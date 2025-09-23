Bà ngoại quốc dân có màn biến hình gây sốt ở tuổi 93, ekip tiết lộ mục đích phía sau

Trend "biến hình" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là trong giới yêu làm đẹp và makeup, nơi mỗi màn lột xác đều khiến người xem phải trầm trồ. Không chỉ giới trẻ, ngay cả những gương mặt kỳ cựu của làng nghệ thuật cũng bắt nhịp trào lưu này một cách cực duyên dáng. Mới đây, NSƯT Phi Điểu – nghệ sĩ gạo cội vốn quen thuộc với khán giả qua hàng loạt vai diễn truyền hình đã bất ngờ xuất hiện trong một đoạn clip biến hình. Từ hình ảnh giản dị, mái tóc bạc cùng gương mặt hiền hậu thường thấy, bà biến hóa thành một quý bà sang trọng với lối trang điểm sắc sảo cùng thần thái cuốn hút. Màn biến hình chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã khiến cộng đồng mạng thích thú, thu về hơn 3,4 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày.

Đoạn video "biến hình" hot nhất lúc này thuộc về NSƯT Phi Điểu. (Nguồn: dinhphatmakeup)

Màn biến hình của NSƯT Phi Điểu khiến ai cũng phải kinh ngạc vì thay đổi ngoạn mục. Trong khung hình đầu tiên, bà vẫn giữ vẻ giản dị quen thuộc với mái tóc bạc, gương mặt hiền hậu, nếp nhăn hằn in dấu ấn thời gian cùng nụ cười gần gũi. Nhưng chỉ sau vài giây biến hóa, hình ảnh hoàn toàn khác lạ xuất hiện: một quý bà sang trọng với layout trang điểm sắc, làn da được xử lý mịn màng, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt to cũng như có chiều sâu hơn hẳn.

Không chỉ đơn thuần là thay đổi ngoại hình, màn biến hình còn mang ý nghĩa “trẻ hóa” đầy ấn tượng, khẳng định rằng vẻ đẹp và sự tự tin không bị giới hạn bởi tuổi tác. Đây chính là lý do video nhanh chóng trở nên viral.

Màn lột xác của "bà ngoại quốc dân" ở tuổi 93 khiến ai cũng phải trầm trồ.

Makeup artist Đinh Phát chia sẻ toàn bộ màn biến hình mất khoảng 4–5 tiếng thực hiện, từng chi tiết và cảnh quay đều được chăm chút để có thể truyền cảm hứng đến người xem. Về ý tưởng của video biến hình này, anh và ekip muốn gửi gắm thông điệp: "Cái đẹp không bao giờ có giới hạn về tuổi tác. Makeup không chỉ là thay đổi diện mạo, mà còn là khơi gợi sự tự tin và khẳng định rằng bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng xứng đáng được tỏa sáng!". Việc chọn NSƯT Phi Điểu là thể hiện sự trân trọng dành cho một gương mặt nghệ sĩ gạo cội, gần gũi và mộc mạc, nhưng khi biến hóa lại khiến người xem bất ngờ và xúc động.

Điều khó khăn nhất khi thực hiện màn biến hình này chắc chắn là cách xử lý lớp nền vì làn da người lớn tuổi sẽ nhiều nếp nhăn sâu. "Làn da người lớn tuổi thường mỏng, nhiều nếp nhăn nên rất khó để giữ nền mịn. Phát chọn cách dưỡng thật kỹ, dùng kem lót chuyên biệt, nền mỏng nhiều lớp và kỹ thuật tap nhẹ, để giữ được sự tự nhiên, không che lấp dấu ấn thời gian nhưng vẫn làm gương mặt bừng sáng và bắt 1 xíu tone trend của giới trẻ" - makeup artist Đinh Phát chia sẻ.

Về các sản phẩm đứng sau lớp nền mướt mịn này, phía makeup artist tiết lộ anh đã sử dụng kem lót Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Priming Moisturizer để dưỡng da, kiềm dầu và che khuyết điểm. Đồng thời sử dụng Dior Forever Skin Glow - dòng kem nền với kết cấu mỏng nhẹ, tự nhiên mang đến làn da hoàn hảo cùng hiệu quả sử dụng 24 giờ kết hợp cùng che khuyết điểm M.A.C và Kryolan.

Kỹ thuật xử lý nền tài tình chính là yếu tố kiên quyết giúp màn biến hình trở nên mượt mà, ấn tượng nhưng vẫn rất tự nhiên.

Cộng đồng mạng ngạc nhiên xen lẫn thán phục trước màn biến hình của NSƯT Phi Điểu.