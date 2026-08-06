Có một chiếc áo càng mặc càng thấy đẹp, đó chính là sơ mi đen

Chỉ cần thay đổi kiểu quần, phụ kiện hoặc cách sơ vin, chiếc áo tưởng chừng đơn giản này có thể biến hóa từ phong cách công sở thanh lịch đến vẻ ngoài phóng khoáng chuẩn street style.

Sơ mi đen có một ưu điểm mà ít món đồ nào có được: vừa đủ nghiêm túc để mặc đi làm, vừa đủ thời trang để diện xuống phố. Gam màu tối cũng giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn, đồng thời dễ kết hợp với hầu hết các tông màu còn lại trong tủ đồ. Từ những gợi ý trong bộ ảnh, dưới đây là 8 công thức phối đồ đáng tham khảo.

1. Sơ mi đen + quần jeans xanh ống suông

Đây là công thức kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt. Chiếc sơ mi đen tạo sự tương phản với jeans xanh, mang lại vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa trẻ trung.

Hãy sơ vin gọn gàng, thêm một chiếc thắt lưng da nâu hoặc đen và hoàn thiện bằng sandal quai mảnh hoặc giày mũi nhọn để tăng vẻ thanh lịch.

2. Sơ mi đen + quần jeans ống rộng

Nếu yêu thích phong cách effortless chic, hãy chọn quần jeans ống rộng cạp cao. Có thể mở nhẹ vài cúc áo, xắn tay áo và kết hợp cùng túi da cỡ lớn. Set đồ vừa phóng khoáng vừa mang hơi thở của phong cách Pháp.

3. Sơ mi đen + quần jeans xanh nhạt

Jeans xanh nhạt giúp làm dịu sắc đen, khiến tổng thể trẻ trung và tươi sáng hơn. Đây là công thức phù hợp cho những ngày hè vì tạo cảm giác nhẹ nhàng mà vẫn giữ được nét cá tính.

4. Sơ mi đen oversized

Một chiếc sơ mi dáng rộng kết hợp cùng quần jeans ống đứng hoặc ống suông sẽ mang đến vẻ ngoài hiện đại. Đừng quên xắn tay áo, sơ vin nửa vạt hoặc mở thêm vài cúc để bộ trang phục trông tự nhiên hơn.

5. Sơ mi đen + jeans tối màu

Nếu muốn xây dựng phong cách tối giản, hãy phối sơ mi đen với quần jeans xanh đậm. Sự đồng điệu về màu sắc giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn. Một chiếc đồng hồ kim loại hoặc túi da là đủ để tạo điểm nhấn.

6. Sơ mi đen + jeans xắn gấu

Chi tiết xắn gấu quần mang lại cảm giác năng động và giúp lộ phần cổ chân, tạo hiệu ứng đôi chân thanh thoát hơn. Công thức này đặc biệt phù hợp khi kết hợp với sandal quai ngang hoặc loafer.

7. Sơ mi đen + jeans ôm vừa

Nếu không thích quần quá rộng, hãy chọn jeans dáng suông hoặc ôm nhẹ. Kiểu quần này tôn dáng nhưng vẫn đủ thoải mái để mặc cả ngày, phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cuối tuần.

8. Đừng quên phụ kiện

Điểm chung của hầu hết các outfit trong bộ ảnh là phụ kiện đều được tiết chế. Một chiếc kính râm, túi da, thắt lưng bản nhỏ hay đôi giày tối giản đều đủ giúp tổng thể trông "đắt tiền" hơn mà không cần thêm quá nhiều chi tiết.

Bí quyết để mặc sơ mi đen không bị già

Nhiều người e ngại sơ mi đen sẽ khiến diện mạo trở nên cứng nhắc hoặc cộng thêm tuổi. Tuy nhiên, chỉ cần chọn đúng phom dáng và cách phối, đây lại là một trong những món đồ dễ mặc nhất.

Ưu tiên những chất liệu mềm, có độ rủ như cotton, linen hoặc lụa pha để tạo cảm giác nhẹ nhàng. Mở một vài cúc áo, xắn tay hoặc sơ vin nửa vạt sẽ giúp bộ đồ bớt nghiêm túc hơn. Bên cạnh đó, hãy kết hợp cùng quần jeans xanh thay vì quần đen nếu muốn tổng thể trẻ trung và có chiều sâu.

Sơ mi đen không phải món đồ chỉ dành cho môi trường công sở. Chỉ với một chiếc áo và vài kiểu quần jeans khác nhau, bạn hoàn toàn có thể tạo nên nhiều phong cách từ thanh lịch, tối giản đến cá tính mà vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế, hiện đại.

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