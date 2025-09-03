Bà xã Bùi Tiến Dũng đón sinh nhật hạnh phúc bên chồng con: Tuổi 25 dường như có tất cả của nàng mẫu Tây xinh đẹp

Trong số những cầu thủ Việt Nam nổi tiếng không thể không nhắc đến Bùi Tiến Dũng. Thủ thành được nhớ đến như người hùng với những pha cứu thua đầy xuất thần tại U23 châu Á 2018.

Bên cạnh đó, gia đình Bùi Tiến Dũng cùng người mẫu Ukraine – Dianka Zakhidova cũng khiến nhiều người quan tâm. Họ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, với vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào cùng cậu con trai lém lỉnh đáng yêu.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của vợ, Tiến Dũng đã chia sẻ loạt ảnh gia đình đầm ấm kèm lời nhắn nhủ:

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Mỗi sáng khi thức dậy, anh luôn biết ơn vì có em trong cuộc đời này. Em là một người vợ, một người mẹ tuyệt vời – anh không thể mong gì hơn thế nữa. Chúc tuổi mới của em tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Danil và anh yêu em nhất trên đời".





Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò từ năm 2020 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa chàng thủ môn điển trai và nàng người mẫu quốc tế xinh đẹp. Đến năm 2022, họ tổ chức hôn lễ. Cũng trong năm 2022, gia đình nhỏ chào đón thành viên mới chính là cậu bé lai cực lém lỉnh đáng yêu Danil.





Dianka Zakhidova, sinh năm 2000, từng theo học tại Đại học Quốc gia Kyiv (Ukraine) với chuyên ngành Văn hóa và Nghệ thuật. Cô hiện là người mẫu trực thuộc công ty quản lý Mix Models, đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore. Sau đó, Dianka đến TP.HCM để phát triển sự nghiệp, đảm nhận vai trò người mẫu trình diễn trên sàn catwalk cũng như mẫu ảnh cho nhiều bộ sưu tập thời trang.

Con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời ngày 25/11/2022. Trong suốt thai kỳ, Dianka nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chồng luôn ở bên chăm sóc và động viên.

Sau khi sinh, Dianka nhanh chóng trở lại với sàn diễn và trở thành gương mặt đắt show. Cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện thời trang lớn.

Dianka từng góp mặt trong show Shadow của NTK Lê Thanh Hòa. Cô cũng từng trình diễn tại Fashion Voyage, sải bước trong bộ sưu tập của Chung Thanh Phong và Phương Linh. Bên cạnh đó, nàng WAG cũng ghi dấu ấn với bộ sưu tập Thong dong của NTK Adrian Anh Tuấn, trong trang phục cổ yếm, chất liệu thân thiện với môi trường.

Quay về với vai trò là người vợ, người mẹ thì Dianka chọn phong cách giản dị, khỏe khoắn và năng động. Cô cũng từng cho biết đang dành thời gian học tiếng Việt.

Hiện tại, Dianka đã trở lại với sàn diễn thời trang và tham gia nhiều show diễn lớn, nhưng cô vẫn luôn ưu tiên hàng đầu cho gia đình.

Ở tuổi 25, bà xã của thủ môn Việt nổi tiếng dường như đã có được hạnh phúc mà mọi người phụ nữ đều mong muốn. Gia đình hạnh phúc. Công việc thuận lợi. Ngoại hình xinh đẹp. Con cái khỏe mạnh.