Bác sĩ da liễu tư vấn cách dùng Vitamin C và Retinol giúp trị nám mà không gây kích ứng

Vitamin C và Retinol từ lâu đã luôn là hai thành phần chống oxi hóa mạnh, giúp làn da cải thiện được những vấn đề lão hóa trên da như nếp nhăn, thâm nám, tàn nhang, thậm chí là mụn nhọt... Nhưng hai thành phần này lại khá là kị nhau trong một routine dưỡng da hàng ngày.

Thạc sĩ, Bác sĩ da liễu Lê Nguyễn Đắc Thụy, hệ thống phòng khám Hasaki (ngồi giữa).

Dưới đây là những lời khuyên từ Thạc sĩ, Bác sĩ Đắc Thụy về cách dùng Vitamin C và Retionl để ngay cả khi dùng 2 thành phần này cùng nhau làn da cũng không bị kích ứng, trái lại còn nhân đôi hiệu quả trẻ hóa cho làn da của bạn.

Vitamin C

Nên dùng vitamin C dạng dầu hay dạng nước?

Vitamin C là một thành phần tan trong nước nên tốt nhất bạn nên dùng các sản phẩm nền nước sẽ thẩm thấu tốt hơn cho làn da của bạn.

Vitamin C nên dùng với nồng độ bao nhiêu thì an toàn với làn da?

Với vitamin C dạng bôi (kem dưỡng, serum, dầu dưỡng) nồng độ phù hợp và an toàn nhất là dưới dưới 20%. Viatamin C là một thành phần an toàn với cả phụ nữ có thai hay đang cho con bú.

Vitamin C sẽ mang lại hiệu quả trắng sáng, trị nám tốt nhất khi sóng đôi cùng thành phần nào?

* BHA: Khả năng dưỡng trắng, trị nám của Vitamin C sẽ tối ưu khi kết hợp cùng BHA. Vitamin C hoạt động tốt nhất với môi trường pH thấp < 3.5; vô tình BHA lại tạo môi trường phù hợp cho vitamin C hoạt động.

BHA là một hoạt chất tẩy tế bào chết, kiểm soát dầu giúp lỗ chân lông thông thoáng, BHA sẽ mở đường cho Vitamin C hoạt động tốt và sâu hơn vào từng tế bào da. Nên BHA và Vitamin C là một sự kết hợp tối ưu cho làn da.

Serum Vitamin C của Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution chứa O-Ethyl Ascorbic Acid (EAA) - một dẫn xuất Vitamin C ổn định. EAA thoa ngoài da có hiệu quả tích cực trong điều trị tình trạng tăng sắc tố, chẳng hạn như nám da. Salicylic Acic (BHA ): làm sạch lỗ chân lông và tế bào da chết, vùng da dày sừng hoặc mụn trứng cá, hỗ trợ đưa các dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Serum với nền nước (Silicon-Free) giúp Vitamin C càng dễ dàng hấp thu sâu vào da.

Nên chọn sản phẩm có độ pH như thế nào thì tốt cho da?

Làn da thực tế có độ pH dao động khá dài từ 4 - 7, độ pH thấp tốt hơn cho da. Da có độ pH thấp thì da chậm quá trình lão hóa hơn. Độ pH < 5 là khá là tối ưu với làn da. Vậy nên việc dùng những sản phẩm có độ pH thấp sẽ giúp giảm tốc độ lão hóa của da, tạo môi trường ổn định cho cả vi khuẩn tốt lẫn xấu thường trú trên da nên có thể cải thiện và phòng ngừa được tình trạng mụn trứng cá.

Vitamin C khá nhạy cảm với ánh sáng và nhiệt độ nhưng tại sao các bác sĩ da liễu đều khuyên dùng Vitamin C vào buổi sáng?

Thứ nhất Vitamin C có khả năng chống oxi hóa, đó là một trong những khả năng cực kỳ quan trọng. Khi da đi ngoài nắng, ánh nắng mặt trời vẫn tác động đến hàng rào bảo vệ da của bạn ngay cả khi bạn có chống nắng hay che chắn cẩn thận, hình thành nên các gốc oxi hóa gây tàn phá làn da. Vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do đó.

Thứ 2, Vitamin C hỗ trợ làn da chống lại tác động của tia UV (cả UVB và UVA). Vitamin C sẽ bảo vệ làn da, giúp da không bị đỏ rát, rám nắng, hay thâm nám khi chịu trận với ánh nắng mặt trời. Thậm chí có nhiều nghiên cứu, Vitamin C có thể giảm giảm tới 50% tác động tiêu cực của tia UV nên bạn có thể tránh được tình trạng nám da, tàn nhang... khi dùng vitamin C vào buổi sáng trước bước bôi kem chống nắng.

Retinol

Độ tuổi nào nên bắt đầu dùng Retinol?

Dù ở độ tuổi nào thì bạn cũng có thể dùng Retinol nhưng một khi bắt đầu thì nên chọn những dòng sản phẩm có nồng độ thấp 0.1% để da làm quen trước rồi mới tăng dần liều lượng và tần suất dùng.

Ở tuổi 20, 25 hay ngoài 30, 40 bạn đều có thể dùng Retinol. Như các bạn đã biết làn da ở tuổi 25 - 30, da bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa, nhưng Retinol không chỉ mỗi khả năng trẻ hóa da, Retionl còn có thể tẩy tế bào chết, làm sáng da, kiềm dầu, dưỡng ẩm cho da, cải thiện độ mịn màng cho da... nên ngay khi 18 - 20 bạn đã có thể bắt đầu dùng những dòng sản phẩm Retinol nồng độ thấp.

Retinol 0,1% lành tính tuyệt đối cho làn da nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ trước khả năng trẻ hóa khi nồng độ quá thấp. Vậy nên có nên kết hợp Retinol cùng các thành phần khác không?

Retinol 0,1% nguyên chất sẽ giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da, khắc phục các dấu hiệu lão hóa rõ rệt và quan trọng là không gây kích ứng da. Nhưng nếu bạn nghi ngờ khả năng của một lọ Retionl nồng độ thấp thì hãy chọn Retinol kết hợp cùng một vài thành phần để nhân đôi hiệu quả đối với làn da của mình.

* Peptide: Là một dạng axit amin cấu thành nên collagen. Peptide hỗ trợ tăng cường độ ẩm trên da, giúp da căng mướt mềm mại hơn. Khi được kết hợp với Retinol, cặp đôi sẽ cộng hưởng và nhân hiệu quả chăm da hơn nhiều so với việc dùng đơn lẻ. Bản chất Retinol vẫn khiến da bong chóc và khô trong khi Peptide lại cung cấp độ ẩm, hỗ trợ tăng sinh collagen trong da.

* Ceramide: là kết cấu tự nhiên hiện diện trong làn da, có thể được tìm thấy ở cả da và tóc. Ceramides củng cố hàng rào độ ẩm để tăng cường khả năng chịu đựng của da khi sử dụng Retinol nguyên chất, giảm tình trạng bong tróc và gia cố lại hàng rào bảo vệ da mạnh mẽ hơn.



* Niaciamide hay còn gọi là viamin B3, giúp dịu da trong quá trình sử dụng Retinol, giảm tình trạng khô ráp, mẩn đỏ và hỗ trợ kiềm dầu, giải quyết các vấn đề về lỗ chân lông, chống lão hóa cho làn da.

Retinol Micro-Dose với thành phần chính là Retinol tinh khiết, công thức còn có Ceramides và Peptide giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm kích ứng với Retinol. Công nghệ "micro-dosing" các hoạt chất được bao bọc bởi các vi nang siêu kích thước để giữ cấu trúc và đưa hoạt chất thấm sâu hơn, phát huy hiệu quả tối đa trên làn da.

Khi 2 thành phần chống oxi hóa mạnh Vitmin C và Retinol kết hợp với nhau

Vitamin C hoạt động ở môi trường pH <3.5 trong khi Retinol hoạt động ở pH =5 trung tính hơn nên hoai hoạt chất nếu dùng cùng lúc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nhau.

Cách dùng Vitamin C và Retinol để nhân đôi hiệu quả trẻ hóa da:

#Cách 1: Sáng C - Tối A

Đây là cách an toàn nhất là sáng dùng Vitamin C - tối dùng Retinol. Vitamin C dùng trước kem chống nắng sẽ nhân đôi hiệu quả bảo vệ da, giảm thiểu tác động của ánh năng mặt trời gây hại cho da. Retinol khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, tẩy da chết nhẹ nhàng kích thích tế bào mới phát triển nên hợp nhất là dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ.

#Cách 2: Dùng cách ngày

Bạn có thể chia thời khóa biểu dưỡng da với Vitamin C và Retinol trong tuần. Ví dụ dùng Vitamin C vào thứ 2, 4 ,6 thì dùng Retinol vào các ngày thứ 3, 5, 7 để tránh hai hoạt chất đối chọi nhau gây kích ứng trên da.

#Cách 3: Dùng cách nhau khoảng 30 phút

Hoặc bạn có thể dùng Vitamin C và Retinol cùng một buổi tối nhưng chú ý cách nhau ít nhất 30 phút. Dùng Vitamin C xong, để da thẩm thấu và hưởng lợi đầy đủ từ thành phần này, sau đó mới đến lớp Retinol áp lên da, như vậy làn da sẽ an toàn hơn với hai thành phần chống oxi hóa mạnh này.