Áo tay phồng: Chiếc áo mặc lên vừa dịu vừa sang, lại che bắp tay to cực khéo trong mùa thu

Mỗi khi mùa thu gõ cửa, tủ đồ của nhiều cô gái cũng bắt đầu thay đổi. Những chiếc áo hai dây hay áo thun mỏng nhường chỗ cho các thiết kế kín đáo, thanh lịch nhưng vẫn đủ nhẹ để phù hợp với tiết trời se lạnh. Trong số đó, áo tay phồng là một trong những item được yêu thích nhất bởi vừa mang nét cổ điển, nữ tính, vừa có khả năng che khuyết điểm vóc dáng cực hiệu quả.

Không quá cầu kỳ nhưng luôn tạo được điểm nhấn, áo tay phồng là minh chứng cho kiểu trang phục chỉ cần mặc lên là tổng thể trở nên mềm mại, thanh lịch hơn hẳn. Đây cũng là lý do vì sao mỗi khi bước vào mùa thu, món đồ này lại xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Điểm cuốn hút đầu tiên của áo tay phồng nằm ở phom dáng. Phần tay được thiết kế phồng nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh, nữ tính nhưng không quá "bánh bèo". Chi tiết này giúp chiếc áo trở nên nổi bật hơn so với sơ mi cơ bản, đồng thời mang hơi thở cổ điển đang được nhiều thương hiệu lớn lăng xê trong vài năm trở lại đây.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, áo tay phồng còn ghi điểm nhờ khả năng che khuyết điểm rất tốt. Với những cô nàng không tự tin vì bắp tay to hoặc vai hơi thô, phần tay áo phồng sẽ giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, tạo hiệu ứng cánh tay thon gọn hơn. Đây là một "mẹo thị giác" được nhiều stylist áp dụng khi lựa chọn trang phục cho khách hàng. Khác với những chiếc áo ôm sát dễ làm lộ khuyết điểm, áo tay phồng tạo khoảng không vừa đủ quanh cánh tay, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Chỉ một thay đổi nhỏ trong thiết kế cũng đủ khiến vóc dáng trở nên mềm mại và nữ tính hơn rất nhiều.

Một ưu điểm khác khiến áo tay phồng được yêu thích chính là cực kỳ phù hợp với không khí mùa thu. Tiết trời mát mẻ giúp những thiết kế tay dài hoặc tay lỡ trở nên dễ mặc hơn. Chất liệu cotton, linen pha hoặc voan mỏng vừa đủ giữ ấm nhẹ, lại không gây bí bách khi mặc cả ngày. Nếu mùa hè là thời điểm của áo hai dây và crop top thì mùa thu chính là "sân khấu" của những chiếc áo tay phồng. Chúng mang đến vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn nhưng vẫn rất hiện đại, giúp người mặc trông chỉn chu mà không quá cứng nhắc.

Không chỉ đẹp, áo tay phồng còn là món đồ cực kỳ linh hoạt trong cách phối. Chỉ cần kết hợp với quần jeans ôm là bạn đã có ngay một set đồ trẻ trung, tôn dáng. Sự đối lập giữa phần tay áo mềm mại và quần jeans khỏe khoắn tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Nếu yêu thích phong cách phóng khoáng hơn, bạn có thể mix áo tay phồng với quần jeans ống suông hoặc quần ống rộng. Công thức này đang rất được các fashionista ưa chuộng bởi vừa thời thượng, vừa tạo cảm giác cao ráo. Chỉ cần sơ vin gọn gàng và thêm một đôi giày mũi nhọn hoặc sneaker trắng là đã đủ để ghi điểm.

Trong những ngày cuối tuần, áo tay phồng kết hợp cùng quần short cũng là lựa chọn đáng thử. Sự cân bằng giữa phần áo kín đáo và quần ngắn giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa không quá hở. Đây là outfit lý tưởng cho những buổi cà phê, dạo phố hoặc du lịch. Với môi trường công sở, chân váy chữ A, chân váy midi hoặc chân váy bút chì sẽ là "người bạn đồng hành" hoàn hảo của áo tay phồng. Bộ đôi này mang đến vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn đủ chuyên nghiệp. Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng mảnh hoặc đôi khuyên tai nhỏ là diện mạo đã trở nên sang trọng hơn rất nhiều.

Về màu sắc, những gam trắng, kem, be, xanh nhạt hay hồng pastel luôn là lựa chọn an toàn vì dễ phối và phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng của mùa thu. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn các thiết kế có chi tiết thêu nhỏ, cổ bèo hoặc hàng cúc ngọc trai để tăng thêm nét tinh tế. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

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Không cần chạy theo quá nhiều xu hướng, chỉ một chiếc áo tay phồng cũng đủ giúp tủ đồ mùa thu trở nên mới mẻ hơn. Vừa che khuyết điểm bắp tay, vừa mang đến vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, đây là món đồ mà bất cứ cô gái nào cũng nên có. Dù đi làm, đi chơi hay hẹn hò, áo tay phồng luôn giúp bạn ghi điểm bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng và không bao giờ lỗi mốt.