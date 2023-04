4 chiêu “bơm” vitamin C giúp da căng mịn, ngừa lão hóa

Trong các thành phần chăm sóc da, Vitamin C là thành phần quan trọng mang lại nhiều công dụng đa dạng như: Giúp làm sáng, mờ thâm nám, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, trẻ hóa làn da hiệu quả. Khi được bổ sung đầy đủ vitamin C làn da sẽ trở nên căng mịn, sáng hồng, giảm thiểu thâm nám, hạn chế các dấu hiệu lão hóa, kích thích tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi. Để bổ sung vitamin C cho làn da, bạn có thể tham khảo những cách dưới đây.



1. Sử dụng thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C có mặt ở trong tự nhiên ở nhiều loại hoa quả phổ biến. Một số loại hoa quả và rau xanh giàu vitamin C có thể kể đến: Kiwi, bưởi, cam, ổi, dâu tây, ớt chuông, cà chua, rau cải xanh… Đây là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên và đơn giản mà bạn có thể bổ sung cho cơ thể mỗi ngày.

2. Đắp mặt nạ chứa vitamin C

Mặt nạ dưỡng da là sản phẩm giúp bổ sung dưỡng chất chuyên sâu cho làn da. Nhiều loại mặt nạ còn có thêm thành phần chứa vitamin C giúp tăng hiệu quả làm trắng, ngừa lão hóa. Bạn có thể đắp mặt nạ chứa vitamin C hàng tuần để cấp ẩm và dưỡng da sáng mịn.

3. Dùng serum chứa vitamin C

Serum có thành phần chứa vitamin C có thể sử dụng bôi ngoài hàng ngày để làm đẹp da. Sản phẩm này sẽ giúp da trắng sáng và ngừa lão hóa. Bạn nên kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng bởi bộ đôi này sẽ giúp cả 2 sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn, ngừa lão hóa hiệu quả, bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm thiểu sự hình thành gốc tự do – nguyên nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa.

4. Điện di serum vitamin C

Việc dùng serum vitamin C bôi ngoài sẽ không thể tận dụng hết khả năng dưỡng da, ngừa lão hóa của serum vitamin C. Do đó, bạn đừng quên định kỳ đặt lịch điện di serum vitamin C để mang lại hiệu quả làm đẹp tối ưu. Sóng điện từ của điện di serum vitamin C sẽ tác động đến chuỗi nhiễm sắc thể, làm chậm quá trình lão hóa xuống mức thấp nhất và loại bỏ những tế bào chết, hạn chế bã nhờn trên da. Ngoài ra, điện di serum vitamin C còn giúp kích thích làn da sản sinh collagen, tác động lên những sắc tố Melanin bất thường và ức chế sự tăng sinh của chúng. Từ đó, điện di serum vitamin C sẽ giúp ngừa lão hóa và giảm thiểu thâm, sạm hiệu quả.

