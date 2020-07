5 combo serum vitamin C + kem chống nắng giá chỉ quanh 500k giúp da sáng khỏe, thâm nám không có cửa xuất hiện

Sự kết hợp của bộ đôi serum vitamin C và kem chống nắng chính là combo đỉnh cao, đem lại hiệu quả dưỡng da tối ưu: Vừa dưỡng trắng, mờ thâm nhanh chóng lại chống lão hóa hiệu quả. Vì vậy nếu muốn dưỡng da căng sáng không tỳ vết thì bạn đừng quên kết hợp sử dụng bộ đôi này trong chu trình dưỡng da mỗi sáng. Dưới đây là 5 combo serum vitamin C và kem chống nắng với mức giá loanh quanh 500.000 VNĐ mà bạn có thể tăm tia để tìm mua ngay.

1. Serum + Kem chống nắng Some By Mi Yuja (khoảng 520.000 VNĐ)

Đây hẳn là bộ đôi sản phẩm rất phù hợp với những cô nàng lười trang điểm nhưng vẫn muốn nâng tông da nhẹ nhàng, làm đều mà da. Trong khi serum Some By Mi Yuja Niacin 30 Days Blemish Care Serum có chứa 82% tinh chất trái Yuja tươi giàu vitamin C và 5% Niacinamide giúp dưỡng da sáng mịn, mờ vết thâm; thì kem chống nắng Mineral 100 Brightening Suncream là dòng kem chống nắng vật lý giúp nâng tông da tự nhiên, thành phần kem chống nắng còn có chứa 2% niacinamide và vitamin C giúp cải thiện tông da.

Giá tham khảo: Serum (269k) + Kem chống nắng (249k) Nơi mua: Thế giới Skinfood (Serum + Kem chống nắng)



2. Melano CC Beauty Essence + Biore UV Aqua Rich (khoảng 400.000 VNĐ)

Em Melano CC có thành phần khá nhẹ nhàng, chứa vitamin C và E, chiết xuất cam thảo. Thiết kế dạng tuýp nhỏ giọt cũng không cần bảo quản trong tủ lạnh nên khá tiện lợi; cùng với em nó, bạn có thể sắm thêm em kem chống nắng Biore UV Aqua Rich cũng được bán khá phổ biến tại các cửa hàng mỹ phẩm Nhật. Biore UV Aqua Rich có kết cấu dạng essence, lỏng nhẹ, thấm nhanh, chỉ số chống nắng cao với SPF 50, PA ++++.

Giá tham khảo: Serum 300k + Kem chống nắng 180k Nơi mua: Watsons (Serum + Kem chống nắng)



3. Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop + Klairs Soft Airy UV Essence (khoảng 560.000 VNĐ)

Bộ đôi serum và kem chống nắng của Klairs khá dịu nhẹ, không sợ gây kích ứng mà vẫn giúp dưỡng da đều màu, sáng khỏe. Thành phần Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop có chứa 5% LAA và chiết xuất rau má giúp chống oxy hóa và dưỡng ẩm nhẹ nhàng; còn kem chống nắng của hãng lại được nhiều người khen ngợi vì khả năng chống nắng "okilah" lại nhanh thấm, không gây nhờn dính hay nặng mặt.

Giá tham khảo: Serum 350k + Kem chống nắng 360k

Nơi mua: Sammi Shop (Serum + Kem chống nắng)



4. Timeless Vitamin CEF + L’Oreal UV Perfect (khoảng 510.000 VNĐ)

Serum vitamin C tuy có mức giá khá bình dân nhưng thành phần chứa tới 20% LAA nên có khả năng làm mờ vết thâm, đều màu da nhanh chóng. Để giúp em nó phát huy tối đa hiệu quả thì bạn nên kết hợp dùng thêm kem chống nắng vào ban ngày, trong đó L’Oreal UV Perfect là ứng cử viên ổn áp vì có giá thành khá "hạt dẻ", chỉ số chống nắng cao, giúp nâng tông da nhẹ, không cần trang điểm cầu kỳ mà da vẫn trắng hồng rạng rỡ.

Giá tham khảo: Serum 360k + Kem chống nắng 148k

Nơi mua: Mint 07 (Serum + Kem chống nắng)



5. The Ordinary Ascorbic Acid 8%, Alpha Arbutin 2% + Cosrx Aloe Soothing Sun Cream (khoảng 540.000 VNĐ)

Với ngân sách loanh quanh 500.000 VNĐ, bạn cũng có thể sắm ngay bộ đôi serum của The Ordinary và kem chống nắng Cosrx. The Ordinary Ascorbic Acid 8%, Alpha Arbutin 2% có chứa vitamin C và Alpha Arbutin chiết xuất từ quả Bearberry giúp chống oxy hóa, dưỡng da sáng màu, mờ vết thâm. Còn kem chống nắng Cosrx Aloe Soothing Sun Cream có chỉ số chống nắng cao SPF 50, chứa chiết xuất lô hội khá lành tính, thấm nhanh, không để lại màng trắng.