4 sai lầm khi dùng serum vitamin C khiến hiệu quả làm sáng da, chống lão hóa bằng không

Serum vitamin C là sản phẩm chống lão hóa rất quan trọng trong quy trình. Bản thân vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do - nguyên nhân khiến da lão hóa sớm. Bên cạnh đó, serum vitamin C còn đem đến hiệu quả làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, giúp bạn tới gần hơn với "cảnh giới" da đẹp không tỳ vết. Tuy nhiên, muốn làn da được cải thiện hiệu quả nhờ serum vitamin C, chị em phải dùng sản phẩm này đúng cách. Ngược lại, nếu mắc 4 sai lầm sau đây, hiệu quả làm sáng da, chống lão hóa của serum vitamin C sẽ bằng không.

1. Không dùng đều đặn

Các sản phẩm skincare sẽ khó đem đến hiệu quả cải thiện làn da, thậm chí là không thể nếu bạn bôi không đều đặn, serum vitamin C cũng nằm trong số đó. Đây là sản phẩm nên được thoa mỗi ngày, để làn da luôn được bảo vệ, nuôi dưỡng và cải tổ. Có như thế, bạn mới sớm sở hữu làn da mịn đẹp mỹ mãn, và không sợ lão hóa.

2. Không bôi kem chống nắng

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm và rất nhiều các vấn đề khác. Tuy nhiên, một mình serum vitamin C sẽ không thể bảo vệ làn da của bạn tối ưu nhất. Vào buổi sáng, bạn cần bôi kem chống nắng sau khi thoa vitamin C. Kem chống nắng sẽ chặn đứng tia UVA và UVB, bảo vệ da và giúp quy trình chống lão hóa của bạn phát huy được hiệu quả. Thêm nữa, nếu bỏ qua kem chống nắng, serum vitamin C trên da bạn sẽ bị oxy hóa, không thể mang đến hiệu quả tốt.

3. Không bảo quản đúng cách

Serum vitamin C là sản phẩm cần sự bảo quản cẩn thận. Bởi lẽ, serum vitamin C rất dễ bị oxy hóa trong môi trường không lý tưởng. Cụ thể, serum vitamin C cần tránh ánh nắng, nhiệt độ phòng cao, và không được tiếp xúc lâu với không khí. Bạn cần đậy chặt nắp serum vitamin C sau khi dùng, giữ trong phòng mát hoặc tủ lạnh thì càng tốt. Khi serum vitamin C chuyển nâu hoặc vàng nâu, sản phẩm đã bị oxy hóa, bạn không nên dùng thêm nữa.

4. Kết hợp với các thành phần hoạt tính khác một cách thiếu hợp lý

Một số dạng vitamin C có thể tiềm tàng nguy cơ gây kích ứng cho làn da siêu nhạy cảm. Khi được kết hợp cùng các thành phần như AHA, BHA hoặc retinol có khả năng tẩy da chết, tình trạng kích ứng dễ được kích hoạt. Thực chất, bạn vẫn có thể dùng serum vitamin C cùng các sản phẩm hoạt tính. Tuy nhiên, hãy dùng một cách từ từ, bình tĩnh, tức là bắt đầu với serum vitamin C trước, rồi dần thêm sản phẩm chứa AHA/BHA và retinol vào quy trình để làn da có cơ hội được làm quen.

https://afamily.vn/4-sai-lam-khi-dung-serum-vitamin-c-khien-hieu-qua-lam-sang-da-chong-lao-hoa-bang-khong-20220304174440786.chn