Bà hàng xóm thích góp ý "bỏ bỉm cho nó, vừa bí vừa tốn tiền": Mẹ Gen Z có pha xử lý nhanh gọn, vừa nhàn vừa khéo!

Từng gây sốt với pha xử lý được đánh giá là EQ cao khi có cách giải quyết mâu thuẫn về vấn đề chăm em bé với mẹ chồng, lần này mẹ Bánh Bao lại khiến hội mẹ bỉm được 1 phen "sáng mắt" với tình huống éo le không kém chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Chắc hẳn không ít mẹ bỉm ít nhất 1 vài lần có những pha va chạm với các bà hàng xóm trong thời gian ở cữ chăm con nhỏ. Có những bà hàng xóm soi mói, tọc mạch gây khó chịu thật nhưng cũng có những người họ có tuổi rồi, quan điểm về chăm sóc em bé thời ấy và thời này khác nhau nên cũng từ đó xuất hiện những lời khuyên không còn phù hợp nữa.

Nguồn: Bánh Bao Hay Cười

Mẹ Bánh Bao hay cười cũng đã gặp trúng tình huống dở khóc dở cười này khi bà hàng xóm sang chơi đúng lúc mẹ bỉm này đang thay bỉm cho con. Thế là ngay lập tức, câu thoại quen thuộc vang lên.

"Nóng thế này mày bỏ bỉm cho nó đi. Vừa tốn tiền vừa nóng bí tội nó ra".

Sau mấy giây nghĩ ngợi, mẹ bỉm này liền giải quyết vấn đề bằng cách không mấy ai nghĩ tới. Không cãi cọ, không giải thích, chỉ vui vẻ làm đúng 1 việc.

"Đây bác trông nó hộ cháu 30 phút, cháu đi chợ tí cháu về ngay!".

Không biết chuyện gì đã diễn ra trong 30 phút ấy nhưng sau đó mẹ Bánh Bao Hay Cười kể lại thành quả của 30 phút đi chợ của mình khiến dân tình không nhịn nổi cười.

"Đấy! Thế là bà về rồi các bác ạ! Bà về rồi, trả con lại cho em rồi. Mặc bỉm vào rồi, ướt hết cả người, 2 bãi liền! Bà về luôn không nói năng câu nào nữa. Đấy thế thôi!".

Sau cùng, mẹ bỉm này cũng chia sẻ trời nắng nôi cứ 2-3 tiếng thì nên thay bỉm chứ để lâu thì thời tiết nào cũng hăm mà thôi. Ngoài ra thì có nên vệ sinh cho con và nếu cần thiết có thể sử dụng kem hăm cho bé.

Pha giải quyết nhanh gọn nhẹ của mẹ Bánh Bao thế mà lại rất được các mẹ bỉm ủng hộ. 30 phút ấy cứ đủng đỉnh mua sắm, dạo phố, làm cốc trà sữa cho đỡ tối cổ rồi lại về chăm con. Chẳng việc gì phải nâng cao quan điểm hay gay gắt khó chịu làm gì. Đôi khi, người ta cũng là có ý tốt nhưng khoảng cách thế hệ dẫn đến những bất đồng như vậy mà thôi.