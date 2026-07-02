Nhắc đến phong cách Pháp, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vẻ đẹp thanh lịch nhưng không hề cầu kỳ. Phụ nữ Pháp luôn biết cách biến những món đồ cơ bản trong tủ quần áo trở nên cuốn hút nhờ cách phối tinh tế. Trong số đó, quần jeans là món đồ không thể thiếu vì vừa thoải mái, vừa dễ kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau. Thay vì chạy theo xu hướng quá nhanh, các quý cô người Pháp ưu tiên những thiết kế mang tính vượt thời gian, có thể mặc đẹp trong nhiều hoàn cảnh.

Dưới đây là bốn mẫu áo được phụ nữ Pháp đặc biệt yêu thích khi diện cùng quần jeans.

Áo sơ mi

Áo sơ mi luôn nằm trong danh sách những món đồ "must-have" của các quý cô người Pháp. Dù là sơ mi trắng cổ điển, sơ mi xanh kẻ sọc hay sơ mi oversized, tất cả đều có thể kết hợp hoàn hảo với quần jeans để tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.

Điểm đặc trưng của phụ nữ Pháp là họ thường sơ vin hờ một vạt áo hoặc chỉ cài vài chiếc cúc phía dưới, giúp tổng thể trông tự nhiên thay vì quá chỉn chu. Những chiếc quần jeans ống đứng hoặc jeans ống suông màu xanh cổ điển là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tôn dáng và mang đến cảm giác hiện đại.

Để hoàn thiện outfit, họ thường kết hợp cùng giày ballet, loafer hoặc sneaker trắng, thêm một chiếc túi da tối giản và vài món trang sức vàng nhỏ xinh. Chính sự tiết chế trong cách phối đồ đã tạo nên nét cuốn hút rất riêng của phong cách Pháp.

Áo blouse

Nếu muốn tăng thêm nét mềm mại cho quần jeans, phụ nữ Pháp thường lựa chọn áo blouse. Những thiết kế tay bồng, cổ vuông, cổ Peter Pan hoặc bèo nhún nhẹ đều xuất hiện rất nhiều trong phong cách thường ngày của họ.

Sự tương phản giữa vẻ nữ tính của áo blouse và nét khỏe khoắn của quần jeans tạo nên tổng thể cân bằng, giúp người mặc vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Gam màu trắng, kem, pastel hoặc họa tiết hoa nhí luôn được yêu thích vì dễ phối cùng denim xanh.

Các quý cô người Pháp thường ưu tiên phụ kiện tối giản như khuyên tai vàng, dây chuyền mảnh hoặc túi xách da màu trung tính để outfit không bị rườm rà. Đây cũng là công thức phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến hẹn hò cuối tuần.

Áo thun

Một chiếc áo thun trắng đơn giản là món đồ xuất hiện với tần suất dày đặc trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ với áo thun trơn kết hợp quần jeans xanh và đôi sneaker trắng là đã đủ tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng vẫn rất thời thượng.

Ngoài áo thun trắng, các gam màu như đen, xám, be hay xanh navy cũng được lựa chọn nhiều vì dễ phối và không bao giờ lỗi mốt. Để bộ trang phục thêm điểm nhấn, phụ nữ Pháp thường có thể khoác hờ áo sơ mi hoặc buộc khăn lụa quanh cổ.

Phong cách này đặc biệt phù hợp với những người yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ chỉn chu. Chỉ cần thêm một chiếc kính mát và túi da nhỏ, tổng thể sẽ trở nên sang trọng hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Áo tank top

Mùa hè là thời điểm áo tank top được phụ nữ Pháp diện nhiều nhất. Thiết kế ôm gọn cơ thể giúp tôn lên vóc dáng, đồng thời tạo cảm giác thoáng mát trong những ngày nắng nóng.

Thay vì lựa chọn các mẫu quá cầu kỳ, phụ nữ Pháp ưu tiên tank top màu trắng, đen hoặc be với chất liệu cotton hoặc len dệt kim mỏng. Khi phối cùng quần jeans ống suông hoặc jeans cạp cao, outfit mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Để tăng tính thời trang, nhiều người sẽ khoác thêm sơ mi linen, blazer mỏng hoặc cardigan nhẹ. Một đôi sandal quai mảnh, dép da hoặc sneaker trắng sẽ giúp tổng thể trở nên hài hòa và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây cũng là công thức được nhiều fashionista tại Paris yêu thích trong mùa hè nhờ sự thoải mái và tính ứng dụng cao.