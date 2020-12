Nàng BTV mua 7 món skincare bán chạy trên Amazon về dùng thử và thấy cực mãn nguyện vì toàn đồ rẻ mà hack da đẹp căng

Tất cả những sản phẩm dưới đây đều là những món skincare nổi bật trên Amazon, thậm chí nhiều món còn là sản phẩm bán chạy hàng đầu của trang thương mại điện tử nổi tiếng này. Thế nhưng bán "đắt như tôm tươi" lắm khi chẳng phải là "bảo chứng" cho thấy hiệu quả cải thiện làn da của một sản phẩm nào đó. Và là một BTV làm đẹp, Sarah Yang của chuyên trang Who What Wear đương nhiên sẽ rất tò mò với những món làm đẹp nổi tiếng trên Amazon. Vậy là, cô đã mua những món sau đây về dùng thử rồi đưa ra lời khẳng định: Chúng sẽ không khiến ai phải thất vọng!



1. Timeless Skin Care Coenzyme Q10 Serum (Khoảng 390.000 VNĐ)

Lọ serum trông khá đơn giản, có giá "hạt dẻ" lại đem đến những lợi ích khổng lồ cho làn da. Thành phần nổi trội của lọ serum là chất chống oxy hóa Coenzyme Q10, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do, ánh mặt trời và không khí ô nhiễm – những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp thúc đẩy sản sinh collagen và elastin, đã vậy còn góp phần là phẳng nếp nhăn hiệu quả.

Nơi mua: Orchard

2. TruSkin Vitamin C Serum (Khoảng 550.000 VNĐ)

Vitamin C được biết đến với khả năng cải thiện tông da, xóa mờ đốm nâu, đồng thời cải thiện độ săn chắc, đàn hồi cho làn da. Khi nhắc đến những lọ serum vitamin C bình dân mà chất lượng, dân sành làm đẹp sẽ không thể quên nhắc tới đại diện nhà TruSkin. Lọ serum được đánh giá cực cao trên Amazon với số điểm 4.5/5 sao, thu hút hơn 40.000 lượt xếp hạng. Công thức của lọ serum ngoài vitamin C còn chứa những thành phần như: Hyaluronic Acid, vitamin E, nước cây phỉ và dầu jojoba nên không dừng lại ở khả năng xóa tỳ vết, làm sáng da, "em này" còn giúp dưỡng ẩm và bảo vệ làn da tuyệt vời.

Nơi mua: Lazada

3. LilyAna Naturals Retinol Cream (Khoảng 438.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng của LilyAna cũng là sản phẩm bán siêu chạy. Thành phần retinol có trong sản phẩm sẽ giúp trẻ hóa làn da, xóa mờ nếp nhăn và hack da mịn màng, tươi sáng rạng ngời. Retinol thường gây kích ứng nhưng với những thành phần như lô hội, Hyaluronic Acid, vitamin E, trà xanh, bơ hạt mỡ và dầu jojoba, lọ kem dưỡng này sẽ đem đến trải nghiệm cực dễ chịu cho người dùng.

4. RoC Retinol Correxion Anti-Aging Eye Cream (Khoảng 520.000 VNĐ)

Cũng như rất nhiều các sản phẩm khác của RoC, lọ kem mắt này cũng được đánh giá là món chống lão hóa cộp mác drugstore có chất lượng đỉnh cao. Lọ kem mắt chứa retinol sẽ giúp làm lu mờ quầng thâm, đẩy lùi tình trạng sưng bọng và thú vị nhất, sản phẩm còn giúp là phẳng nếp nhăn. Bạn sẽ trông thấy được những cải thiện của vùng da quanh mắt sau khoảng 4 tuần dùng lọ kem dưỡng này. Và "em nó" đủ dịu nhẹ để chị em dùng mỗi ngày, không lo kích ứng.

Nơi mua: Her Skincare

5. Thayers Alcohol-Free Rose Petal Witch Hazel Facial Toner (Khoảng 265.000 VNĐ)

Thoa lọ toner này hàng ngày sẽ giúp kiểm soát bã nhờn, giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ, kích ứng và còn làm lu mờ lỗ chân lông về phần nhìn. Không giống như một số loại toner khác, sản phẩm kinh điển này hoàn toàn không khiến làn da bị khô căng, khó chịu bởi "em nó" có chứa nước cây phỉ, nước hoa hồng và lô hội giúp bổ sung độ ẩm, xoa dịu làn da.

Nơi mua: Saigon Scent

6. Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Night Moisturizer (Khoảng 520.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng này sẽ hoạt động hết công suất vào ban đêm để bạn tỉnh dậy với làn da thực sự trẻ trung, tươi mới. Công thức của "em nó" có chứa retinol và Hyaluronic Acid giúp làm mờ nếp nhăn từ nông đến sâu, loại bỏ đốm nâu nhưng không làm da bị kích ứng.

Nơi mua: Neutrogena

7. Aztec Secret Indian Healing Clay (Khoảng 358.000 VNĐ))

Hũ mặt nạ đất sét này là cứu tinh cho rất nhiều cô nàng bị mụn. Thành phần của hũ mặt nạ là 100% đất sét canxi bentonite sẽ giúp giải phóng lỗ chân lông khỏi cặn bẩn, dầu thừa, da bạn sẽ nhanh lành mụn hơn. Khi dùng em này cho da mặt, bạn cần chắc chắn rằng chỉ đợi trong khoảng 5 – 10 phút rồi phải xả sạch ngay với nước, điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng mẩn đỏ, kích ứng và khô da.

Nơi mua: Chiaki

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet