3 năm kỳ công dưỡng trong dưỡng ngoài, mái tóc của tôi đã thay đổi ngỡ ngàng

Mái tóc suôn mượt luôn là niềm ao ước của bao cô gái, và tôi cũng vậy. 3 năm trước đây, mái tóc của tôi vừa thưa, vừa khô xơ và chẻ ngọn, nhưng giờ đây, mỗi lần soi gương tôi lại mỉm cười vì tóc đã dày, bóng và vào nếp hơn hẳn. Từ năm 2022, tôi bắt đầu nghiêm túc bước vào hành trình dưỡng tóc cả trong lẫn ngoài. Trong suốt quá trình này, tôi đã thử nghiệm nhiều phương pháp và rút ra được một quy trình "xanh - sạch - không quảng cáo", giúp tóc phục hồi ngoạn mục.

1. Dưỡng tóc từ bên trong - nuôi tóc khỏe từ gốc

Tôi nhận ra, tóc đẹp phải bắt đầu từ sức khỏe bên trong. Vì vậy, tôi chú trọng ăn uống, nghỉ ngơi và duy trì lối sống lành mạnh:

Tăng cường thực phẩm màu đen: Các loại hạt và ngũ cốc màu đen như vừng đen, đậu đen, gạo lứt đen… giàu dưỡng chất, giúp nuôi dưỡng chân tóc và cải thiện độ dày. Buổi sáng, tôi thường uống sữa đậu đa ngũ cốc, vừa tiện vừa giàu dinh dưỡng.

Bổ sung đủ protein và vitamin: Tôi ăn thêm thịt gà, cá, các loại đậu vào thực đơn để cung cấp nguyên liệu cho tóc mọc. Đồng thời, vitamin nhóm B giúp kích thích tuần hoàn da đầu, vitamin C và E chống oxy hóa, giữ tóc chắc khỏe.

Ngủ sớm và đủ giấc: Trước đây tôi hay thức khuya, tóc rụng nhiều. Từ khi duy trì ngủ trước 23h, tóc rụng giảm rõ rệt. Ngủ đủ giúp cơ thể có thời gian tái tạo tế bào, trong đó có tế bào nang tóc.

2. Dưỡng tóc bên ngoài - chăm tóc như chăm da

Song song với chế độ ăn uống, tôi kiên trì chăm sóc da đầu và tóc mỗi ngày:

Chải tóc đúng cách: Mỗi tối, tôi dùng lược gỗ hoặc sừng để chải từ trán về sau, đến vị trí huyệt bách hội thì dừng lại và massage nhẹ. Cách này giúp kích thích lưu thông máu, nuôi dưỡng nang tóc.

Gội đầu bằng thảo dược: Tôi thường đun lá trắc bách diệp, hà thủ ô, gừng khô để gội đầu. Dù hơi mất thời gian, nhưng tóc sạch sâu, bồng bềnh và giảm gãy rụng. Những lúc bận rộn hoặc không có thời gian đun nước gội đầu, tôi sẽ chọn dùng những loại dầu gội thảo dược để làm sạch mà vẫn bổ sung dưỡng chất cho mái tóc

Thay đổi dầu gội định kỳ: Dùng một loại dầu gội lâu ngày khiến da đầu "nhờn thuốc", giảm hiệu quả làm sạch. Tôi thường chọn 2-3 loại dầu gội khác nhau và dùng luân phiên.

Ủ tóc định kỳ: Sau khi gội, tôi lau khô tóc rồi thoa đều kem ủ, tập trung ở ngọn tóc, đội mũ ủ trong 15 phút để dưỡng chất thấm sâu. Khi có thời gian, tôi ủ tóc bằng dầu dừa hoặc phương pháp hấp dầu để tóc bóng mượt hơn.

3. Những thói quen nhỏ nhưng rất đáng giá

- Ngủ với tóc xõa để da đầu thư giãn, tránh cột tóc khi ngủ vì sẽ gây áp lực lên chân tóc.

- Không đội khăn quá lâu sau khi gội để da đầu không bị ẩm ướt, hạn chế vi khuẩn phát triển.

- Thường xuyên thay đổi đường ngôi tóc để tránh áp lực tập trung vào một vùng.

- Tập thể dục như chạy bộ, yoga để tăng lưu thông máu, nuôi dưỡng tóc từ gốc.

4. Kết quả sau 3 năm

Nhờ kiên trì dưỡng cả trong lẫn ngoài, mái tóc của tôi đã thay đổi hoàn toàn: Từ mỏng và khô xơ trở nên dày hơn, mềm mượt hơn, rụng ít hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, tóc khỏe từ gốc nên không còn lo gãy rụng dù để dài.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng tóc thảo mộc mà bạn có thể tham khảo thêm:

Xịt tóc kích mọc tóc MAKYN 50ml - Xịt bưởi giúp ngăn rụng tóc, dưỡng tóc, chăm sóc tóc và phục hồi tóc tư tổn

Nơi mua: MAKYN

Xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold

Nơi mua: Sao Thái Dương

Dầu gội bồ kết Thorakao

Nơi mua: Thorakao

Dầu gội thảo dược NAM NUNG bồ kết hà thủ ô chanh gừng bưởi 500ml – Giảm rụng tóc, giảm gàu, làm sạch da đầu, dưỡng tóc chắc khỏe

Nơi mua: NAM NUNG

Dầu gội vỏ bưởi và bồ kết HERBARIO 300ml giảm rụng tóc, phục hồi tóc

Nơi mua: HERBARIO

Dưỡng tóc là một hành trình dài, không thể "một sớm một chiều", mà cần sự bền bỉ và kết hợp đúng cách. Chỉ cần kiên trì, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu mái tóc khỏe đẹp như mơ.