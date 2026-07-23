8 set đồ mang đậm tinh thần Old Money: Càng tối giản càng toát lên vẻ sang trọng

Loạt outfit dưới đây là minh chứng cho việc chỉ cần vài món đồ cơ bản nhưng biết kết hợp khéo léo, bạn vẫn có thể sở hữu vẻ ngoài sang trọng, nhẹ nhàng và rất "ăn ảnh". Dù là chuyến du lịch biển, dạo phố cuối tuần hay ngồi cà phê cùng bạn bè, những công thức này đều có thể áp dụng ngay.

Ưu tiên gam màu dịu nhẹ để tạo cảm giác mát mắt

Điểm chung của các set đồ là bảng màu rất "dễ chịu": xanh pastel, trắng kem, xanh navy, hồng phấn hay nâu nhạt. Đây đều là những gam màu mang đến cảm giác thư thái, giúp tổng thể trông thanh lịch mà vẫn nổi bật dưới ánh nắng mùa hè. Nếu chưa biết mặc gì trong những chuyến du lịch sắp tới, bạn có thể bắt đầu từ những màu sắc này vì chúng rất dễ phối với nhau và cũng không kén màu da.









Những món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt

Không cần chạy theo xu hướng quá nhanh, chỉ với vài item quen thuộc như áo thun trơn, áo len dệt mỏng không tay, áo blouse tay bồng, quần ống rộng, quần short linen hay chân váy dài, bạn đã có thể tạo nên nhiều bản phối khác nhau.





Các thiết kế đều có phom dáng rộng vừa phải, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu. Đây cũng là kiểu trang phục rất phù hợp với những chuyến đi cần đi bộ nhiều hoặc di chuyển liên tục.

Mũ cói và túi cói là "vũ khí" tạo nên chất nghỉ dưỡng

Quan sát kỹ sẽ thấy hầu hết các set đồ đều được hoàn thiện bằng mũ cói, túi cói hoặc kính râm. Đây là những phụ kiện tưởng nhỏ nhưng lại giúp tổng thể mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng hơn hẳn. Một chiếc túi cói cỡ lớn vừa tiện đựng đồ, vừa tạo điểm nhấn tự nhiên. Trong khi đó, mũ cói không chỉ giúp che nắng mà còn khiến những bức ảnh du lịch trở nên thơ mộng và có chiều sâu hơn.

Dép sandal và giày bệt luôn là lựa chọn thông minh

Thay vì giày cao gót, các bản phối ưu tiên sandal quai mảnh, dép xỏ ngón, giày búp bê hoặc giày gót thấp. Những kiểu giày này giúp đôi chân thoải mái suốt cả ngày nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính.

Đây cũng là bí quyết khiến tổng thể trông nhẹ nhàng, đúng tinh thần "mặc đẹp mà không gắng gượng" đang được nhiều tín đồ thời trang theo đuổi.

Bí quyết để mặc tối giản mà vẫn sang

Muốn diện đồ đơn giản nhưng không bị nhạt nhòa, hãy ghi nhớ ba nguyên tắc rất dễ áp dụng:

Chỉ sử dụng khoảng 2-3 tông màu trong một set đồ. Ưu tiên chất liệu có độ rủ như linen, cotton, len dệt mỏng hoặc lụa. Hoàn thiện bằng một vài phụ kiện nhỏ như kính râm, đồng hồ, vòng tay kim loại hoặc thắt lưng da. Chính những chi tiết này sẽ giúp bộ trang phục trông chỉn chu hơn mà không cần thêm quá nhiều điểm nhấn.

Mùa hè không nhất thiết phải mặc thật rực rỡ mới nổi bật. Đôi khi, một chiếc áo đơn giản, chân váy bay nhẹ, quần linen rộng, kết hợp cùng mũ cói và túi đan đã đủ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và cực kỳ phù hợp với những chuyến du lịch hay những buổi dạo phố cuối tuần. Nếu đang tìm cảm hứng làm mới tủ đồ mùa hè, 8 công thức phối đồ này chắc chắn là những gợi ý rất đáng để lưu lại.