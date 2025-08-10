Triệu Lộ Tư bỗng phản ứng cực gắt về chiếc mũi, nói 1 câu “độc miệng”

Là gương mặt hot nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại, mỗi động thái dù nhỏ nhất của Triệu Lộ Tư cũng dễ dàng leo top hot search và trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Mới đây, trong một buổi livestream, nàng tiểu hoa đã thẳng tay "dẹp loạn" tin đồn nâng mũi bằng giọng điệu vừa gay gắt vừa pha chút hài hước.

Cụ thể, Triệu Lộ Tư tuyên bố: " Mũi tôi mà động dao kéo thì ra đường bị xe đụng. Ngày nào cũng ngồi đó nói linh tinh, bị đặt điều bao nhiêu năm rồi. Ngày nào cũng mở miệng nói bậy bạ. Hôm nay là thứ Bảy, rảnh rỗi không có việc gì làm à? Làm sao vậy? Tôi cũng bó tay với mấy người, suốt ngày chỉ có bịa đặt thôi. Thật sự đấy. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ dựng chuyện. Bịa mỗi chuyện sửa mũi thì cũng thôi đi, rồi thì sửa mặt, gọt xương, đủ thứ này kia. Mấy chuyện kiểu này tôi cũng chẳng cần phải kiện làm gì. Vì có kiện thì cuối cùng cũng chẳng có tiền mà bồi thường. Nếu tôi có làm mũi thì tôi sẽ nói với mọi người, còn giới thiệu luôn bác sĩ".

Triệu Lộ Tư khoe chiếc mũi thật 100% trên livestream.