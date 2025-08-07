"Bạch nguyệt quang" Cbiz khiến netizen lo lắng sẽ bị giống Triệu Lộ Tư

Trần Đô Linh - nàng “bạch nguyệt quang” của Cbiz thời gian này luôn được yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh thuần. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1993 tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu Clinique với diện mạo trong trẻo, ngọt ngào cùng lối makeup mới mẻ hơn hẳn.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Trần Đô Linh. (Nguồn: Weibo)

Tuy nhiên, sự thay đổi layout trang điểm lần này của nữ diễn viên lại tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng dù Trần Đô Linh vẫn bùng nổ visual nhưng phong cách trang điểm mới đã làm mất đi khí chất riêng biệt thường thấy. Thậm chí, nhiều ý kiến còn bày tỏ lo ngại nữ diễn viên có thể đi vào “vết xe đổ” của Triệu Lộ Tư khi từng lạm dụng phong cách makeup tạo khối đậm nét tương tự.

Visual mới mẻ của Trần Đô Linh tại sự kiện của Clinique.

Ở sự kiện lần này, Trần Đô Linh lựa chọn bộ váy hồng pastel dáng ngắn, chất liệu mỏng nhẹ vừa tạo hiệu ứng bồng bềnh vừa khoe khéo đôi chân thon dài. Thiết kế cổ yếm cũng tôn lên bờ vai mảnh mai và khí chất “bạch nguyệt quang” đặc trưng của nữ diễn viên. Cô kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh, điểm nhấn là chi tiết nơ hồng ở mũi giày, rất nữ tính và ăn khớp với tổng thể trang phục.

Đáng chú ý, kiểu tóc mái nhẹ nhàng ôm mặt cũng là sự thay đổi hiếm thấy của Trần Đô Linh. Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên đã cắt mái để che vết thương ở trán do tai nạn khi quay phim.

Qua ống kính cam thường, nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp.

Điều khiến tạo hình này của Trần Đô Linh gây tranh cãi chính là ở layout makeup với tông hồng chủ đạo, nhấn vào phần má, mũi được highlight rõ nét. Nhiều người cho rằng kiểu trang điểm này làm mất đi vẻ thanh tú, nhẹ nhàng của "bạch nguyệt quang" Cbiz.

Layout makeup khiến nhiều netizen không nhận ra Trần Đô Linh.

Bên cạnh những lời khen, nhiều người cho rằng layout makeup này làm mất đi vẻ đẹp riêng biệt của Trần Đô Linh.

Lối trang điểm với phần đánh khối hay highlight đậm nhiều lần khiến Triệu Lộ Tư khác lạ, làm dấy lên các nghi vấn thẩm mỹ dù chính chủ luôn phủ nhận.