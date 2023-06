6 dấu hiệu "kỳ quặc" các bà bầu có thể trải qua trong thai kỳ

Sự thay đổi về mũi

Zahra Ameen, bác sĩ sản khoa và tư vấn tại Cadogan Clinic, Vương quốc Anh cho biết, triệu chứng tương đối phổ biến ở ba tháng cuối cùng của thai kỳ là mũi sưng lên.

Lượng máu lưu thông khắp cơ thể tăng lên trong thời kỳ mang thai làm tăng lượng máu chảy vào mũi, điều này gây ra sưng tấy và có thể trở nên tồi tệ hơn do thay đổi nội tiết tố. Theo Ameen, những thay đổi về hình dạng và kích thước nói chung chỉ mang tính tạm thời và mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau 6 tuần kể từ lúc sinh.

Thay đổi màu da

Ameen cho biết, hormone thai kỳ có thể gây ra những thay đổi về màu da. Một số người có tàn nhang hoặc vùng sẫm màu giữa hai đùi. Triệu chứng này dễ nhận thấy hơn đối với những người có tông màu da sáng.

U miệng

Theo Ameen, trong thời kỳ mang thai, khoảng 5% phụ nữ sẽ có những "khối u" nhỏ trên nướu của họ. Tuy nhiên, các khối u không có gì đáng lo ngại. Chúng không phải ung thư mà chỉ đơn giản là do sưng nướu do hormone gây ra và sẽ biến mất sau khi sinh.

Muỗi đốt

Nghiên cứu cho thấy rằng, phụ nữ mang thai có khả năng bị muỗi đốt cao gấp 2 lần. Một lý do tiềm ẩn khiến phụ nữ mang thai bị thu hút nhiều hơn bởi muỗi là do họ thở nhiều hơn so với phụ nữ không mang thai. Muỗi đã bị thu hút bởi độ ẩm và khí CO2 dư thừa. May mắn thay, hầu hết các loại thuốc chống muỗi đều an toàn khi sử dụng trong thai kỳ.

Thèm đồ vật không ăn được

Ước tính có khoảng 50 đến 90% phụ nữ mang thai cảm thấy thèm ăn ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, một bộ phận bà bầu có thể có sở thích khá cực đoan, chẳng hạn như thèm ăn những thứ không ăn được và không có giá trị dinh dưỡng, theo Ameen. Giai đoạn này thường kéo dài trong một tháng hoặc lâu hơn, họ có cảm giác thèm ăn đất, đất sét hoặc than...Khi điều này xảy ra, bệnh nhân cần phải được tư vấn để kiểm soát cơn thèm.

Tuy nhiên, triệu chứng này rất hiếm gặp và Ameen cho biết cô chỉ gặp một vài trường hợp trong suốt sự nghiệp của mình. "Một bệnh nhân nói với tôi rằng cô ấy thèm ăn xi măng", cô nói.

Da “bột”

Đây là một hiện tượng khi chất lỏng tích tụ quá nhiều trong cơ thể, gây sưng tấy, khiến da lõm xuống khi ấn vào.

Tiến sĩ Deborah Lee, một chuyên gia về sức khỏe sinh sản và tình dục, nói rằng nguyên nhân gây ra tình trạng này là do chất lỏng đã bị “rò rỉ” ra khỏi tĩnh mạch và kẹt lại dưới da. Thông thường, các cơ bơm chất lỏng trở lại tuần hoàn máu, nhưng khi mang thai, có quá nhiều chất lỏng đã dẫn đến sự tích tụ.