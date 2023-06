Trong quá trình mang thai, các mẹ bầu thường ăn những loại hoa quả chứa nhiều chất dinh dưỡng như chuối, táo, cam, kiwi, nho… Bên cạnh đó, có loại quả lại được truyền tai nhau rằng nên hạn chế ăn vì không tốt cho thai nhi như dứa, đu đủ, nhãn…

Và quả măng cụt cũng rất được nhiều người băn khoăn liệu ăn vào có ảnh hưởng gì đến mẹ và bé không? Có nên ăn măng cụt trong thời gian mang thai không?

1. Giá trị dinh dưỡng trong măng cụt

Là giống cây có nguồn gốc từ phía Đông Nam của châu Á, măng cụt - quả tỏi ngọt có tên khoa học là Garcinia mangostana. Khi chín, vỏ dày của quả sẽ chuyển sang màu tím đậm nhưng không ăn được. Bên trong ruột trắng ngà, có xơ, nhiều nước và chia thành nhiều múi nhỏ, vị chua đan xen ngọt thanh, mùi thơm ngọt ngào cuốn hút.

Tại Việt Nam, loại quả này có danh xưng là “nữ hoàng của các loại trái cây nhiệt đới”, được trồng nhiều tại các tỉnh miền Nam.

Trong măng cụt chứa rất nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. (Ảnh: Internet)

Trong măng cụt chứa đa dạng các loại vitamin B1, B2, B3, B5, B9, C và khoáng chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, canxi, magie, natri, photpho…

Đọc thêm:

- Điểm danh 5 loại rau thơm bà bầu không nên ăn

- Bà bầu ăn lạc được không? Lạc có lợi hay có hại cho sức khoẻ mẹ và thai nhi?

2. Bà bầu ăn măng cụt được không?

Măng cụt là loại quả an toàn cho phụ nữ có thai. Khi mang thai, mẹ bầu nên ăn măng cụt vì trái cây này giàu khoáng chất, chất xơ, vitamin giúp bổ sung chất dinh dưỡng nạp thêm năng lượng, dưỡng chất cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Tuy nhiên, mẹ bầu cũng chỉ nên ăn măng cụt ở một lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Các chất dinh dưỡng trong măng cụt giúp thúc đẩy sự phát triển của thai nhi, bảo vệ thai nhi khỏi dị tật bẩm sinh, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người mẹ.

3. Hỗ trợ sự phát triển của thai nhi

Mangan được biết đến là chất dinh dưỡng thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong quá hình thành và phát triển của sụn và xương của thai nhi. Trong măng cụt lại chứa một lượng lớn manga. Mẹ bầu ăn măng cụt sẽ giúp bổ sung mangan, hỗ trợ thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Mẹ bầu ăn măng cụt sẽ giúp bổ sung mangan, hỗ trợ thai nhi phát triển khỏe mạnh (Ảnh: Internet)

3.1. Hạn chế dị tật bẩm sinh ở thai nhi

Folate có chức năng quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ hình thành những dị tật và bất thường bẩm sinh như là dị tật bẩm sinh ở não bộ, ở xương của trẻ.

Ngoài việc uống các loại thuốc, thực phẩm chức năng chứa axit folic để tăng cường cho cơ thể thì ăn măng cụt sẽ bảo vệ thai nhi khỏi nguy cơ dị tật.

3.2. Điều chỉnh mức đường trong máu

Măng cụt là một liều thuốc thiên nhiên tuyệt vời giúp điều trị căn bệnh tiểu đường. Không chỉ giúp bạn điều chỉnh được lượng đường trong máu tương đối hiệu quả mà còn giúp bạn tránh khỏi những hậu quả khôn lường của tiểu đường thai kỳ.

Ăn măng cụt giúp mẹ bầu hạn chế được nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ. (Ảnh: Internet)

3.3. Ngăn ngừa bệnh lao

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn măng cụt trong thời gian mang bầu sẽ giúp mẹ bầu tiêu diệt và ngăn ngừa vi khuẩn Mtb hoặc vi khuẩn lao Microbacterium - tác nhân chính gây bệnh lao.

3.4. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Trong măng cụt có một lượng khá lớn vitamin C. Vitamin C sẽ giúp tăng khả năng miễn dịch của mẹ và giảm nguy cơ nhiễm trùng ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Không chỉ vậy, vitamin C góp phần thúc đẩy quá trình sản sinh collagen của cơ thể, tăng độ đàn hồi của da, hạn chế phần nào tình trạng rạn da lúc mang thai.

3.5. Chữa táo bón

Theo nghiên cứu của bác sĩ cho biết, đa số những người phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ thường gặp phải tình trạng táo bón. Để đẩy lùi sự khó chịu này thì bạn có thể ăn măng cụt tươi. Khoảng 3 quả măng cụt sẽ cung cấp cho bạn 3,5g chất xơ để quá trình bài tiết trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn.

Các hợp chất như xanthones có trong vỏ màu tím của măng cụt có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế bệnh ung thư (Ảnh: Internet)

3.6. Bảo vệ khỏi ung thư

Các hợp chất như xanthones có trong vỏ màu tím của măng cụt có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế bệnh ung thư. Xanthones ức chế tế bào ung thư phát triển trong cơ thể khi mang thai.

Do đó, loại trái cây này sẽ bảo vệ mẹ bầu và thai nhi khỏi tác động nguy hiểm của ung thư.

4. Hướng dẫn mẹ ăn măng cụt đúng cách

Sau khi rửa sạch, cắt bỏ vỏ thì măng cụt có thể sử dụng ngay không cần qua chế biến, không cần kết hợp với bất kì thực phẩm nào khác. Nhưng nếu bạn thích thì có thể biến nó trở thành nguyên liệu thơm ngon mát lành cho món salad cùng nhiều loại trái cây khác.

Măng cụt là một thức quả lành tính nên bạn hãy đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình. Nhưng bất kì một món ăn nào, hoa quả nào khi ăn cũng cần có chừng mực, giới hạn cụ thể. Bởi nếu ăn quá nhiều rất có thể gây nên những tác dụng phụ xấu cho cơ thể, đặc biệt là những người đang có bầu và thai nhi cơ thể vốn rất nhạy cảm. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để có thể biết rằng bạn nên ăn bao nhiêu là vừa đủ tốt.

Nguồn tham khảo:

1. 6 Benefits Of Mangosteen Fruits During Pregnancy

2. Is Mangosteen Safe During Pregnancy?