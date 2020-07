4 sai lầm khi dùng serum vitamin C khiến da chẳng đẹp lên mà còn thâm nám, sạm đi nhanh chóng

1. Không bôi kem chống nắng

Khi dùng serum vitamin C, làn da có xu hướng trở nên mỏng và nhạy cảm hơn với ánh nắng, da cũng dễ bị đen sạm hơn. Vì vậy nếu dùng serum vitamin C mà không dùng thêm kem chống nắng, bạn sẽ thấy làn da nhanh xỉn màu và hình thành vết thâm nám nhanh hơn.

Ngược lại khi kết hợp serum vitamin C và kem chống nắng, các chất chống oxy hóa trong serum sẽ giúp kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế sự hình thành gốc tự do. Vì vậy tốt nhất bạn nên dùng serum vitamin C vào ban ngày và kết hợp dùng thêm kem chống nắng để đem lại hiệu quả dưỡng da tối ưu.

2. Không để thời gian đợi giữa các bước skincare

Serum vitamin C thường có độ pH thấp (khoảng 3,5) để giúp các thành phần hoạt động hiệu quả. Trong khi đó đa phần các sản phẩm dưỡng da thông thường như serum, kem dưỡng đều có độ pH cân bằng ( ~ 5,0). Nếu bạn không để thời gian chờ đợi giữa sau khi bôi serum vitamin C sẽ khiến độ pH của sản phẩm bị biến đổi, không thể đem lại hiệu quả dưỡng da tối ưu. Cách tốt nhất là sau khi thoa serum vitamin C, bạn nên đợi khoảng 10 phút để serum hoạt động rồi mới thoa thêm những món skincare khác.

3. Dùng serum biến chất

Để tránh tình trạng bị oxy hóa, serum vitamin C thường được khuyến khích bảo quản trong tủ lạnh và chỉ sử dụng khi sản phẩm còn màu trắng trong hoặc màu vàng. Nếu serum chuyển sang màu cánh gián tức là sản phẩm đã bị oxy hóa, không còn tác dụng dưỡng da, thậm chí còn có thể khiến da bị bí tắc, gây mụn.

4. Sử dụng sản phẩm có hàm lượng vitamin C cao

Cũng giống như các sản phẩm dưỡng da có chứa acid khác, nếu bạn sử dụng serum vitamin C có tỷ lệ vitamin C cao có thể khiến da bị kích ứng và trở nên nhạy cảm hơn. Lời khuyên là khi mới bắt đầu dùng serum vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C thấp, dùng cách ngày để da quen dần, sau đó mới tăng dần tần suất và chuyển sang những sản phẩm có hàm lượng vitamin C cao hơn.