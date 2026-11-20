Nửa năm qua, album ảnh trong điện thoại của chị Nguyễn Phương Linh (33 tuổi, trú tại Hà Nội) lưu cả trăm bức ảnh chụp que thử rụng trứng. Chị còn tỉ mỉ ghi chú ngày, giờ cho từng lần thử như cuốn nhật ký đặc biệt.

Vợ chồng chị đã có một bé gái đầu lòng 7 tuổi. Sau nhiều lần được gia đình chồng nhắc chuyện sinh con trai, chị Linh bắt đầu theo dõi chu kỳ theo lời mách trên mạng. Có hôm, 2 giờ sáng, chị vẫn thức kiểm tra que thử rồi đánh thức chồng. Suốt nửa năm, những lần thử thai đều chỉ hiện một vạch. Vợ chồng chị ngày càng căng thẳng, nhiều lần tranh cãi.

Có tháng vì quá sốt ruột, chị còn tìm phòng khám tư nhân để xét nghiệm nồng độ Beta-hCG trong máu. Việc này chẳng những tốn kém tiền bạc mà còn đẩy chị vào vòng xoáy thất vọng triền miên.

Giới tính thai nhi được quyết định ngẫu nhiên ngay thời điểm thụ thai. (Ảnh minh họa)

Theo TS.BS Đoàn Xuân Kiên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, giới tính nhiễm sắc thể được xác lập ngay khi thụ tinh. Trứng mang nhiễm sắc thể X, còn tinh trùng thụ tinh với trứng có thể mang nhiễm sắc thể X hoặc Y, tạo thành tổ hợp XX hoặc XY tương ứng.

Việc canh thời điểm rụng trứng để sinh con trai hay con gái là quan niệm thiếu cơ sở khoa học. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học New England (NEJM) ghi nhận thời điểm quan hệ so với ngày rụng trứng không ảnh hưởng đến việc sinh con trai hay con gái.

Chuyên gia còn cho biết, việc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ do phải liên tục theo dõi chu kỳ cũng vô tình khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, giảm cơ hội có thai. Nhiều nghiên cứu quốc tế (như công bố của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ - NIH) chỉ ra rằng, những phụ nữ có mức độ căng thẳng cao có nguy cơ giảm 29% khả năng thụ thai và tăng gấp đôi nguy cơ vô sinh.

Áp lực tâm lý càng lớn, cơ hội thụ thai càng giảm. (Ảnh minh họa)

Để tăng khả năng thụ thai tự nhiên và chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho thai kỳ, chuyên gia khuyên các cặp vợ chồng nên ăn uống điều độ, đủ chất, đi ngủ sớm, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, giữ tâm lý thoải mái. Trong một năm, nếu không dùng biện pháp tránh thai (hoặc 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi) mà chưa có thai tự nhiên, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn từ bác sĩ.