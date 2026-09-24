Bánh trung thu nhiều dầu, nhiều đường: Mẹ bầu có ăn được không?

Mỗi dịp Trung thu, trên bàn ăn của nhiều gia đình không thể thiếu bánh trung thu. Lớp vỏ mềm thơm, phần nhân ngọt ngào, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy thèm. Nhưng phụ nữ mang thai thường được cả nhà “quan tâm đặc biệt”: muốn ăn thì nghe nói bánh nhiều dầu, nhiều đường, không tốt cho mẹ và bé; không ăn thì lại thèm. Vậy mẹ bầu có thể ăn bánh trung thu không, và khi ăn cần chú ý điều gì?

Mẹ bầu có thể ăn bánh trung thu, nhưng cần chú ý cách ăn

Trước tiên, mẹ bầu không phải kiêng hoàn toàn bánh trung thu. Về cơ bản, đây là loại bánh làm từ bột, đường, dầu và nhiều loại nhân khác nhau. Nếu không có những vấn đề sức khỏe cần kiểm soát chế độ ăn, thỉnh thoảng ăn một ít để đỡ thèm thường không gây ảnh hưởng lớn. Giữ tâm trạng thoải mái trong thai kỳ cũng rất quan trọng; ép mình kiêng quá mức đôi khi lại khiến mẹ bầu khó chịu.

Tuy nhiên, “có thể ăn” không có nghĩa là ăn bao nhiêu cũng được. Bánh trung thu thường chứa nhiều đường và chất béo. Một chiếc bánh nướng kiểu Quảng Đông thông thường có thể cung cấp lượng calo tương đương hai bát cơm. Ăn nhiều có thể khiến đường huyết biến động, đồng thời gây khó tiêu, đầy bụng hoặc ợ chua. Vào cuối thai kỳ, tử cung chèn ép dạ dày và ruột, mẹ bầu vốn đã dễ bị táo bón, đầy hơi; ăn quá nhiều bánh có thể làm các triệu chứng này nặng hơn.

Mỗi mẹ bầu cần lưu ý khác nhau

Nếu sức khỏe bình thường, không có biến chứng thai kỳ, mẹ bầu có thể ưu tiên những loại bánh có thành phần tương đối nhẹ, chẳng hạn bánh nhân hạt sen ít đường, bánh thập cẩm có các loại hạt, hoặc bánh nhân trái cây. Với bánh nhân trái cây, nên đọc bảng thành phần để biết phần nhân được làm từ thịt quả thật hay chủ yếu là mứt, siro.

Có thể ăn một lượng nhỏ giữa hai bữa chính, chẳng hạn khoảng 10 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều. Cách này giúp mẹ bầu thưởng thức bánh mà không làm giảm cảm giác ngon miệng trong bữa chính.

Nếu đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, mẹ bầu cần đặc biệt thận trọng. Ngay cả bánh được ghi là “không đường” cũng có thể chứa bột ở phần vỏ và tinh bột trong nhân; sau khi ăn, những thành phần này vẫn có thể làm tăng đường huyết. Nếu rất muốn ăn, hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đang theo dõi thai kỳ về lượng phù hợp, đồng thời theo dõi đường huyết theo hướng dẫn.

Những người vốn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, bị nghén nhiều hoặc thường xuyên ợ chua cũng nên ăn ít. Bánh nhiều đường, nhiều chất béo có thể khiến tình trạng đầy bụng, nóng rát hoặc khó tiêu trở nên khó chịu hơn.

Những hiểu lầm thường gặp về bánh trung thu

Nhiều người cho rằng bánh trung thu dẻo lạnh không dùng dầu nên tốt cho sức khỏe hơn. Thực tế, dù lớp vỏ không cần nướng, loại bánh này vẫn có thể dùng nhiều đường hoặc siro để tạo độ dẻo. Các loại nhân như đậu đỏ, trứng sữa cũng có thể chứa nhiều đường. Vị bánh thanh mát hơn không có nghĩa là có thể ăn nhiều hơn.

Một quan niệm khác là bánh “không đường” thì người bị đái tháo đường thai kỳ có thể ăn tùy ý. “Không đường” thường chỉ có nghĩa là không thêm một số loại đường nhất định. Bột mì, bột nếp và các nguyên liệu chứa tinh bột khác vẫn cung cấp carbohydrate và có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Một số loại bánh còn được thêm nhiều chất béo để cải thiện hương vị.

Không ít mẹ bầu thích uống trà khi ăn bánh vì cảm thấy đỡ ngấy. Nếu uống trà, nên tránh trà quá đặc và chú ý lượng caffeine dùng trong cả ngày. Uống trà cùng bữa ăn hoặc cùng lúc uống viên sắt cũng có thể làm giảm hấp thu sắt.

Tóm lại, mẹ bầu không nhất thiết phải kiêng bánh trung thu đến mức không ăn một miếng nào. Điều quan trọng là chọn loại phù hợp và ăn với lượng vừa phải. Hãy xem bánh như một món ăn nhỏ để thưởng thức trong dịp lễ, thay vì ăn thay bữa chính. Ngoài bánh trung thu, các món ăn khác trong dịp này như cua, quả hồng hay bánh làm từ gạo nếp cũng cần được lựa chọn và sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.

Lưu ý: Lượng calo và đường trong bánh thay đổi nhiều theo kích cỡ, công thức. Mẹ bầu có tiểu đường thai kỳ nên căn cứ vào tổng lượng carbohydrate và hướng dẫn riêng của bác sĩ; nhãn “không đường” không có nghĩa là bánh không ảnh hưởng đến đường huyết.