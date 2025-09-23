Chỉ một mẫu áo sơ mi trơn màu đơn giản, có thể biến nàng công sở thành nữ chính phim ngôn tình

Mùa thu đến, không khí dịu mát hơn cũng là lúc chị em công sở có nhiều lựa chọn trang phục hơn hẳn. Không còn lo lắng cảnh oi bức như mùa hè hay rét buốt như mùa đông, mùa thu chính là "mùa vàng" để mix & match sao cho vừa thanh lịch, vừa thoải mái. Và trong muôn vàn lựa chọn, áo sơ mi vẫn luôn được xem là món đồ linh hoạt và đáng đầu tư nhất.

Sơ mi vốn dĩ đã là "ngôi sao" trong tủ đồ công sở nhờ sự gọn gàng, thanh lịch và dễ mặc. Chỉ cần thay đổi cách mix đồ, bạn có thể mặc đẹp cả tuần mà không hề nhàm chán chỉ với một mẫu sơ mi đơn giản.

Cả tuần mặc đẹp chỉ với một mẫu áo sơ mi. (Nguồn: @thaoboutique90).

Set 1: Sơ mi + quần short cách điệu

Trẻ trung, năng động mà vẫn không kém phần điệu đà nữ tính, chính là cách mix sơ mi cùng quần short cách điệu. Sơ vin gọn gàng áo và quần sẽ giúp bạn hack chiều cao cũng như vóc dáng thon gọn hơn.

Bạn có thể kết hợp thêm một chiếc áo len mỏng vắt qua vai để thêm điểm nhấn, hoặc chỉ đơn giản là sơ vin gọn gàng cũng đủ đẹp và tinh tế từ công sở đến dạo phố trong những ngày thu dịu mát này.

Set 2: Layer áo sơ mi và gile

Một cách mix&match không năng động, thoải mái hợp với nhiều dịp, ngay cả đi làm cũng rất hợp. Bạn có thể chọn quần jeans hoặc quần âu để diện cùng cũng đều rất hợp.

Set đồ thiên về nét năng động, trẻ trung nên hợp nhất là diện cùng một đôi sneakers trắng. Thêm chiếc túi vải và mũ lưỡi trai là hoàn thiện một combo cực kỳ phong cách cho các chị em trong thu này.

Set 3: Mix cùng chân váy ngắn

Không gì trẻ trung và nữ tính hơn khi mix sơmi cùng chân váy ngắn, nhất là chân váy xòe chữ A. Thêm chiếc áo gile xuyệt tông là bạn hoàn thiện một set đồ chuẩn mùa thu dịu mát.

Với set đồ này, bạn chọn một đôi giày lười màu đen hoặc đôi boots cao để thêm phần cá tính, set đồ khéo hack tuổi dành cho những nàng 30 khi đến sở làm, đi chơi hay đi du lịch.

Set 4: Chỉn chu với chân váy dài và blazer

Chỉn chu nhất trong những gợi ý mix đồ này chính là cách kết hợp sơ mi cùng chân váy dài và áo blazer. Một set đồ chuẩn chỉnh phong cách công sở nhưng lại không hề nghiêm nghị hay nhàm chán, thậm chí có thể mặc năm nay qua năm khác vẫn rất hợp mốt.

Để hoàn thiện set đồ, một đôi sneaker sẽ tăng hiệu ứng trẻ trung, cá tính, để bạn đến sở làm cũng hợp mà dạo phố thường ngày cũng vô cùng năng động.

Set 5: Mix layer với áo phông

Một set đồ đơn giản, dễ mix đồ, dễ mặc còn hợp với nhiều độ tuổi khác nhau, set layer sơ mi và áo phông mix cùng quần âu hay quần jeans chính là một trong những gợi ý diện sơ mi cực kỳ trẻ trung mà các chị em có thể thao khảo trong thu này.

Ngoài áo phông, bạn có thể chọn áo ba lỗ, áo hai dây đều được, set layer mang đến một chút hờ hững, bay bổng nhưng không hề bánh bèo, thậm chí còn có thể tạo hiệu ứng vòng 2 thon gon hơn. Nếu diện combo này, một chiếc túi vải hay túi đeo chéo dáng thể thao, đôi sneaker năng động là hợp nhất.

Set 6: Mix cùng chân váy midi

Thêm một set đồ chuẩn chỉnh phong cách công sở dành cho các nàng tuổi 30, sơ mi mix cùng chân váy midi xếp lý nhẹ nhàng. Điểm nhấn phong cách chính là chiếc áo gile sáng màu nhấn nhá thêm cho set đồ. Chiếc thắt lưng mảnh khéo hack eo thon dáng chuẩn để các chị em ự tin hơn với vóc dáng của mình mỗi khi lên đồ tới công sở.



