Không cần váy vóc cầu kỳ, set đồ xanh pastel này đủ giúp bạn nổi bật trong mọi buổi hẹn cuối tuần

Có những ngày cuối tuần, điều bạn cần không phải là một bộ trang phục thật nổi bật, mà là một outfit đủ xinh để bước vào quán cà phê nào cũng thấy mình thật thư giãn, đủ tinh tế để lên hình đẹp mà vẫn thoải mái suốt cả ngày.





Điểm nhấn nằm ở chiếc áo hai dây satin màu xanh pastel được phối cùng viền ren trắng. Chất liệu mềm, bắt sáng nhẹ tạo cảm giác mát mẻ, nữ tính nhưng không quá điệu. Gam xanh nhạt cũng là một trong những màu sắc được yêu thích nhất mùa hè bởi vừa dịu mắt, vừa giúp tổng thể trông trong trẻo hơn.

Đi cùng là chiếc quần ống suông màu trắng cạp cao. Thiết kế này không chỉ giúp kéo dài đôi chân mà còn tạo cảm giác thanh lịch hơn rất nhiều so với quần short hay quần jeans bó. Khi kết hợp cùng áo hai dây, tổng thể vừa có sự mềm mại, vừa giữ được nét chỉn chu nên rất phù hợp để đi cà phê, dạo phố hay hẹn hò cuối tuần.







Điều đáng học hỏi ở outfit này còn nằm ở cách tiết chế phụ kiện. Một chiếc túi màu trắng, đôi giày bệt sáng màu cùng sợi dây chuyền mảnh là đủ để hoàn thiện tổng thể. Không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến bộ đồ trông sang và có gu hơn.

Một ưu điểm khác là bảng màu được phối rất thông minh. Xanh pastel kết hợp cùng trắng luôn mang đến cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và "ăn ảnh". Dù đứng giữa phố, ngồi trong quán cà phê hay chụp dưới ánh nắng tự nhiên, outfit vẫn tạo hiệu ứng tươi sáng mà không cần chỉnh màu quá nhiều.

Nếu muốn biến tấu, bạn cũng có thể khoác thêm một chiếc sơ mi trắng oversized hoặc cardigan mỏng khi ngồi trong quán có điều hòa. Cách phối này vừa tăng thêm lớp layer thời trang, vừa giúp bộ đồ phù hợp hơn với nhiều hoàn cảnh.





Không phải ngẫu nhiên mà công thức áo hai dây lụa + quần trắng ống suông luôn xuất hiện dày đặc trên Instagram hay Xiaohongshu mỗi dịp hè. Đây là kiểu phối đồ không kén dáng, dễ mặc, dễ ứng dụng và đặc biệt rất hợp với những buổi cà phê cuối tuần, khi bạn muốn mình trông thật xinh nhưng vẫn giữ được cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.





Đôi khi, một set đồ đẹp không cần quá nhiều món đồ đắt tiền. Chỉ cần lựa chọn đúng màu sắc, đúng phom dáng và giữ mọi thứ ở mức vừa đủ, bạn đã có ngay một outfit vừa tinh tế, vừa "ăn ảnh" để tận hưởng những ngày cuối tuần thật thư thái.

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