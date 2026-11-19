Có những việc trẻ làm hằng ngày khiến bố mẹ sốt ruột. Đến giờ ăn rồi mà con vẫn cúi đầu tìm miếng ghép cuối cùng. Ra chỗ đông người, các bạn chạy ùa vào chơi, riêng con cứ đứng bên cạnh quan sát. Vừa trả lời xong một câu hỏi, bố mẹ đã nghe thêm ba câu “tại sao”.

Bốn biểu hiện dưới đây có thể giúp bố mẹ hiểu thêm về cách con cảm nhận, suy nghĩ và khám phá mọi thứ xung quanh.

1. Dễ rơi nước mắt, nhưng cũng rất tinh ý

Chỉ cần mẹ nói khác giọng mọi ngày, con đã hỏi “Mẹ đang buồn à?”. Xem hoạt hình đến đoạn nhân vật phải xa bạn, con cũng rơm rớm nước mắt. Có trẻ còn để ý tiếng động, ánh đèn hay mùi lạ mà người lớn chẳng mấy khi để tâm.

Thấy con dễ khóc, bố mẹ thường buột miệng “Có gì đâu mà khóc”. Nhưng với con, nỗi buồn lúc ấy là thật. Một câu như “Con buồn vì hai bạn ấy phải xa nhau à?” có thể giúp trẻ nói ra điều mình đang cảm thấy.

Sự tinh ý ấy cũng đáng được ghi nhận. Lần sau, khi con nhận ra mẹ đang có chuyện không vui, một lời “Cảm ơn con đã hỏi thăm mẹ” là đủ để trẻ biết sự quan tâm của mình được đón nhận.

2. Thích chơi một mình và có vài người bạn thân

Các bạn đang chạy nhảy ngoài sân, con lại thích ngồi đọc truyện, làm đồ thủ công hoặc đứng bên cửa sổ ngắm mưa. Trong một nhóm đông, con có thể ít nói. Gặp đúng người bạn thân, con lại ríu rít kể chuyện mãi.

Với một số trẻ, khoảng thời gian yên tĩnh là lúc các em nghỉ ngơi, sắp xếp suy nghĩ hoặc làm việc mình thích. Bố mẹ có thể để ý xem con có vui khi chơi một mình và có những người bạn mà con thấy thoải mái khi ở cạnh hay không. Những điều ấy giúp hiểu con hơn việc đếm xem con có bao nhiêu bạn.

Nếu muốn tạo cơ hội cho con chơi cùng bạn, bố mẹ có thể rủ một người bạn con quý đến nhà. Một buổi chơi với người quen thường dễ chịu hơn việc vừa đến chỗ đông người đã nghe giục “Ra chơi với các bạn đi con!”.

3. Mải làm cho xong, gọi mấy lần vẫn chưa chịu dừng

Tranh ghép còn vài miếng, con nhất định muốn làm cho xong. Một món đồ chơi vừa tháo ra, con loay hoay tìm cách lắp lại. Sách vở đã xếp theo thứ tự, ai đổi chỗ là con nhận ra ngay.

Nhìn từ phía bố mẹ, nhất là lúc cả nhà đang chờ ăn cơm, những việc ấy dễ bị gọi là bướng. Nhìn từ phía con, có thể trẻ đang cố tìm cho ra cách làm hoặc muốn hoàn thành việc mình đã bắt đầu. Sự kiên trì ấy đáng được khuyến khích.

Thay vì đợi đến lúc cần đi ngay mới gọi, bố mẹ có thể báo trước “Năm phút nữa mình ăn cơm nhé, con tìm chỗ để lát ghép tiếp”. Con có thời gian dừng lại, còn bức tranh vẫn có thể chờ đến sau bữa ăn.

4. Hỏi những câu khiến bố mẹ cũng phải nghĩ

“Nếu cá biết nói thì dưới nước có nghe thấy nhau không?”. “Tại sao con phải tô mặt trời màu vàng?”. Những câu hỏi như thế đôi khi xuất hiện đúng lúc bố mẹ đang bận nhất. Trẻ cũng có thể kể một câu chuyện chẳng giống ai hoặc đưa ra câu trả lời mà người lớn chưa từng nghĩ tới.

Đó là lúc bố mẹ có thể hỏi lại “Sao con nghĩ ra chuyện đó?”. Có khi đằng sau câu hỏi nghe rất lạ là một lý do khá thú vị. Chẳng hạn, con tô mặt trời màu tím vì đang vẽ một hành tinh do mình tưởng tượng ra.

Vài cây bút màu, một ít đất nặn hay một cuốn sổ cũng đủ để trẻ thử biến những ý tưởng ấy thành hình. Biết đâu câu chuyện kỳ quặc con vừa kể lại là thứ con háo hức muốn vẽ nhất hôm nay.

Lần tới, khi con nấn ná trước bức tranh ghép dang dở hay hỏi một câu khiến cả nhà bật cười, bố mẹ thử chờ thêm một chút. Đôi khi, chỉ cần nghe con nói hết, người lớn đã hiểu vì sao việc tưởng chừng rất nhỏ ấy lại quan trọng với con đến vậy.