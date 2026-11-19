Giữa lúc câu chuyện liên quan đến quan điểm nuôi dạy trẻ của Melon Family và gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn được bàn luận trên mạng xã hội, một đoạn clip hai vợ chồng trò chuyện về việc rèn thói quen cho con được chia sẻ lại trên Threads.

Trong clip, Lucie đứng phía sau chồng, cùng trao đổi về những tình huống thường ngày trong gia đình. Tuấn Dương kể chuyện con đi về nhưng không chịu cất cặp, cất dép, muốn người lớn làm giúp. Từ một việc tưởng nhỏ, hai vợ chồng nói đến điều mình muốn con hiểu: Mỗi người cần biết tự làm những việc thuộc trách nhiệm của bản thân.

Con không chịu cất đồ, liên tục nhờ người lớn làm hộ

Theo lời Tuấn Dương, việc tập cho con cất đồ ban đầu không hề suôn sẻ. Sau khi về nhà, con có thói quen bỏ đồ xuống rồi để người lớn thu dọn. Khi được yêu cầu tự cất, con lại muốn bố, mẹ hoặc những người thân khác làm giúp.

Anh không đồng tình với việc con mặc nhiên chờ có người phục vụ những nhu cầu mà bản thân có thể tự thực hiện. Với Tuấn Dương, cất cặp, cất dép là những thói quen cơ bản cần được hướng dẫn từ nhỏ, có ích cho cuộc sống của con sau này.

Tuy nhiên, việc nhắc nhở không lập tức mang lại kết quả. Anh kể có khoảng một tuần, mỗi lần yêu cầu con cất giày dép, con vẫn khóc rồi mới chịu làm.

Chi tiết này khiến câu chuyện gần với trải nghiệm của nhiều gia đình có con nhỏ. Một yêu cầu rất đơn giản trong mắt người lớn đôi khi lại trở thành cuộc giằng co lặp đi lặp lại. Bố mẹ càng nhắc, con càng muốn tìm một người khác làm thay.

Sau những lần như vậy, Tuấn Dương thử đổi cách nói chuyện.

Nhờ con cất dép của bố, rồi dùng chính câu trả lời của con để giải thích

Tuấn Dương kể, trong một lần đi về, anh lấy dép của mình ra và nhờ con cất giúp.

Phản ứng của con là cho rằng đó là dép của bố, bố phải tự cất. Thay vì tiếp tục yêu cầu, anh hỏi lại để con xác định: Đôi dép này của ai, ai là người đi và ai cần cất?

Khi con đã hiểu bố đi dép thì bố phải cất, anh đề nghị con lấy đôi dép của mình ra. Vẫn bằng những câu hỏi tương tự, anh để con tự trả lời đó là dép của con, con là người sử dụng, vì vậy con cần mang đi cất.

Theo lời Tuấn Dương, sau cuộc trò chuyện ấy, con đã chịu thực hiện. Đến hôm sau, anh chỉ cần nhắc con nhớ cất giày là con mang giày, ba lô đi để đúng chỗ.

Điểm đáng chú ý trong tình huống này là người bố bắt đầu từ một điều con đã tự nhận ra. Con không muốn phải dọn dép của bố vì cho rằng đó là việc của bố. Từ đó, anh giúp con hiểu rằng nguyên tắc ấy cũng áp dụng với chính mình.

Bài học về trách nhiệm được giải thích bằng một đôi dép và những câu hỏi rất gần gũi với sinh hoạt hằng ngày.

Đoạn chia sẻ được chú ý giữa tranh luận về cách dạy con

Dưới bài đăng chia sẻ lại clip, một số người xem bày tỏ sự đồng tình với cách Tuấn Dương kể chuyện và xử lý tình huống. Có bình luận nhận xét cách nói chuyện của anh dễ tiếp nhận, ví dụ cụ thể nên người nghe dễ hình dung và liên hệ với gia đình mình.

Câu chuyện cũng cho thấy việc tập cho con tự lập trong gia đình này có cả những lúc khó khăn. Con từng không hợp tác, bố mẹ từng phải nhắc nhiều lần và người bố cũng phải suy nghĩ để tìm cách giải thích khác.

Từ lời kể của Tuấn Dương, thay đổi xuất hiện khi con hiểu được lý do đằng sau yêu cầu của bố: Đồ của ai, người đó có trách nhiệm thu dọn. Một việc nhỏ được lặp lại mỗi ngày có thể trở thành cơ hội để trẻ tập tự chăm sóc bản thân.

Dù vậy, kết quả trong một tình huống không phải công thức áp dụng cho mọi đứa trẻ. Điều có thể tham khảo từ đoạn clip là cách người lớn quan sát phản ứng của con, điều chỉnh lời hướng dẫn và kiên trì với một yêu cầu vừa sức.

Những ngày gần đây, lùm xùm chuyện nuôi dạy con của những người lớn đang được dân tình chú ý thì câu chuyện cất dép này nhận được nhiều ủng hộ. Bố mẹ gặp một vướng mắc trong sinh hoạt, thử cách giải quyết và kể lại điều đã có tác dụng với con mình.