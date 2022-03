Bác sĩ mách 4 tips dễ như chơi để ngoài 40 da vẫn không nhăn nheo, xập xệ

Lão hóa là một quá trình khá phức tạp, bao gồm nhiều biểu hiện và trong đó có cả da chảy xệ, đi kèm với nếp nhăn. Bác sĩ Joshua Zeichner tại New York nhấn mạnh: "Làn da sẽ bắt đầu chảy xệ khi các yếu tố cấu thành nên nó bị yếu đi theo tuổi tác". "Hãy coi làn da của bạn là một chiếc đệm. Collagen là khung, elastin là lò xo và hyaluronic acid là bông nhồi. Khi những thành phần này yếu đi, tấm đệm sẽ bị xập xệ và làn da của bạn cũng thế". Rất may, vẫn có cách để ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, giúp da dẻ khỏe đẹp, trẻ lâu. Dưới đây chính là những tuyệt chiêu thú vị như thế, chị em hãy tham khảo nhé!

1. Luôn bôi kem chống nắng

Sự thay đổi tự nhiên về mặt thể chất không phải là những yếu tố duy nhất khiến da bạn bắt đầu chảy xệ. Các yếu tố từ môi trường như là ô nhiễm, tia UV cũng có thể đẩy nhanh quá trình này. Nếu thiếu đi sự bảo vệ, tia UV sẽ đâm xuyên qua làn da, và phá hủy collagen. Khi collagen bị thất thoát, da mất đi sự đàn hồi và khiến các nếp nhăn hiện hữu rõ rệt hơn. Do đó, bạn nhất định phải thoa kem chống nắng không sót ngày nào, vậy mới ngăn ngừa được tình trạng da chảy xệ và cả các biểu hiện lão hóa khác.

2. Đầu tư vào sản phẩm chống oxy hóa tốt

Làn da của chúng ta còn bị tấn công bởi các gốc tự do - thứ được sản sinh ra do ô nhiễm môi trường, hút thuốc lá, thiếu ngủ, hay thậm chí là chế độ dinh dưỡng nghèo nàn. Các gốc tự do sẽ khiến làn da bị lão hóa sớm, mất đi độ đàn hồi. "Vũ khí" có thể ngăn chặn được gốc tự do chính là các chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa sẽ vô hiệu những gốc tự do này, đồng thời ngăn không cho các tế bào bị phá hủy. Do đó, đầu tư vào các sản phẩm chứa chất chống oxy hóa, trong đó nổi bật nhất là serum vitamin C sẽ giúp ngăn ngừa tối đa viễn cảnh da nhăn nheo, chảy xệ trong tương lai.

3. Giữ cho da bạn đủ ẩm

Khi chúng ta lớn tuổi hơn, làn da sẽ suy giảm khả năng dưỡng ẩm, dẫn đến tình trạng xỉn màu, khô tróc và kém săn chắc. Do đó, cung cấp đủ độ ẩm cho da là rất quan trọng, có như vậy, làn da mới được bơm căng và trông trẻ trung hơn. Ngoài kem dưỡng ẩm, serum cấp ẩm chứa thành phần hyaluronic acid là món chăm da chị em nên bổ sung vào quy trình. Hyaluronic acid đóng vai trò như một miếng bọt biển, kéo nước về cho da có được độ mọng mướt, căng bóng, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho làn da.

4. Retinol chính là chìa khóa

Để cải thiện làn da ngoạn mục hơn nữa, bác sĩ Joshua Zeichner gợi ý chị em nên: "Bổ sung sản phẩm chứa retinol vào quy trình để giúp kích thích sản sinh collagen và elastin, từ đó làn da được săn chắc, mịn màng". Retinol là thành phần chống lão hóa nổi tiếng, được dẫn xuất từ vitamin A. Thành phần này chính xác là "thần dược" bởi nếu dùng chăm chỉ, retinol sẽ tăng sinh collagen, kích thích da tái tạo. Theo thời gian, bạn sẽ thấy làn da có độ đàn hồi, săn chắc, nếp nhăn được là phẳng và diện mạo thêm phần trẻ trung.

