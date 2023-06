Hè đến cũng là mùa mận. Mận bắt đầu rộ vào tháng 5. Đây là loại quả rất được lòng các chị em, nhất là với bà bầu. Vậy, bà bầu ăn mận được không?

Bà bầu ăn mận được không?

Mận được trồng nhiều tại một số tỉnh Tây Bắc như: Lạng sơn, Mộc Châu, Sơn La, Lào Cai.... Quả mận mọng nước, vị chua ngọt nhẹ, giòn.

Cũng như các loại trái cây khác, mận là loại quả chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, PP, B, C, chất xơ tốt cho sức khỏe của thai nhi. Vì vậy các bà bầu có thể ăn mận. Nhưng theo các chuyên gia, bà bầu nên ăn mận với lượng vừa phải.

Dưới đây là những lợi ích khi mẹ bầu ăn mận

Phòng ngừa sinh non

Điều lo ngại lớn nhất của mỗi bà mẹ là sinh non. Điều này ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển đầu đời của đứa trẻ. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu ăn mận sẽ làm giảm hiện tượng sinh non vì trong mận chứa hàm lượng magiê cao, giúp thư giãn cơ bắp, làm giảm các cơn co thắt và sinh non.

Hấp thụ sắt

Tim của thai phụ luôn phải bơm thêm máu để đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho thai nhi phát triển. Trong nhiều trường hợp, điều này dẫn đến nguy cơ thiếu máu nên việc bổ sung chất sắt là rất cần thiết.

Trong mận chứa vitamin C – yếu tố quan trọng để hấp thụ sắt tốt hơn từ chế độ ăn uống nên bạn hãy thưởng thức loại trái cây mọng nước này nhé!

Ngừa táo bón trong thai kỳ và bệnh trĩ

Sự thay đổi nồng độ hormone, kèm theo là áp lực nặng nề của tử cung lên hệ thống tiêu hóa khiến cho quá trình hấp thụ thức ăn gặp nhiều khó khăn trong thời gian thai kỳ.

Đây là lý do tại sao các vấn đề như đầy bụng, táo bón và bệnh trĩ rất phổ biến ở các thai phụ. Cách phòng chống táo bón và bệnh trĩ hiệu quả là bổ sung thêm chất xơ từ quả mận để giúp giảm bớt sự chuyển động của ruột khi đi ngoài.

Giảm stress và mệt mỏi

Nhiều phụ nữ hay than phiền về sự mệt mỏi trong suốt thời kỳ mang thai nhưng không biết chính xác nguyên nhân gây ra. Với một tinh thần chán chường đến tột độ, họ cảm thấy khó có thể sống vui vẻ như bình thường. Mận còn nhiều chất chống oxy hóa và kali sẽ giúp cho các mẹ bầu có nhiều năng lượng và phấn khởi trở lại.

Tốt cho xương

Thai nhi cần một lượng canxi cho sự phát triển cấu trúc xương. Đây là lý do tại sao bác sĩ luôn yêu cầu thai phụ uống canxi bổ sung. Mận là loại trái cây rất giàu vitamin K, canxi và vitamin D nên là sự lựa chọn thông minh cho các bà mẹ.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Bình thường, khi chúng ta bị cảm cúm hay cảm lạnh là một điều rất đỗi bình thường và không nghiêm trọng lắm. Nhưng trong thời gian mang thai, những điều nhỏ nhặt cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy tại sao chúng ta không thêm vào giỏ những trái mận tươi ngon vì chúng có chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp chúng ta tránh các chứng bệnh thông thường?

Ngăn ngừa máu đông

Hàm lượng vitamin K trong quả mận sẽ giúp các bà mẹ giảm tối thiểu tình trạng đông máu.

Duy trì mức đường huyết ổn định (Gestational Diabetes –GD)

Hầu hết phụ nữ mang thai đều gặp phải vấn đề về tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn cần đảm bảo rằng chế độ ăn uống bao gồm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Do đó, mận là một trong những sự lựa chọn tốt nhất vì chỉ số đường của chúng thấp, giúp tránh bệnh tiểu đường thai kỳ.

Ổn định huyết áp

Như chúng ta đã biết, mận có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu trong đó có vitamin K. Loại vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định huyết áp cho các bà mẹ mang thai.

Mặc dù những quả mận chua chua ngọt ngọt có nhiều lợi ích đối với bà bầu như thế nhưng chúng vẫn có một vài tác dụng phụ nếu chúng ta không sử dùng liều lượng phù hợp.

Những điều bà bầu cần lưu ý khi ăn mận

Việc tiêu thụ quá nhiều mận hậu dễ sinh nhiệt, gây nóng trong làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống tiêu hóa và dễ khiến làn da của mẹ bầu mọc thêm vài “nốt mụn xấu xí”.

Ngoài ra, chị em cũng không nên ăn mận trong lúc bụng đang đói vì tính axit trong mận sẽ tạo cảm giác khó chịu cho dạ dày. Đặc biệt, những mẹ bầu mắc bệnh liên quan đến dạ dày hay tiểu đường cũng cần tránh xa loại quả này.

Chị em nên lưu ý, sau khi mận được mua về và được rửa sạch, nên bảo quản chúng ngay vào ngăn mát tủ lạnh ở mức nhiệt 4 độ C, điều này sẽ giữ cho mận được tươi ngon và ăn được lâu hơn. Tránh bảo quản mận ở nơi nóng, ẩm thấp sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng quả mận. Khi mua mận về, chị em cần lựa lại một lần nữa để loại bỏ những quả mận bị sâu, thối, hỏng trước khi ngâm nước muối.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Bà bầu ăn mận được không?" rồi phải không.