1. SkinCeuticals C E Ferulic (Khoảng 3.500.000 VNĐ)

Lọ serum này có giá rất đắt đỏ đúng không? Tuy vậy, lọ serum cực phẩm lại vô cùng hiệu quả. Bác sĩ Dendy Engelman tại New York hoàn toàn bị thuyết phục bởi đại diện đến từ SkinCeuticals: "Em nó chứa một combo các chất chống oxy hóa giúp giảm thiểu các nếp nhăn từ nông đến sâu, vô hiệu các gốc tự do, chặn đứng nguy cơ lão hóa da do các yếu tố môi trường. Sản phẩm đa nhiệm này thực sự cải thiện sâu sắc làn da của bạn về cả kết cấu lẫn phần nhìn".

Bên cạnh khả năng ngăn chặn sự phá hủy làn da của các gốc tự do, bác sĩ Joshua Zeichner tại New York khẳng định rằng lọ serum chống oxy hóa còn có năng lực: "Làm mịn da và dưỡng sáng bật tông".

Gợi ý nơi mua: Lazada

2. Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules (Khoảng 1.823.000 VNĐ)

"Ceramide sẽ liên kết các tế bào lại với nhau, củng cố lớp màng bảo vệ da, khóa chặt độ ẩm và còn ngăn ngừa những biểu hiện kích ứng gây ra bởi retinol", theo bác sĩ Engelman. Và lọ serum của Elizabeth Arden chứa cả retinol lẫn ceramide, do đó "sản phẩm hoàn thành rất tốt nhiệm vụ kích thích da tái tạo, đồng thời giữ cho làn da luôn săn chắc và ẩm mọng".

Gợi ý nơi mua: Fado

3. L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum (Khoảng 668.000 VNĐ)

Ngay sau khi rửa mặt vào buổi sáng, bác sĩ Joshua Zeichner sẽ thoa lọ serum vitamin C của L'Oreal, và chất chống oxy hóa của sản phẩm sẽ giúp làn da của bác sĩ được bình an vô sự khỏi sự tấn công của gốc tự do trong suốt ngày dài: "Tôi dùng sản phẩm của L'Oreal vì công thức của lọ serum này chứa dạng ổn định của vitamin C". Và đó cũng chính là lý do, bạn có thể tránh được nguy cơ kích ứng da khi kết thân với lọ serum này. Tất nhiên, hiệu quả bảo vệ và làm sáng da của lọ serum vitamin C là có thật.

4. Sunday Riley Good Genes Lactic Acid Treatment (Khoảng 3.598.000 VNĐ)

Sau khi làn da được làm sạch cẩn thận, bác sĩ Whitney Bowe tại New York sẽ tiến hành thoa serum: "Tôi thích dùng thay đổi giữa serum chứa vitamin C, serum AHA hoặc retinol". Một trong những sản phẩm được bác sĩ tin dùng chính là lọ serum tẩy da chết của Sunday Riley. Lọ tinh chất chứa thành phần nổi trội là lactic acid có khả năng loại bỏ sâu những tế bào chết tích tụ, để lại cho bạn làn da tươi sáng từ bên trong mà mịn màng hẳn. Chưa hết, sản phẩm còn xóa mờ các đốm nâu, làm đều màu da và lấp đầy các rãnh nhăn. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ thấy làn da tươi trẻ hẳn.

Gợi ý nơi mua: Lixi Box

5. Dermalogica Overnight Retinol Repair (Khoảng 3.900.000 VNĐ)

Serum của Dermalogica cũng là một trong số những món skincare được bác sĩ Whitney Bowe tin dùng. Sản phẩm chứa 1% retinol và có khả năng là phẳng nếp nhăn hiệu quả. Thêm nữa, da bạn cũng trở nên mịn màng, căng mọng và tươi sáng thấy rõ nếu chăm chỉ dùng lọ serum cực phẩm này.

Gợi ý nơi mua: Dermalogica Việt Nam

Nguồn: Allure, Self