Chẳng thua gì hàng ngoại: 4 thỏi son "made in Vietnam" màu đẹp, vỏ xinh, ai dùng cũng mê

Trong nhiều năm, khi nhắc đến son môi, phần lớn tín đồ làm đẹp thường nghĩ ngay đến các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu. Thế nhưng vài năm trở lại đây, mỹ phẩm Việt đã có những bước tiến đáng kể, đặc biệt là ở dòng son môi. Không chỉ đầu tư vào bảng màu hợp xu hướng, các thương hiệu trong nước còn chú trọng thiết kế bao bì, chất son và trải nghiệm sử dụng.

Nếu vẫn nghĩ son Việt chỉ là lựa chọn "giá rẻ", có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi thử những cái tên dưới đây. Từ son lì, son dưỡng đến son tint bóng, đây đều là những sản phẩm được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ chất lượng ngày càng hoàn thiện.

1. Son môi Nhã Matte Natural Lipstick Cỏ Mềm

Nhắc đến son Việt có thiết kế tinh tế và thành phần lành tính, khó có thể bỏ qua Nhã Matte Natural Lipstick của Cỏ Mềm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thỏi son gây thiện cảm bởi thiết kế tối giản nhưng thanh lịch, mang cảm giác gần gũi và sang trọng. Điểm nổi bật của dòng son này nằm ở công thức chứa các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên, giúp môi không bị khô căng như nhiều dòng son lì truyền thống. Chất son mịn, dễ tán, lên màu tương đối chuẩn ngay từ lần thoa đầu tiên. Bảng màu thiên về các tông đỏ, cam đất, hồng đất và nâu đất dễ dùng, phù hợp với nhiều tông da của phụ nữ Việt Nam. Với những ai yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên, thanh lịch nhưng vẫn muốn đôi môi có độ sắc nét, đây là một lựa chọn rất đáng thử.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Son Dưỡng Nàng Skinlosophy

Những năm gần đây, xu hướng "môi khỏe đẹp tự nhiên" ngày càng được yêu thích. Thay vì sử dụng son màu đậm mỗi ngày, nhiều cô gái ưu tiên các dòng son dưỡng có màu nhẹ nhàng để vừa chăm sóc môi vừa tạo vẻ tươi tắn. Son Dưỡng Nàng của Skinlosophy là một trong những sản phẩm nổi bật theo xu hướng này. Thiết kế vỏ son nhỏ gọn, nữ tính cùng gam màu trang nhã khiến sản phẩm dễ dàng ghi điểm với người dùng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Không chỉ đơn thuần dưỡng ẩm, son còn mang đến hiệu ứng môi hồng hào tự nhiên, giúp gương mặt trông tươi tắn hơn mà không cần trang điểm cầu kỳ. Chất son mềm mượt, không quá bóng, phù hợp để sử dụng hằng ngày, đặc biệt là với dân văn phòng hoặc những người yêu thích phong cách trang điểm tối giản. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày môi khô ráp hoặc khi bạn muốn đôi môi được "nghỉ ngơi" khỏi các dòng son lì.

Nơi mua: Skinlosophy

3. Son Tint Bóng Gummy Lip Tint MOI

Nếu yêu thích phong cách trang điểm Hàn Quốc với đôi môi căng mọng như trái cây chín, Gummy Lip Tint của MOI chắc chắn là cái tên đáng để tham khảo. Là thương hiệu mỹ phẩm Việt được đầu tư bài bản, MOI đã tạo được dấu ấn riêng với nhiều sản phẩm trang điểm chất lượng. Dòng Gummy Lip Tint gây ấn tượng nhờ thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng bảng màu bắt trend. Chất son tint bóng mang lại hiệu ứng môi căng mọng, đầy sức sống nhưng không quá dày hay nặng môi. Khi mới thoa, son cho độ bóng rõ nét, sau đó để lại lớp màu nhẹ nhàng trên môi ngay cả khi phần bóng đã giảm bớt. Điều này giúp đôi môi luôn tươi tắn suốt nhiều giờ mà không cần dặm lại liên tục. Đặc biệt, các gam màu của dòng son này được đánh giá cao nhờ khả năng tôn da và phù hợp với nhiều phong cách trang điểm khác nhau, từ trong trẻo hằng ngày đến nổi bật khi đi tiệc.

Nơi mua: MOI

4. Son tint bóng không dính bền màu Lemonade Mirror Mirror Water Tint

Lemonade từ lâu đã là một trong những thương hiệu mỹ phẩm Việt được giới trẻ yêu thích nhờ khả năng cập nhật nhanh các xu hướng làm đẹp quốc tế. Mirror Mirror Water Tint là minh chứng rõ nét cho điều đó. Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, bắt mắt cùng chất son tint nước trong veo, tạo hiệu ứng môi bóng khỏe tự nhiên. Điểm khiến nhiều người yêu thích nhất chính là khả năng giữ màu tương đối tốt dù chất son khá mỏng nhẹ. Khác với nhiều dòng son bóng dễ gây cảm giác dính môi, Mirror Mirror Water Tint mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Lớp son bóng phản chiếu ánh sáng giúp môi trông đầy đặn và căng mọng hơn, trong khi lớp màu vẫn bám lại khá đẹp sau khi ăn uống nhẹ. Nhờ sự kết hợp giữa độ bóng thời thượng và khả năng lưu màu ổn định, đây là một trong những dòng son Việt được nhiều tín đồ làm đẹp đánh giá cao thời gian gần đây.

Nơi mua: Lemonade

Sự phát triển của ngành mỹ phẩm Việt Nam cho thấy người tiêu dùng hiện nay đã có nhiều lựa chọn chất lượng ngay trong nước. Từ những thỏi son lì thanh lịch, son dưỡng tự nhiên đến các dòng son tint bóng hợp xu hướng, các thương hiệu Việt đang ngày càng chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với nhiều sản phẩm ngoại nhập.

Nếu đang muốn tìm kiếm một thỏi son vừa đẹp, giá hợp lý, lại phù hợp với làn da và sở thích của phụ nữ Việt, 4 cái tên trên chắc chắn là những gợi ý đáng để bạn trải nghiệm. Đôi khi, những sản phẩm khiến chúng ta bất ngờ nhất lại đến từ chính các thương hiệu trong nước.