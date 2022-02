4 sản phẩm chống lão hóa quan trọng ở tuổi 30+: Có hết thì chị em không lo già sớm

Ở tuổi ngoài 30, làn da của chị em sẽ có khá nhiều sự thay đổi, và thường là theo hướng tiêu cực. Lúc này, collagen bắt đầu suy giảm, tốc độ tái tạo da chậm lại, dẫn đến nhiều vấn đề như là: da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu hay da sần sùi, xỉn màu… Để bảo toàn vẻ khỏe đẹp, mịn màng cho làn da, đồng thời tránh được nguy cơ già sớm, quy trình skincare của chị em cần có các sản phẩm có khả năng chống lão hóa hiệu quả. Vậy những món chống lão hóa quan trọng mà mọi chị em 30+ cần có là gì? Hãy cùng nghía qua 4 gạch đầu dòng sau đây.

1. Kem chống nắng

Sản phẩm chống lão hóa quan trọng số một chính là kem chống nắng, và điều này không thể bàn cãi. Kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da của chị em khỏi nguyên nhân gây lão hóa hàng đầu, đó là tia UV. Ngay cả khi chị em bôi những món chống lão hóa chất lượng, đắt tiền vào buổi tối nhưng nếu sáng hôm sau, làn da không được bảo vệ bằng kem chống nắng, mọi công sức cũng "tan thành mây khói". Kem chống nắng cần có trong quy trình phải đảm bảo các tiêu chí như là chống được cả tia UVA lẫn UVB, có chỉ số tối thiểu SPF 30. Quan trọng không kém, chị em cần phải bôi kem chống nắng mỗi ngày, kể cả ngày mưa và âm u. Bên cạnh đó, hãy bôi kem chống nắng sau mỗi hai tiếng đồng hồ để làn da được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nhé!

2. Serum vitamin C

Làn da của chị em không chỉ bị tấn công bởi ánh nắng, mà còn dễ tổn thương, già sớm vì các gốc tự do từ môi trường ô nhiễm, các chất hóa học, khói thuốc và nhiều yếu tố độc hại khác. Để ngăn chặn các gốc tự do, làn da cần chất chống oxy hóa.

Không may là, nhiều loại kem chống nắng không có thành phần này. Vậy nên, chị em sẽ cần đến serum vitamin C để vô hiệu các gốc tự do, giúp bảo vệ da tối ưu hơn. Serum vitamin C còn có ưu điểm vượt trội, đó là làm sáng da, kích thích sản sinh collagen, xóa mờ đốm thâm nên càng xứng đáng để chị em thêm vào quy trình. Thời điểm lý tưởng nhất để bôi serum vitamin C là trước khi thoa kem chống nắng, như vậy, làn da sẽ vừa được bảo vệ, vừa được nuôi dưỡng.

3. Sản phẩm chứa retinol

Retinol cực kỳ hữu ích cho làn da ở tuổi 30+. Thành phần này được coi là thần dược chống lão hóa với các công dụng như đẩy mạnh tốc độ tái tạo da, tăng sinh collagen, từ đó, một loạt vấn đề nếp nhăn, đốm nâu, lỗ chân lông to, da kém săn chắc sẽ được giải quyết tốt. Khi mới bắt đầu, chị em nên dùng sản phẩm retinol dịu nhẹ, với tần suất khoảng 1 - 2 lần/tuần trong 2 tuần đầu tiên, sau đó tăng dần tần suất khi da đã làm quen hơn. Vì retinol dễ mang đến một số phản ứng phụ như da mẩn đỏ, ngứa ngáy, châm chích nên sau khi bôi retinol, chị em nhớ thoa kem dưỡng ẩm cẩn thận.

4. Tẩy da chết hóa học

Như đã đề cập ở trên, tốc độ tái tạo da khi chị em vượt ngưỡng 30 tuổi sẽ chậm lại. Tế bào chết tích tụ sẽ làm da bị sần sùi, xỉn màu và khiến các sản phẩm skincare không thẩm thấu hiệu quả. Do đó, sản phẩm tẩy da chết là rất lý tưởng để thêm vào quy trình. Và thay vì dùng tẩy da chết dạng hạt dễ gây xước xát, kích ứng da, chị em nên dùng sản phẩm hóa học. Với các thành phần như AHA hoặc BHA, tẩy da chết hóa học sẽ giúp loại bỏ các tế bào già cỗi hiệu quả, nhưng vẫn đủ dịu nhẹ với làn da.

Ảnh: Internet

https://afamily.vn/4-san-pham-chong-lao-hoa-quan-trong-o-tuoi-30-co-het-thi-chi-em-khong-lo-gia-som-20220226101457561.chn