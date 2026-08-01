Jennie lăng xê chiếc áo "khó mặc nhất năm", dân tình vẫn đua nhau săn lùng

Sau khi xuất hiện trong MV Less Than A Lover, Jennie không chỉ khiến người hâm mộ bàn tán về âm nhạc mà còn một lần nữa tạo nên cơn sốt thời trang. Trong số hàng loạt bộ cánh xuất hiện xuyên suốt MV, nổi bật nhất chính là mẫu áo viền bèo của Phoebe Philo – thiết kế được nhiều người gọi vui là "chiếc áo không dám thả tay". Từ một item mang tính trình diễn, mẫu áo nhanh chóng trở thành hot trend được giới mộ điệu từ châu Á đến châu Âu săn lùng. Jennie diện áo kết hợp chiếc áo màu trắng viền bèo cùng quần short đơn giản, mái tóc buông tự nhiên và lớp trang điểm trong trẻo. Tổng thể vừa nhẹ nhàng, vừa hiện đại, đúng tinh thần tối giản nhưng đầy cuốn hút mà Jennie đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình tò mò hơn cả lại là thiết kế nguyên bản của chiếc áo. Đây là sáng tạo thuộc bộ sưu tập mới của nhà mốt Phoebe Philo, có phần thân trước khá kín đáo nhưng phía sau lại được cắt xẻ táo bạo. Hai mảnh vải chỉ được nối nhẹ ở phần vai, để lộ gần như toàn bộ tấm lưng của người mặc. Chính vì cấu trúc đặc biệt này mà khi di chuyển, người diện thường phải liên tục dùng tay giữ phần thân áo phía trước để tránh bị xô lệch hoặc hớ hênh.

Điều thú vị là Jennie và đội ngũ stylist đã có cách xử lý rất thông minh để biến thiết kế khó mặc trở nên ứng dụng hơn. Thay vì giữ nguyên bản, stylist phối thêm một chiếc bra màu đen bên trong để tăng cảm giác an toàn. Đồng thời, hai tà áo phía sau cũng được điều chỉnh, giúp phần bèo xòe rộng sang hai bên như đôi cánh. Nhờ vậy, chiếc áo không chỉ trở nên bay bổng hơn khi xuất hiện trong MV mà còn tạo hiệu ứng thị giác mềm mại, lãng mạn. Nhiều khán giả còn ví Jennie như một "thiên thần bên bờ biển" khi từng bước di chuyển, phần bèo sau lưng tung bay theo gió.

Chính màn biến tấu này đã giúp thiết kế của Phoebe Philo bước ra khỏi giới hạn của một món đồ runway để trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp ngoài đời. Chỉ vài ngày sau khi MV phát hành, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt video hướng dẫn may lại mẫu áo, phối đồ theo phong cách Jennie hay tìm những phiên bản có kiểu dáng tương tự với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Trên TikTok, Xiaohongshu và Instagram, từ khóa liên quan đến chiếc áo nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều cô gái chia sẻ rằng họ không nhất thiết phải mua đúng phiên bản của Phoebe Philo, mà chỉ cần một chiếc áo có phần bèo mềm mại và khoảng hở phía sau tương tự là đã có thể tái hiện tinh thần của Jennie. Các thương hiệu thời trang bình dân cũng nhanh chóng tung ra những mẫu áo lấy cảm hứng từ thiết kế này với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Điều này một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc của Jennie trong làng thời trang. Mỗi món đồ cô diện đều có khả năng trở thành xu hướng, bất kể đó là phụ kiện nhỏ, đôi giày, chiếc vòng cổ hay một thiết kế kén người mặc như lần này. Không ít người còn gọi vui đây là "áo Jennie", bởi nhắc đến thiết kế ấy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu họ không phải người mẫu trình diễn trên sàn runway mà chính là nữ idol BLACKPINK.

Tất nhiên, để sở hữu phiên bản gốc không phải điều đơn giản. Mẫu áo của Phoebe Philo có giá khoảng 55 triệu đồng, thuộc phân khúc xa xỉ và được sản xuất với số lượng giới hạn. Đây là mức giá khiến nhiều người phải cân nhắc, nhất là với một thiết kế mang tính thời trang cao hơn là tính ứng dụng.

Dẫu vậy, sức hút của chiếc áo không nằm hoàn toàn ở giá tiền, mà ở cách Jennie biến nó thành biểu tượng mới của phong cách cá nhân. Một thiết kế từng bị cho là quá khó mặc, thậm chí khiến người diện luôn phải dè chừng, nay lại trở thành món đồ được hàng nghìn cô gái tìm cách mặc theo. Đó cũng là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo xu hướng của Jennie: chỉ cần cô mặc, một món đồ có thể lập tức trở thành tâm điểm của cả làng thời trang.

Có lẽ, không phải ai cũng sẵn sàng chi 55 triệu đồng cho một chiếc áo "không dám thả tay". Nhưng nếu nhìn vào sức lan tỏa của thiết kế này, có thể thấy Jennie đã làm được điều mà rất ít ngôi sao đạt tới: biến một món đồ runway đầy thử thách thành hot trend được cả thế giới thời trang nhắc đến.