứng. 1–3 tuổi - Sữa chua

- Phô mai

- Sữa công thức - Chuối, táo, lê (nấu chín mềm)

- Đậu lăng, đậu xanh

- Ngũ cốc nguyên hạt (bột yến mạch, gạo lứt nghiền) Tránh đồ lên men mặn cay như kim chi, dưa muối. Ưu tiên thực phẩm tự nhiên, dễ tiêu hóa. 3–6 tuổi - Sữa chua

- Sữa công thức

- Kefir (sữa uống lên men, có thể dùng ít)

- Một số loại phô mai cứng - Táo, lê, chuối

- Cà rốt, súp lơ, bí ngô

- Yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám Trẻ đã đa dạng thực phẩm, có thể tăng dần lượng chất xơ để nuôi lợi khuẩn. >6 tuổi - Sữa chua, kefir

- Dưa cải muối nhạt, kim chi ít cay (ăn ít, tập dần)

- Phô mai, sữa lên men - Hành tây, tỏi, măng tây

- Các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt

- Rau xanh, trái cây tươi đa dạng Có thể thử nhiều nguồn prebiotics và probiotics phong phú hơn, hình thành thói quen ăn uống cân bằng.

Mẹ lưu ý

Luôn ưu tiên thực phẩm tươi, ít đường, ít muối.

Với trẻ nhỏ, việc bổ sung men vi sinh bằng sản phẩm dạng uống/gói cần có chỉ định của bác sĩ.

Kết hợp probiotics và prebiotics sẽ tạo “synbiotics” – tức lợi khuẩn thức ăn cho lợi khuẩn, mang lại hiệu quả tối ưu.