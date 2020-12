Bác sĩ chỉ ra 6 hãng bình dân có đồ skincare rẻ nhưng chất lượng còn hơn đồ xa xỉ, nhắm mắt cũng chọn được món "đổi đời" cho da

Nói chuyện chăm da tốn kém thì cũng đúng vì thủ tục này cần được duy trì từ ngày này sang tháng khác, không có điểm dừng. Tuy nhiên, bạn cũng không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua sắm từng món skincare trong quy trình. Lý do là bởi có không ít các thương hiệu bán sản phẩm skincare với giá rất phải chăng, chất lượng lại rất tốt. Và theo các bác sĩ, dưới đây chính là 7 hãng mỹ phẩm giá ổn mà chất lượng xịn sò, chị em cứ ghim hết rồi thế nào cũng tìm ra được vũ khí đổi đời làn da mà chẳng tốn kém nhiều tiền bạc.

1. La Roche-Posay

Bác sĩ da liễu Diane Madfes kiêm trợ lý giáo sư tại trường Y Mount Sinai School of Medicine tại New York đánh giá La Roche-Posay là một trong những hãng mỹ phẩm đã dùng đúng nguồn lực vào việc nghiên cứu, phát triển và đem đến những sản phẩm có giá cả trong tầm với: "An toàn chính là yếu tố quan trọng hàng đầu của hãng. Tôi thấy rất nhiều người có thể kết thân được với những sản phẩm của họ, và mấy món skincare của La Roche-Posay cũng rất dễ kết nạp vào quy trình skincare sẵn có". La Roche-Possay rất nổi tiếng với những lọ kem dưỡng siêu cấp ẩm và những công thức kem chống nắng hết sức tinh hoa, chất lượng.

2. Neutrogena

Bác sĩ Diane giải thích hết sức đơn giản lý do vì sao hãng Neutrogena lại tuyệt vời: "Công nghệ, những thành phần đầy quyền năng và những công thức cải tiến". Bác sĩ Diane chia sẻ rằng thế mạnh hàng đầu của Neutrogena chính là những sản phẩm chống lão hóa, chị em ngoài 30 tuổi càng nên lưu tâm hãng mỹ phẩm bình dân này.

3. Garnier

Trong danh sách mua sắm đồ mỹ phẩm drugstore của bác sĩ Diane, luôn có chỗ dành cho những món của nhà Garnier. "Những sản phẩm giá tốt từ hãng mỹ phẩm nổi tiếng này ngày càng hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề thông thường của làn da". Bác sĩ Diane thường tìm đến hãng mỹ phẩm này khi cần sắm sữa rửa mặt và mặt nạ.

4. RoC

Bác sĩ Wendy Robert tại California coi RoC là nhà tiên phong trong mảng dược mỹ phẩm chống lão hóa: "Một nhà hóa học người Pháp đã thành lập hãng mỹ phẩm này khoảng 60 năm trước. Thương hiệu này là nơi đầu tiên khám phá ra phương pháp để ổn định retinol. Bằng việc kết hợp retinol với những thành phần giàu dưỡng (như vitamin E), những sản phẩm từ hãng có thể dùng được vào ban ngày, thay vì chỉ dùng một lần vào buổi tối". Từ ý kiến của bác sĩ Wendy thì khi nào cần một sản phẩm chứa retinol dễ dùng, bạn cứ tìm kiếm những món của nhà RoC.

5. Olay

Theo bác sĩ Robert thì Olay là một trong những hãng mỹ phẩm sản xuất ra những "thành phần hiệu quả, dựa trên bằng chứng khoa học". Thêm nữa, "mọi dòng sản phẩm mà hãng cho ra mắt đều được thiết kế rất tốt và cân nhắc kỹ lưỡng". Bạn có thể tìm thấy ở Olay những sản phẩm từ kem dưỡng siêu cấp ẩm, serum dưỡng sáng da cho đến kem nền tích hợp chống lão hóa.

6. CeraVe

Theo bác sĩ Marisa Garshick tại New York thì CeraVe mang đến cho chị em những lọ sữa rửa mặt, kem chống nắng và kem dưỡng ẩm chất lượng, lại đáp ứng được nhiều loại da. "Thêm nữa, thành phần chủ đạo trong các sản phẩm của CeraVe chính là 3 loại ceramide cần thiết giúp củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, và điều này cực kỳ quan trọng đối với mọi loại da, đặc biệt là da khô và nhạy cảm".

Nguồn: Real Simple