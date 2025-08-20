Ảnh quá khứ của Triệu Lộ Tư bị đào lại

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những ngôi sao hot nhất Cbiz với lượng fan hùng hậu. Thế nhưng mới đây, dư luận Trung Quốc lại dậy sóng khi phát hiện tài khoản Weibo với hơn 31 triệu lượt follow của cô bất ngờ bị xóa sổ. Song song đó, những hình ảnh trong quá khứ của nữ diễn viên cũng bị đào lại, khiến câu chuyện thẩm mỹ một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này cộng đồng mạng lại có phần bênh vực "tiểu hoa".

Loạt ảnh thời mới vào showbiz của Triệu Lộ Tư bất ngờ bị đào lại.

Thời mới bước chân vào showbiz, nữ diễn viên sở hữu gương mặt tròn trịa, đầy đặn hơn hiện tại nhưng những đường nét vốn có gần như không thay đổi nhiều. Vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng cùng đôi mắt to tròn vẫn luôn là điểm sáng trong visual của Triệu Lộ Tư. So với thời điểm hiện tại, công nghệ makeup và phong cách trang điểm hiện đại rõ ràng đã giúp nhan sắc mỹ nhân sinh năm 1998 thăng hạng, đôi lúc có phần khác lạ khiến cô gặp nhiều tranh cãi. Bên cạnh đó, việc giảm cân cũng chính là lý do khiến nhan sắc Triệu Lộ Tư thay đổi.

Layout makeup tông nude hay tạo khối đậm từng nhiều lần khiến Triệu Lộ Tư vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Rất nhiều bình luận bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng nữ diễn viên không phẫu thuật thẩm mỹ vì những đường nét đặc trưng vẫn y hệt. Có chăng, sự thay đổi với visual hiện tại là do giảm cân kết hợp với việc thay đổi makeup.

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng từng lên tiếng phủ nhận tin đồn sửa mũi trên sóng livestream, thậm chí còn thề độc để chứng minh độ xác thực. Không những thế, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm hồi nhỏ từng bị ngã dẫn đến bên mũi trong mọc một khối u lành, thành ra thường có cảm giác giọng mũi rất nặng vì có khối u xơ. "Nếu thực sự làm mũi thì tôi chỉ muốn gọt phẳng chỗ đó thôi" , Triệu Lộ Tư thẳng thắn đáp trả.