Bác sĩ da liễu tiết lộ cách dùng kem chống nắng mà nhiều người chưa từng nghĩ tới

Trong nhiều năm, kem chống nắng luôn được xem là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da buổi sáng. Chúng ta thường nghĩ rằng sản phẩm này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ da khỏi tia UV. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu lại có một cách nhìn khác. Theo họ, nếu biết lựa chọn đúng sản phẩm, kem chống nắng hoàn toàn có thể đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, giúp quy trình dưỡng da trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Xu hướng tối giản skincare đang ngày càng được ưa chuộng. Thay vì sử dụng quá nhiều lớp mỹ phẩm, nhiều chuyên gia da liễu khuyến khích tập trung vào những sản phẩm đa năng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Và kem chống nắng là một trong số đó.

1. Kem chống nắng có thể thay thế kem dưỡng ẩm

Nhiều người có thói quen sử dụng đầy đủ serum, kem dưỡng rồi mới đến kem chống nắng. Tuy nhiên, theo bác sĩ da liễu Francesca Wechsler tại New York, không phải ai cũng cần một quy trình nhiều bước như vậy. Bà cho biết đối với những người có làn da dầu hoặc da hỗn hợp, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, một số loại kem chống nắng hoàn toàn có thể cung cấp đủ độ ẩm cho da. Khi đó, việc sử dụng thêm kem dưỡng ẩm có thể trở nên dư thừa, thậm chí khiến da bí bách và dễ đổ dầu hơn.

Theo bác sĩ Wechsler, các loại kem chống nắng vật lý chứa kẽm oxit (zinc oxide) hoặc kết hợp kẽm oxit và titan dioxit (titanium dioxide) thường có khả năng dưỡng ẩm tốt hơn. Những thành phần này không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời mà còn hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên trên bề mặt da. Đây là lý do nhiều người nhận thấy làn da vẫn mềm mại và đủ ẩm dù chỉ sử dụng kem chống nắng vào buổi sáng.

2. Một sản phẩm có thể thay thế nhiều bước skincare

Không chỉ đóng vai trò chống nắng và dưỡng ẩm, nhiều sản phẩm hiện đại còn được bổ sung thêm các hoạt chất chăm sóc da chuyên sâu. Bác sĩ da liễu Danny Guo tại Calgary (Canada) cho biết ông luôn khuyến khích bệnh nhân tìm kiếm những sản phẩm mang lại nhiều lợi ích trong cùng một công thức. Theo ông, đây là cách tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc da mà vẫn tiết kiệm thời gian.

Một ví dụ điển hình là các loại kem chống nắng chứa niacinamide, vitamin C hoặc axit tranexamic. Những hoạt chất này vốn thường xuất hiện trong serum làm sáng da và hỗ trợ cải thiện sắc tố. Điều đó có nghĩa là nếu kem chống nắng đã chứa những thành phần này với hàm lượng phù hợp, người dùng có thể đơn giản hóa chu trình dưỡng da buổi sáng bằng cách bỏ qua một số sản phẩm riêng lẻ.

3. Tối giản skincare đang là xu hướng được nhiều chuyên gia ủng hộ

Nhiều người cho rằng càng sử dụng nhiều mỹ phẩm thì da càng đẹp. Thực tế, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Các bác sĩ da liễu thường xuyên tiếp nhận những trường hợp da bị kích ứng do dùng quá nhiều sản phẩm cùng lúc. Khi phải tiếp xúc với quá nhiều hoạt chất, hàng rào bảo vệ da có thể bị suy yếu, dẫn đến tình trạng mẩn đỏ, khô căng hoặc nổi mụn. Chính vì vậy, thay vì sở hữu một chu trình dưỡng da 10 bước, nhiều chuyên gia hiện nay khuyến khích tập trung vào những sản phẩm thực sự cần thiết. Trong đó, kem chống nắng luôn là bước không thể thiếu. Nếu lựa chọn đúng sản phẩm, bạn có thể vừa chống nắng, vừa dưỡng ẩm, vừa hỗ trợ cải thiện sắc tố da chỉ trong một bước duy nhất.

4. Tuy nhiên không phải ai cũng nên bỏ kem dưỡng

Dù phương pháp này khá hấp dẫn, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng nó không phù hợp với tất cả mọi người. Những người có làn da khô, da đang điều trị bằng retinol hoặc các hoạt chất mạnh thường vẫn cần kem dưỡng riêng để đảm bảo hàng rào bảo vệ da hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, khả năng dưỡng ẩm của kem chống nắng còn phụ thuộc vào từng công thức cụ thể. Một số sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thiên về kiểm soát dầu nên sẽ không thể thay thế hoàn toàn kem dưỡng. Vì vậy, điều quan trọng là lắng nghe nhu cầu của làn da thay vì áp dụng máy móc bất kỳ xu hướng nào.

5. Điều quan trọng nhất vẫn là dùng đủ lượng

Dù kem chống nắng có tích hợp bao nhiêu công dụng đi nữa, hiệu quả bảo vệ da vẫn chỉ đạt được khi sử dụng đúng cách. Các chuyên gia khuyến nghị nên thoa đủ lượng kem chống nắng cho toàn bộ khuôn mặt và cổ, đồng thời bôi lại sau mỗi 2-3 giờ nếu hoạt động ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi. Nhiều người thường chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ vì sợ bí da hoặc tốn sản phẩm. Điều này khiến khả năng bảo vệ da giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ sạm nám và lão hóa sớm.

Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng chất lượng mà bạn có thể tham khảo:

Kem chống nắng BEPLAIN dòng Đậu Xanh thuần hoá học, chống UVA UVB

Nơi mua: Beplain

Skin Aqua Tone up Blue Sunscreen for Yellow Skin with Red Blemishes

Nơi mua: Skin Aqua

Kem chống nắng dịu nhẹ DIVE IN chứa Hyaluronic Acid với SPF 50+ PA++++

Nơi mua: Torriden

Eucerin Spotless Brightening Day Sunscreen Spf30 50ml

Nơi mua: Eucerin

d'Alba Kem chống nắng Nâng tone Xanh lá White Truffle Tone Up Green Correcting Suncream

Sự phát triển của ngành mỹ phẩm đã khiến kem chống nắng ngày càng đa năng hơn. Không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV, nhiều sản phẩm còn có khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da, hỗ trợ chống oxy hóa và cải thiện sắc tố. Đó cũng là lý do các bác sĩ da liễu ngày càng khuyến khích người dùng lựa chọn những sản phẩm thông minh, phù hợp với nhu cầu thực tế của làn da. Đôi khi, bí quyết để có một quy trình skincare hiệu quả không nằm ở việc thêm thật nhiều sản phẩm, mà là chọn đúng sản phẩm có thể làm được nhiều việc cùng lúc.

Và có lẽ, cách dùng kem chống nắng như một sản phẩm dưỡng da đa năng chính là một trong những "bí mật" thú vị nhất mà nhiều bác sĩ da liễu đang áp dụng và khuyến khích hiện nay.