Giữa lúc những chia sẻ về cách nuôi dạy con của Melon Family và gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn vẫn được bàn luận, vợ chồng Melon Family đăng video dài hơn hai phút rưỡi để lên tiếng. Ngay ở phần mở đầu, cặp đôi đã đề cập đến việc khởi kiện dân sự nếu những lời lẽ xúc phạm nhắm vào con họ tiếp diễn.

Trong phần còn lại của video, cả hai nói về lý do chia sẻ quan điểm nuôi dạy trẻ trên mạng xã hội, cách họ tiếp nhận ý kiến trái chiều và điều khiến họ phải lên tiếng khi con bị nhắc đến bằng những lời lẽ miệt thị.

Ồn ào bắt đầu từ việc một khoảnh khắc người lớn trêu trẻ trong video gia đình được đưa ra bàn luận. Melon Family bày tỏ lo ngại rằng những cách tương tác họ cho là chưa phù hợp có thể được người xem làm theo, mặc dù không nhắc đích danh nhưng dân cư mạng nhận thấy nội dung ấy có liên quan đến nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn.

Về phía Lucie Nguyễn, cô lên tiếng về cách một khoảnh khắc của gia đình mình được đem ra góp ý công khai. Lucie cho rằng cha mẹ đều có lúc thiếu sót và cần được góp ý, nhưng cách nói cũng quan trọng vì đứa trẻ có thể bị cuốn vào những lời bàn tán của người lớn.

Trong video phản hồi, vợ chồng Melon Family cho biết bản thân họ cũng đang học cách làm cha mẹ. Cả hai vẫn nhìn lại và điều chỉnh cách giao tiếp với con trong quá trình nuôi dạy trẻ. Khi chia sẻ quan điểm của gia đình mình, họ hiểu rằng những phụ huynh khác có thể nhìn cùng một tình huống theo cách khác và cho biết sẵn lòng đón nhận các ý kiến trái chiều.

Đây cũng là điểm cặp đôi dành thời gian giải thích trong video. Việc công khai cách nuôi dạy con đồng nghĩa với việc họ có thể nhận được nhận xét về lời nói và cách ứng xử của mình. Vợ chồng Melon Family cho biết họ sẵn sàng nghe những nhận xét ấy và tiếp tục học hỏi. Điều khiến cả hai lên tiếng lần này là những lời lẽ xúc phạm, miệt thị hướng trực tiếp vào con.

Theo nội dung video, nếu có người cố tình tiếp tục xúc phạm, miệt thị con mình, vợ chồng Melon Family sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện dân sự. Cặp đôi nhấn mạnh rằng trẻ em cũng cần được tôn trọng khi câu chuyện của gia đình được thảo luận trên mạng.

Cảnh báo này được đưa ra trong lúc nhiều người vẫn đang bàn về cách ứng xử của hai gia đình. Điều Melon Family nêu cụ thể trong clip là hành vi xúc phạm nhắm vào con họ. Gia đình đề cập đến việc khởi kiện như bước sẽ thực hiện nếu hành vi đó tiếp diễn. Trong video, cặp đôi chưa thông báo đã nộp đơn.

Từ một khoảnh khắc trêu đùa, sự việc đã đi xa hơn câu hỏi người lớn nên trò chuyện với trẻ thế nào. Phản hồi của Lucie Nguyễn trước đó và video của Melon Family lần này cùng nhắc đến một hệ quả cụ thể của việc bàn chuyện nuôi con trên mạng. Khi người lớn công khai góp ý về cách ứng xử của nhau, những đứa trẻ xuất hiện trong video cũng có thể trở thành đối tượng của các bình luận.