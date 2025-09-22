5 mẫu áo công sở đẹp hoàn hảo để kết hợp với quần âu

Khi nghĩ đến một bộ trang phục công sở hoàn hảo, không thể không nhắc đến sự kết hợp giữa áo và quần âu. Quần âu không chỉ tạo sự đứng dáng, lịch sự mà còn là item vô cùng linh hoạt, dễ dàng kết hợp với nhiều loại áo khác nhau.

Nếu chị em đang tìm kiếm những gợi ý để nâng cấp phong cách công sở, hãy tham khảo 5 mẫu áo hoàn hảo để phối với quần âu, giúp nàng luôn thanh lịch và sành điệu suốt tuần.

Áo blouse

Áo blouse là lựa chọn lý tưởng để mang đến vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng khi kết hợp với quần âu. Vẻ mềm mại của chiếc blouse sẽ làm dịu đi sự cứng nhắc của quần âu, tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ chịu.

Chị em có thể chọn áo blouse với các chi tiết nhẹ nhàng như cổ nơ buộc, tay bồng hoặc tô điểm bèo nhún để làm điểm nhấn. Đây là kiểu áo phù hợp với môi trường công sở, giúp chị em vừa tôn lên được phong thái chuyên nghiệp, vừa thể hiện sự duyên dáng.

Áo nhấn eo

Áo nhấn eo là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho vóc dáng thon gọn và vẫn giữ được sự lịch sự, tinh tế trong trang phục công sở. Kiểu áo này có thể được thiết kế với các chi tiết như thắt nơ, dây buộc hoặc các đường nhấn tạo hiệu ứng eo nhỏ.

Khi phối với quần âu, chiếc áo này sẽ giúp bạn khoe được đường cong một cách duyên dáng, đồng thời mang đến vẻ ngoài chỉn chu và gọn gàng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn thể hiện sự tươm tất.

Áo sơ mi trắng

Không thể thiếu trong bất kỳ tủ đồ công sở nào, áo sơ mi trắng là item kinh điển với kiểu dáng basic nhưng đẹp vượt thời gian. Dù là ngày thu hay hè, chiếc áo sơ mi trắng luôn là sự lựa chọn thông minh khi phối cùng quần âu.

Với thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, áo sơ mi trắng mang đến vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung nhưng cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Bạn có thể kết hợp với các phụ kiện như dây chuyền mảnh, đồng hồ hoặc túi xách màu trung tính để tăng phần sang trọng cho bộ trang phục.

Áo len tăm

Áo len tăm là một món đồ không thể thiếu trong mùa thu đông, đặc biệt khi bạn muốn kết hợp với quần âu để tạo nên một bộ đồ công sở ấm áp nhưng vẫn thanh lịch. Chất liệu len tăm không chỉ giữ ấm mà còn có độ co giãn tốt, tạo sự thoải mái cho người mặc.

Kiểu áo này rất thích hợp cho những ngày trời se lạnh, giúp bạn giữ phong cách thời trang sành điệu mà không lo bị lạnh. Áo len tăm nữ tính, trẻ trung và dễ phối hợp với quần âu, đặc biệt khi kết hợp với quần âu ống đứng, tạo nên một tổng thể hài hòa, trang nhã.

Áo sơ mi kẻ

Nếu bạn muốn tạo sự nổi bật mà vẫn giữ được sự trang nhã, áo sơ mi kẻ là lựa chọn lý tưởng. Khi phối với quần âu, chiếc áo sơ mi kẻ tạo nên sự tương phản tinh tế, giúp bạn trông vừa hiện đại, vừa sang trọng.

Đây là món đồ không bao giờ lỗi mốt và dễ dàng ứng dụng vào môi trường công sở, đồng thời có thể tái sử dụng khi xây dựng phong cách dạo phố. Bên cạnh áo sơ mi kẻ màu trung tính, chị em hãy làm mới style với áo sơ mi kẻ mang các tông màu sáng như pastel hay màu đỏ hoặc cam tươi mới, rạng rỡ.

Ảnh: Sưu tầm