Triệu Lộ Tư bỗng phản ứng cực gắt về chiếc mũi, nói 1 câu “độc miệng”
Lần này, Triệu Lộ Tư đã không hiền nữa rồi!
Cụ thể, Triệu Lộ Tư tuyên bố: " Mũi tôi mà động dao kéo thì ra đường bị xe đụng. Ngày nào cũng ngồi đó nói linh tinh, bị đặt điều bao nhiêu năm rồi. Ngày nào cũng mở miệng nói bậy bạ. Hôm nay là thứ Bảy, rảnh rỗi không có việc gì làm à? Làm sao vậy? Tôi cũng bó tay với mấy người, suốt ngày chỉ có bịa đặt thôi. Thật sự đấy. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ dựng chuyện. Bịa mỗi chuyện sửa mũi thì cũng thôi đi, rồi thì sửa mặt, gọt xương, đủ thứ này kia. Mấy chuyện kiểu này tôi cũng chẳng cần phải kiện làm gì. Vì có kiện thì cuối cùng cũng chẳng có tiền mà bồi thường. Nếu tôi có làm mũi thì tôi sẽ nói với mọi người, còn giới thiệu luôn bác sĩ".
Triệu Lộ Tư khoe chiếc mũi thật 100% trên livestream.
Phần đông netizen tỏ ra hả hê trước màn đáp trả thẳng thắn của Triệu Lộ Tư.
Trên thực tế, hình dáng mũi của Triệu Lộ Tư gần như không thay đổi nhiều so với thời mới bước chân vào làng giải trí. Tuy nhiên, ở từng bức ảnh hay sự kiện, chiếc mũi có thể trông cao hơn, thon hơn hoặc khác biệt chỉ vì góc chụp và cách makeup, đánh tạo khối. Khi chụp ở góc chếch sáng hoặc được highlight dọc sống mũi, phần đầu mũi của Triệu Lộ Tư sẽ trông thanh thoát và thon hơn.
Ngược lại, ánh sáng trực diện hoặc thiếu tạo khối có thể khiến mũi nhìn nhìn thấp và tăng size. Ngoài ra, phong cách trang điểm theo xu hướng hiện đại, chú trọng contour và highlight cũng góp phần định hình lại cảm giác về tỉ lệ gương mặt, khiến người nhìn dễ lầm tưởng cô đã "dao kéo".
Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của Triệu Lộ Tư thuở mới tham gia đóng phim.
Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư được mệnh danh là "tiểu hoa thế hệ mới" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ … với lối diễn tự nhiên, biểu cảm phong phú và nét đẹp trong trẻo, dễ tạo thiện cảm. Không theo đuổi hình tượng sắc sảo hay gợi cảm, nàng "tiểu hoa" chinh phục khán giả bằng phong cách ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng đặc trưng.
Ở tuổi 27, cô không chỉ là gương mặt bảo chứng rating, mà còn là gương mặt quảng cáo được các thương hiệu lớn săn đón. Bất kể xuất hiện trên thảm đỏ, tạp chí thời trang hay hình ảnh đời thường, nàng tiểu hoa đều dễ dàng gây bão mạng xã hội. Chính vì sức hút này, mỗi thay đổi nhỏ trong ngoại hình của Triệu Lộ Tư đều bị soi kỹ, thậm chí trở thành tâm điểm của những lời đồn thẩm mỹ suốt nhiều năm.
Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Triệu Lộ Tư vẫn giữ vững sức hút, là gương mặt vàng trong mắt các thương hiệu hàng đầu.